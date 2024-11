Slovo vyřčené Bohem je naším, tehdy, když naše moudrost je společná

Nebojte se o život, když jde jen o něj. To jen nevědoucí vidí v konci konec, kdy My vědoucí vidíme v konci nový počátek.

Spravedlnost Boží (pracovní název)

Na počátku každé úvahy musíme projít náš život, jak se udál a jak ho cítíme. Spravedlnost Boží je totiž alchymií života lidského a tím i Božského. To Božské v nás je alchymií naší, a to Božské v něm je alchymií, která říká právě toto:

Kdokoliv přijme moudrost Boží, ten nabude mojí velikosti. Nebuďte tedy lidmi, ale moudrými lidmi, kteří dávají všemu, co si zaslouží, ne podle klíče člověka, ale Boha.

Jsou věci, které se musí vysvětlit a jedním z vysvětlení, které musíme udělat je jak se dívat na prozřetelnost a moudrost Boží. Moudrost boží je znakem Božství a Božství je znakem toho, že chápeme sami sebe. Kdo sám sebe nechápe, ten nepochopí ani prozřetelnost a spravedlnost Boží. Tedy pochopením sama sebe, pochopíme i Boha, který sídlí ve všem, nejen v nás a v druhých, ale jeho semínko je součástí jakéhokoliv života i když se zdá, že tento život je neživý.

Slovo jako být moudrý tedy ukazuje na stav člověka jako Boha, který našel v sobě takový kus Božství, že se nedokáže dívat na svět jinýma očima než očima Boha, který sídlí ve všem. To ve všem se nedá zaměňovat s tím, že můj pohled je jako jeho. Je to pohled společný, kdy, co vidím já, vidí i on a naše společné vidění světa, udává tón tomu, že pochopíme vše jako jedno. Takto vzniká moudrost Boží v člověku.

Kdy potom ta jednota, která v nás vyklíčila a vyrostla v podobě stromu, bude skutečnou moudrostí to ne tím, že dáváme všemu, co mu přísluší, ale že budeme jako jedno tělo, které si řekne toto:

Kdokoliv pojí můj plod, bude jako já. Není to plod a není to semínko, je to život, který žijete. Proto si náš společný plod vychutnejte jako nejčistší a nejsladší to čemu věříte, protože víra je život plod naší lásky je jako tato víra, tedy stává se životem.

Doufám, že budu pochopen a moje vysvětlení bude pochopeno lidmi na takové úrovni, že nebudou tápat mezi tím, že někomu ubližují, když konají, protože Ví, že jejich konání je víra v něco tak vysokého, že vše se přizpůsobí do stavu, že vše bude jako jedno a My všichni to jedno přijmeme, jako poselství toho, koho milujeme.

Takto zní zákon lásky a takto zní zákon moudrosti, která vytryskla z nás a my jsme tím, kdo moudrost prožije jako život.

Myslím, že se tento článek vyčerpal a že jsem řekl vše, myslet však znamená ... vědět, proto doplním toto:

Kdo si myslí, že člověk bude jako Bůh, když dosáhne jeho atributů, mýlí se. Mýlí se tím, že být jako on je pocta tak vysoká, že jen láska nás dokáže spojit do jednoho, tedy bez lásky a to nekonečné, nedokážeme být skutečnými Bohy.

Tohle vše jsem chtěl říci, právě tohle jsem měl na jazyku.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.