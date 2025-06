Slovo vyřčená s tebou

dokládá jednotu tím, že ji pochopí všichni. Nakonec to budou tito lidé, co pozvednou svůj prapor ke stvo-řiteli s láskou a pokorou života jako tvůj prapor, který je oblažil moudrostí.

13.6.2025

Témata ke zpracování:

Chtějte víc o života tím, že pochopíte jeho organizaci

Kdokoliv vysloví myšlenku plnou lásky a pochopení a jeho moudrost nebude stát bokem, ten najde ži-vot

A poslední je ta, co způsobí, co vyroste do krásy, že oblaží svět.

Pokračování:

Téma – Chtějte víc o života tím, že pochopíte jeho organizaci (pracovní název)

Co říci na úvod. Včera jsem vyplnil mezeru mezi tím, co lidi ví a co si myslí a dneska bych rád ji zaplnil životem, který najde, co má najít. A jak souvisí tento článek se radou starších? Počkej a uvidíš.

Na počátku takové malé úvahy s podíváme na minulosti. Kde je příčina toho, že lidé žili v minulosti bohabojně a dokázali pozvednout vše, kdy dneska toho není nikdo schopen? Tahle otázka mě trápila celou dobu, abych na ní teprve dneska odpověděl. Ta příčina není jen v nás lidech, ale i v Bohu. Ta příčina je život, který žijeme a to tak, že nedáváme všemu, co mu přísluší. Jak by měla situace dneska vypadat? Ano, musíme si položit takovou otázku, jestli skutečně jdeme po špatné koleji, nebo tohle byl celý vývoj člověka? Tento článek není odpovědí, ale je edukační, kdy každý život si musí najít odpověď sám. Jak jsem řekl, kdo by si pomyslel, že v současnosti tolik lidí odpadne. Nebudou to tisíce ani milióny, ale miliardy, a přitom ten bezbřehý materialismus musel přijít. Je odpověď života na potřebu prožít vše. Co se se tedy bude dít v budoucnu? V budoucnu materialismus ustoupí do opačného pólu, a to co mohu říci již dnes, nebude to doslova revoluce, protože mé texty pochopí málokdo, ale půjde o paralelu mezi bytím a nebytím. Jak to myslím? Mé texty zobrazují pravdu, kterou již nikdo nevidí. Co je tedy pravdou? Pravdou je to, že cokoliv najdeme v životě bude ten nejdůležitější střípek v každém čase, i kdyby byl sebeubožejší, bude náš a my jej budeme milovat. Takto odpovídá Bůh i člověk jako jedno. Proto se nezlobte na dobu materialismu, ale vězte, že tahle příčina musela přijít, stejně jako přijde druhá polarita. Teprve pak přijde vyvážený systém, o kterým píši.

Co dnes lidé neví, že nebude tak dlouho trvat, protože ona druhá polarita nebude působit dlouho, jen jednu gene-raci, která s právě rodí. A ta další již bude zastávat onu jednotu v sobě i druhých o které tolik píši. Co je příčina toho, že cokoliv napíši je nepochopeno? Protože tyto texty jsou určeny dalším generacím, které budou v jednotě. Pak pochopí onu myšlenku jednoty tak čistě, že nabydou jednoty se vším. Pak i tyto texty splní své poslání tím, že budou inspirovat. Zatím vězte, že jste prvními, co pochopili a chápou život ze všech stran.

Na počátku takové malé úvahy stál ten, kdo by rád pozvedl svět. Není to Bůh, jak vás asi napadlo, ale člověk, který se zrodil, aby dodal všemu, co mu přísluší. Pro vězte, že i Vy budete pozvedávat svět svým pochopením jednoty, které zaznívá z těchto textů, které jak doufám chápete jako vyznání lásky ke světu, ve kterém žiji. Taková láska má mnoho podob a lidé již nevidí pro mamon onu lásku. Proto se biji v prsa a chtěl bych víc, ale i takto může vypadat život, přesto jsem skromný jako život, který žiji.

Nyní přistoupíme k druhému jednání. Druhé jednání má podoby rady starších, které dodá společnosti, kterou potřebuje. Jak se dívat na radu starších očima člověka? Oči člověka vnímají moudrost. Taková moudrost, která by mohla vycházet z lidí tohoto typu by osvětlovala lidem cestu životem. Takto vnímají Češi svůj domov, svůj kraj a takto budeme jednat i jako lidé až zavedeme systém, který umožní moudrým lidem poznat své kvality ve všem. Právě takový systém by mohl oblažit tento kraj a myslím, že lidé by kvitovali pozvednutí tohoto světa, tedy mám na mysli tohoto nepatrného světa, který obýváme tak, že vše dostane, co má dostat. Tohle heslo neplatí jen pro ty, co věří, ale pro všechny moudré lidi, kteří Ví.

Co je platno světu, že by rád viděl takovou moudrost, když lidé ji nectí. Ano, právě ji nectí, ale rádi by ji viděli. Ne proto, že vše roste do krásy, ale aby tu krásu našli všude. Takto jednají ti nejmoudřejší z lidí a takto jednají mistři v oboru známého jako jednota. Kde není rozdílu mezi životy, ale vše je jedním. Tahle filosofie, do které se později obuji a to tak, aby ji pochopil každý, přibude jedna poznámka. Co najdete v životě, to bude jen a jen vaše. Takto hovoří Bůh.

Na počátku každé zprávy od Boha si musíme ujasnit, jak přijímám ony vzkazy. Ony vzkazy přicházejí jako sami sebou životem a ten život tak jen předávám dál jako poznání. Ono poznání je tak hluboké, že se rád o něj dělím s Vámi, co ctíte moudrost a spravedlnost života, který dává všemu, co potřebuje. Takto jednám jako člověk a takto dávám ze sebe co bych měl vydat.

To celé nemá za mák cenu, odpověděl muž. Jak to, že to nemá za mák cenu, co tím myslíš? Myslím, že jak můžeš vědět co říká Bůh, když Bůh je všude a nikde? Vím to proto, že ona podstata se skrývá v každém životě. Kdo ji objeví, ten najde v životě ráj. A já se o tento ráj, který jsem objevil dělím s každým, kdo projeví zájem pochopit kousek ráje zde na zemi. Takto odpovídám na otázku zdroje a tako jednám jako člověk, který si prošel malým peklem.

Co říci závěrem? Rada starších bude ústředním motivem budoucího vývoje. Proto mé text se budou motat kolem tohoto tématu s vervou a zaujetím člověka, který by rád přinesl poznání každému člověku.

Děkuji za pozornost.

J.H.