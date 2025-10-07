Slovo volby může být i odpovědí na to
6.10.2025
Degenerace Českého národa, nebo jen špatná volba? (pracovní název)
Jsou situace, které nemají komentář, přesto vyřknu soudnými slovy to co si myslím o voličích, kteří volili strany typu ODS a spol., které se propadli ve svém základu na samotné dno. Kdo by hledal v jejich čele lídry byl by zklamán, kdo by hledal v jejich čele myšlenky kudy dál, bude zklamán. Naděje se tak zhmotnila do Babiše, který produchovní bažinu ve které žijeme.
Naděje je dvojmyslné slovo, kdo požívá naději musí mít otevřou mysl i duši k jemným energiím života, který žijeme. Kdo nemá, pro toho je naděje lichá a nedokáže dát ničemu nic, tedy upadá jako celá ekonomika a společnost. Co je příčinou tohoto úpadku? Tento úpadek jedni nazývají Bruselizací politiky a druzí mají názor, že jednají ve svém vlastním zájmu, ale netuší, že i oni podléhají těm nejnižším pudům, které ovládají člověka. Kdo používá rozum a intuici, ten by nikdy nevolil strany SPOLU a spol, které dotvářejí obraz zmaru.
Kdokoliv se může dívat na takové koalice jedním pohledem, kdo jedná dokáže nemožné, vytvořit obraz v nás tak čistý jako obraz Boží, však nesmíme zapomínat na lidskou hloupost, která kvete v každém systému. Kvetla i v minulém režimu a kvete i dnes. Jak tedy dál?
Na počátku této malé úvahy stály volby, které ukázali jací voliči jsou a co zastávají. Jedni co jdou s Babišem, zastává umírněnost, přesto nejistou, že neví kudy se dát a stejně jako Babiš dokáží vyhrnout si rukávy, jen jim chybí to nejdůležitější. Drift a útok na podstatu problému, kolem něhož chodí se zavázanýma očima a tvrdí, že vše vidí. Druhá strana je o to horší, že nevidí již nic. Jen jejich slabé výsledky oslavuje jako úspěch a dotváří tak obraz zmaru. A opozice, která má skutečné lídry dokáže nemožné, moderovat skutečnou opozici tím, že dodá myšlenky a dodá odvahu na realizaci těchto myšlenek.
A nyní si zavěštím z křišťálové koule. Co je příčinou toho, kde jsme a kam jdeme, jsem naznačil, ale to hlavní co se musí udát teprve přichází a tím je poznatek života, že vše je jedním. Takto rosteme do života a dotváří obraz skutečnosti v Nás. A tento obraz proměňujeme svými činy v to co zastáváme. Jednáme-li jako lidé a dotváříme-li skutečnost podle skutečnosti toho komu věříme, jdeme jako jeden muž. Jinak strádáme a nejdeme kam musíme jít.
Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo stojí na počátku?
Slovo počátku bylo Božím dílem všeho života. Od toho okamžiku uplynulo hodně času, přesto tvořím jednotu se všemi. Tak se stavím k postavení Vás, Já Bůh.
Jiří Herblich
Jednota odkrytá, nebo jen demokracie ztratila sílu?
Kdo pozná v tomto článku odpověď na současnou krizi ve společnosti, ten najde i odpověď na to co jej zajímá, tedy co bude pak až krize odezní. Nyní se stanete svědky toho, že demokracie se zhroutí a na nastalém zmatku vybudujeme
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje jednotu
Jsou slova vysoká i nízká, ale poznání jednoty je poznatek sám, že slovo bledne v jejich slovech. Takto se mi podařilo zaznamenat jednotu ve svých slovech. Děkuji Vám za pochopení těchto slov a milujte vše jako jednotu, která ač n
Jiří Herblich
Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?
Jsou to ty nemoci, které nám připraví život. Kdo bytuje v lásce, ten pozná život v podobě lásky, která jej obejme a pochopí tak v okamžiku pravdu tohoto světa, že láska bytuje a tvoří vše.
Jiří Herblich
Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z
