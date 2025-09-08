Slovo víra nebylo nikdy výš
Jak vznikly zákony světa, které nazýváme duchovní (pracovní název)
Na počátku každého duchovního je zákon světa. Ten zákon světa, který tu probereme je skutečným počátkem všeho. Dokáže jej pochopit jen člověk znalý zákonů duchovních, stejně tak zemských, protože mezi nimi není rozdíl. To jen lidé si myslí, že duchovní svět se řídí jinými zákony než fyzický. Kdy fyzický svět doplňuje duchovní složku o poznání, které se tu děje. Takto se definují všechny zákony a hybatele těchto zákonů si nyní probereme.
První zákon stvoření se jmenuje jsoucnost. Tento zákon hovoří k tomu, kdo jej prožije takto:
Jsem ten, kdo je i není. Z tohoto postoje vzniká vše ne podle mne, ani podle tebe, který mě následuješ, ale podle těchto atributů stvoření, kterými jsme. To, že jsme lidmi, nebo Bohy, je jedno. Všechno koná, jak nejlépe dovede a jsoucnost je tak tvořena našimi těly v jednotě světa tímto:
Pochopení, které udává pochopení světa není pochopením, když nemáš tělo. Tělo je tedy první atribut toho, abys pochopil onu milost jsoucnosti. Tělo ti dává poznání, které dokážeš udělat. Tvé tělo se vyvíjí s tebou a roste jako Ty. Proto jsou lidé nízcí i vysocí, kdy jejich tělo je vysoké či nízké podle tohoto klíče. Takto jsem definoval svět a takto jsem definoval život. Kdy život roste do země a život roste ze-mě do tebe.
Takto definujeme život věčný, kdy dočasnost je onou věčností, která trvá právě tak dlouho jak trvat má. To že lidé nechtějí poznat dočasnost a myslí si, že dočasnost je cosi nízkého, mýlí se. Dočasnost je věčností tímto:
Slovo, které vyřknu se týká stvoření dočasného, tedy všeho. Kdy ona dočasnost je dána tím, jak žiji a tím je definován Váš život. Takto promluvil Bůh, ne Váš ani můj, ale ten, kdo je i není. Takto promlouvá i jsoucnost života, která dává atributy života všemu. Od toho se odvíjí poznání nejvyšší a lidé ctící život dokáží tolik, že nebudou nikdy osamoceni ani v životě ani v duši, která bude součástí všeho. Takto promluvil ten, kdo je i není. Takto promlouvá podstata světa a podstata světa říká vše jako jedno. Proto konejte vše podle mustru podstaty světa, která koná jako jednota, která je obsažena ve vás tím, že přijímáte vše.
Tímto by se mohl tento článek uzavřít, protože ten první zákon stvoření již znáte. Jenže jak znám lidi, dostanou se mnohé otázky. Třeba ta, co je tedy život? Ano, i takové otázky musejí padnout, proto vězte, že život je dílem života, který je dílem všech. To, že se vám zdá, že váš život je jednotlivý, mýlíte se. Není jednotlivý, ani není společný. Je to život všech a to takto:
Slovo život poznenáhlu poznávám jako člověk, a co již vím? Vím toto, že život není s to pochopit sám sebe, ne proto, že by se to příčilo Bohu, ale proto, že život je dílem všeho jako jednoho. Proto nejde pochopit jinak než vírou. Proto věřte a dokážete jediné, poznat život ve své podstatě. Nic jiného k tomu nemohu říci.
Podepsán člověk.
Jiří Herblich
Které slovo zastává láska?
Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.
Jiří Herblich
Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.
Jiří Herblich
Co se bude dít až chyby zaniknou?
Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slova zazněla a Bůh spustil život
Co znamenají tyto slova? Znamenají to, že kdo uvěří životu jako svému poznání života, ten najde v životě vše. Nejde o to nabýt postavení, ani víry, ale toho, koho milujeme jako Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Kdo bude jako Já Bůh
Jsou to lidé, kteří svoji vůli dají do vůle toho, kdo je světem i životem. Takto hovoří ten, kdo stvořil zemi, že není bídy ani hladu, ale víry, lásky a pokory.
