Slovo Velikonoce je vlastně o lásce
19.04.2025
Velikonoce, den znovuzrození (pracovní název)
Jsou témata veliká, jako je toto. Jsou témata bohabojná jako je toto, jenže jak lidé nakládají s časem v tomto čase? Lidé propadli skepsi a nedávají ničemu již nic. Každý si myslí, že dávat je věcí prosťáčků, kteří netuší, o čem život je. Jenže jak se mýlí tito lidé. Naopak bych řekl, že neznají život ve své podobě. Podoba života je bohabojná a nedávajíc ničemu nic, takto se dívají lidé na svět, ježe ten svět má atributy lásky, kterou žijete. Pokud vaše láska je takto nízká a nedokáže dávat všemu co mu přísluší, váš život je promarněn, ne tím, že upadnete, ale že nedokážete pozvednout oči ke stvořiteli.
A tady bych trochu odbočil. Co znamená pozdvihnout oči ke stvořiteli? Znamená to jediné, dát všemu tedy i jemu co mu přísluší, tedy lásku, která plyne vším. A to nemluvím o tom, že existují i vyšší cíle o kterých nemohu veřejně hovořit, protože jakkoliv naznačená myšlenka by klesla na samé dno, ne proto, že je neprůbojná a neživotaschopná, ale proto, že lidé by svým bytím by ji stáhli dolů do země, ze které jen berou, aniž by cokoliv dávali. Takto jednám tedy s největším úmyslem dát všemu co mu přísluší a doufám, že i když ani nemohu naznačovat, lidé pochopí, co mám na mysli. Není to jen láska, co pozvedává člověka, to jen na okraj.
Smyslem života tedy není jakékoliv hromadění čehokoliv, aniž bych se dotkl lidí, ale je to pozvednutí očí ke stvořiteli. Toto pozvednutí má mnoho podob a o jednom povýšení si tu promluvíme.
První a nejzákladnějším povýšením je poznatek Boha v sobě. Tento poznatek udělali naši předci a otevřeli nám svojí pokorou život jako na dlani. Takto by měl jednat každý člověk, jenže jsou tu levely mnohem vyšší a pokornější, kdy na samém konci se spojí Bůh s člověkem a řekne jednu větu o které nemohu říci již nyní nic konkrétního, ne proto, že bych nevěděl, ale toto poznání musí být zahaleno tajemstvím do posledního dechu, jak se říká.
Takové tajemství není, rozhovořil se muž. Ale je, jen musíš počkat na správný okamžik, protože s touto myšlenkou osloví Bůh každého člověka, a to, jak mu odpoví, tak bude zařazen mezi vyvolence a nebude tak ponížen, ale povýšen v pravý čas. Ten čas je u každého člověka jiný. Kde jeden chytá vítr a nechápe nic, druhý Ví. Tohle vědění je skutečně velké, proto je velké i V. Nakonec však dojdou na konec všichni, jen každý s jiným nákladem. Zatímco jedni, a to myslím upřímně nedokáží dát stvořiteli již nic a nebudou tak po smrti odměněni, druzí konající vše v lásce dostanou lásku, která je povýší. Nebude to nenávist k tomu, že nedali všemu, co mu přísluší, ale čistou kvintesenci lásky, která se rodí ze všeho. Takto odměňuje Bůh ty lidi, co konají vše v lásce. Zatímco ty, co konají zištně či skrytých pohnutek odmění tím, že jim dá zopakovat si život se všemi strastmi, a to do nekonečna, dokud nepochopí jak dál.
Smyslem lidské existence je jít dál a lidé to tak chápou, jen nechápou, že na této cestě musí najít lásku jak hlavní argument svého života, kterou musí rozvést k dokonalosti. Právě tímto poznáním, uvedou kola osudu do pohybu a dodávají životu kvintesenci života dalšího, tedy v lásce, která jimi proudí. Není to tedy tak, že jsou proměněni, ale že vše proměňují jako když Bůh zakládá nový život. I ten proměňuje vše a tvoří tak vše s láskou, která přesahuje tento svět.
Myslím, že téma lásky i pokory v tento velikonoční čas bylo vyčerpáno. Doufám, že budu pochopen a poznáte-li ve svém životě lásku Boží v tom, co tvoříte, budete odměněni, svým životem tak, že váš život bude povýšen přede všemi, kdy po smrti následuje tryzna, po které je ráj svým životem rájem zemským, plný dokonalosti i poznání lásky, na rozdíl od těch, co v lásce neuspěli, kteří budou pouhými stíny a nedokáži si užít život vezdejší.
A jak to vše vím? Vím to proto, že cokoliv podniknete a nebudete láskou, nebudete ani odměnou, ne proto, že cokoliv ponižuje ani, že povyšuje, ale jde o myšlenku lásky v jakýkoliv čas. Taková síla vytváří poznání nejvyšší ve všem.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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