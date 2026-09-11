Slovo válka, nebude platit po celý čas míru
8.5.2025
Kdo podlehne svodům k válce (pracovní název)
Jedna věc je válka, která se pomalu chystá a jedna věc je chuť bojovat, která nebyla nikdy nejnižší. Co je příčinou toho, že tak málo lidí by šlo bojovat dobrovolně? Za prvé si musíme ujasnit proč tomu tak je. Ten hlavní důvod je ten, že lidé jsou konzumem a materialismem tak zblblí, že již nedokáží vykonat nic pro druhé. Každý se ptá, co z toho budu mít Já. Z této situace vychází premisa, že v takové situaci nemůže vzniknout válka, jenže politici mají jiný názor a říkají si:
Kdo může bojovat ten půjde a donutíme ho pod hlavní zbraně, aby položil život za naše ideály, které jsou sice zvrácené, přesto oživují svět.
Takto jednají a myslí politici. Jsou si vědomi toho, co činí a konají tak podle ideálů druhé strany, která ukazuje křídla k tomu, aby mohla lítat. Tohle lítání má však jiný charakter než u lidí, kteří věří v lásku pokoru a moudrost. Tito lidé chtějí dobýt svět života, neschopností, ne vědoucím způsobem života, jak se má činit. Takové figurky by za normálních okolností nikdy nemohly být zvoleni, ale jak je vidět, konzum zatemní mozek a bez lásky a pokory k životu již lidé nedokáží nic. Jsou však střípky života, které říkají, že přes tento marast bude lépe. Ano, bude lépe, a to tehdy až bude hůř. Protože nic jiného lidi neprobudí do skutečného života a jejich chiméra života tak nebude chimérou, ale realitou, ve které žijí. Zatím je vše, co zastávají lidé jen chimérou, a to z toho důvodu, že spí. Ano tento spánek je sedmivelebný a velice příjemný, protože na konci tohoto spánku vždy následuje probuzení, nechtějí se tito lidé probudit. Teprve až realita, která je uvede do života jim ukáže svoji tvář a pak již bude pozdě. Opět budou v potu tváře budovat zem, která jim již nepatří. Znova budou budovat co ztratili ve jménu svobody v podání politiků, kterým uvěřili, že bude dobře i bez práce. Tito lidé jsou schopni zastávat jakékoliv pozice a přesto odpadnou, když přijde na věc.
Je tomu tak proto, že jsou velice slabí, kdy síla člověka pramení z lásky přesvědčení o výlučném postavení života v lásce a pokoře života. Tahle síla musí být znovu objevena u lidí a takto musí postupovat další Elita, která vzejde. Nejde bojovat proti všemu válkou proti všem. To jen naivkové si myslí, že válkou se vyřeší jejich problémy. Nevyřeší, proto vše ustane a válka neproběhne, ale co musím říci, že omezený konflikt nastane, ale tohle je již jiná kapitola.
Celý tento článek čtěte tak, že láska dokáže pravé zázraky a dokáže člověka povznést k výšinám. Jen nevzdělanci života budou dál trpět pod tíhou hmoty, která je bez lásky a nebudou si vědomi situace, kdy láskou mají být právě oni sami.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
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