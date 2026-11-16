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Slovo Ukrajina nás bude strašit

Jiří Herblich
Co přinést lidem jako odměnu za život? Je tomu již dávno, co si lidé přáli mír a bohatství, přitom netušili, kam je ono bohatství přivede. Takto jednají ti, co nás vedou. Chtějí vše.

3.6.2025

Naděje do lidí byla odeslána tam odkud přišla (pracovní název)

Jak se postavit k tomuto nadpisu? Tento nadpis zobrazuje stav na Ukrajině k datu, kdy tento článek, tedy malou úvahu píši. Taková malá úvaha má jeden důvod. Ukrajinci si nezaslouží svůj národ a mají být rozpuštěni v tom co přijde. Jak toto většinou, tak dopadá s lidmi, kteří se protivili vůli Boží. Vůle Boží koná tím, že lidé z počátku nechápou, co je příčinou a co je cílem, jenže jak jde čas, člověk si uvědomí, co je ve hře. To, co je ve hře na Ukrajině je velká genocida ruského obyvatelstva, které již nemělo na výběr, mezi tím, co dělat, aby si zachránili holou kůži. Ano, takto dopadl stát, který přijal myšlenku ničení všeho ruského. To ruské je, ale jejich podmínkou k místu, aby si uvědomili svoji minulost. Toto oddělení se od minulosti dopadne tak, že Ukrajina jako stát zanikne. Není možnost, jak tomu zabránit a myslím, že takový stát by neměl nikdy vzniknout, když síly, které dokázali vzbudit nenávist ke všemu ruskému až za hrob tvoří hlavní kostru politiky Ukrajiny.

Taková nenávist je dána tím, co prožili. Není to proto, že by to vzniklo přes noc, ale tito lidé na Ukrajině se za Rusy nepovažují a chtějí být západní, přitom si neuvědomují, jak jedná západ, který všechny tyto slouhy odevzdá peklu, do kterého vše směruje. Takto jedná západ se svými spojenci a pokud je přítomná filosofie úpadku či zničení v těchto dnech, tak pak nastává takový rozkol, že ani ukrajinská sláva Ukrajině nedokáže zabránit nejhoršímu. Úplnému rozkladu společnosti na prvočinitele. Takto to nikdy neproběhlo ani za války v Německu. Tohle je opravdové nóvum.

Jak tedy dál? Ukrajina bude rozparcelována, to říkám otevřeně. Je to jediná cesta k tmu, aby se potřeli síly Ukrajiny, který její nacionalismus provázali s nacismem.

Tímto budu končit. Tento článek je sice soukromý, ale doufám, že bude i uveřejněn, pro slávu lidí, kteří hájí pravdu, která se skrývá v každém okamžiku života.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 16.11.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
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