Slovo ticho jako život
15.2.2025
Který úkol je poslední (pracovní název)
Poslední úkol je zároveň první. Co bylo a je prvním úkolem lidstva? Jsou to střípky života, kterým žijeme skutečnost, která je jedním. Tato skutečnost dokáže poznat sama sebe a to takto:
Kdo jsi sama sebe? Ano, jsem sama sebe a to takto:
Pochopil jsem tolik, že nemohu jít dál, co jen bude? Co mohu udělat pro přítomnost, která se zdá být vším? A poslední otázka je tato: Nejsem hoden pohlédnou do tváře Boha, přesto na něj hledím?
Na tyhle otázky si probereme odpovědi.
První otázka má tuhle odpověď. Chci být tím kým jsi bez obalu a bez toho příkras života, který žijeme. Tohodle se dá dosáhnout jedině tím, že pochopím Božstvím v sobě natolik, že nebude mezi námi rozdíl. Jenže jak toho dosáhnout? Jediná odpověď je tato:
Pohlédl jsem na přítomnost jako život, který žiji a jediný pohled mi řekl, že nemohu jít dál, dokud budu držet přítomnost, jenže jak ji odložit a co je to vlastně přítomnost, zeptal jsem se sám sebe. A odpověď byla tato: Moje přítomnost se nedá popsat, protože není, právě jako není minulost a ani budoucnost. Co tedy je? Je poznatek přítomnosti, kterou žijeme svůj život. Skutečná přítomnost neexistuje. Jen a jen Božství, které bytuje s námi a my v něm. Tohle je však jiný druh přítomnosti. Kdokoliv přijme přítomnost jako Boží život v sobě i druhých, stane se Bohem a nebude rozdíl mezi mnou a tebou. Takto definujeme přítomnost, která se rodí z tohoto okamžiku, kdy tento okamžik není popsán ničím, jen tichem, ze kterého se rodí vše. Z tohoto ticha se rodí další život, který probouzíme v sobě jako Božství, které je i není.
Není tedy pravda, že jsme i nejsme. Pravda je taková, že naše životy jsou tichem, který probouzí Božství. Kdo probudí ticho v sobě jako Božství. Ten nalezne zdroj všeho právě v něm, ne tím, že bude jako zdroj, ze kterého vše vzniká, ale že bude pokračovatelem ticha v životě, kterým bude vším. Taková síla pramení z poznatku ticha a nikdo z lidí běžných to nemůže pochopit. Jedině ti, co dokáží poznat ono ticho v sobě jako Božství se kterým žijí.
Zdálo by se, že odpovědi na všechny tři otázky padly, jenže ne zcela. To jen Bůh zodpověděl poznatek nejvyššího života v nás a to tak, že dává odpovědi životu na ty nejniternější otázky. Co tedy je život? Život je tichem Boha, kterým žijeme svůj život. To ticho však může být i naším životem a jeho život může tak v našem tichu pokračovat. Kdo z lidí pochopí tento princip věčného života, ten najde zde na zemi ráj duše i těla, kdy bolest ustoupí tím, že nebude bolestí, ale poznáním bolesti jako ticha, které vyvěrá z toho koho milujeme.
Tímto bych se rozloučil a přednesl bych lidem své přání. Nebojte se ticha, které roste z Vás. To ticho roste do Vás a Vy do něj. Takto postupuje život toho, koho milujeme ve své podstatě.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.
Jiří Herblich
Které slovo je probuzením?
Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.
Jiří Herblich
Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání
Jiří Herblich
Slova počátku jsou opět na scéně
Jsou to slova počátku, nebo konce? Takto nezněla otázka, ohradil se muž. Ano, je to počátkem i taková otázka, která je i koncem. Proto vězte, že vše je počátkem i koncem v jediný okamžik.
Jiří Herblich
Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Hledejte ve slovech poznání života, kterým žijete, ne tím, že bude příběhem, ale tím, že bude skutečným příběhem života. Ničím jiným pak nepoměřujte život, jen tímto, protože tohle je alfa a omega života věčného.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Redl přiznal pouze drogy, Hlubuček se cítí nevinen
V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje...
Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček
Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu...
Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů
Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo...
Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim
KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to...
Manipulanta
INTEROBAL k.s.
Plzeňský kraj
- Počet článků 512
- Celková karma 3,09
- Průměrná čtenost 94x