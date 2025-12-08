Slovo ticho a jednota ticha
10.12.2024
Slovo, které kráčí světem je slovem láska (pracovní název)
Které slovo, je oním slovem? Oním slovem je cokoliv, jenže jak to celé chápat. Jsou lidé chápající lásku jako jednotu. Takoví lidé dokáží hodně, však jednota není láskou. Jednota, jak jsem napsal je filosofické pojednání něčeho, co se nedá popsat slovy, ale slovy filosofa, který bdí nade vším. Jeho otázky jsou tak vysoké, že dokáží pozvednout číši se vším. Slova jednoty tak můžeme odkrýt i my v nás. Kdo je tedy jednota?
Jednota, jak ji chápu je jednotou toho, kdo se oddá filosofii tak vysoké, že obsáhne celý život v jediném. Takto se dá definovat jednota. Jenže jak ji chápat, to by znamenalo, že jednota není pojem, ale že za ní někdo stojí a nyní si musíme postavit před tento problém. Kdo za jednotou stojí?
Za jednotou stojí všichni, co tvoří jednotu. Jsou tak součástí jednoty a jednota tak nabývá na síle. Stálo by poznamenat, že jednota se dá přirovnat ke vzdáleně připodobňujícímu internetu, který nemá taky jednotné místo vzniku, ale je všeobsažný. Tohle přirovnání je ovšem značně nedokonalé. Proč? Protože jednota nemá atributy fyzické ani duchovní. Dokonce ani ten, kdo jde v duchu nemá atributy jednoty. Má je jen v podmínkách filosofického přístupu ke všemu. Teprve tehdy se otevře jednota člověku a člověk začne chápat tento pojem z tak veliké dálky i blízky, že zem, na které žije má a bude mít zcela jiný ráz. A nyní si probereme, co se má vidět za tímto filosofickým pojetím.
Toto filosofické pojetí je koncipováno tak, že kdokoliv tam může, ale bude obsahovat tak nepatrnou část, že jednota nebude skutečnou jednotou. Tento hendikep, není z pohledu země realizovatelný a člověk tak stojí na samém chvostu oné jednoty. Jenže je zde šance, že poznáním Božství v nás nabudeme velikost, která dokáže ono nic vést, a my povedeme ji. Takto vzniká pojem jednoty v nás. Kdy ono nic je tak niterné a dokonalé, že nedokážeme nic jiného, než tiše stát. Proto lidé, přijímající tuhle jednotu, dokáží být velice tichými a dokáží být v jednotě právě v tichu. Ne ve slovech ani činech, ale tichosti ticha, které dodává vše.
Slovo ticho je tak pojmem jednoty, které se rodí v nás. Kdo pochopí tyhle slova? Pochopí je ten, kdo je na cestě a chápe jednotu jako ticho, které zaujímá vše. Je vším tím pádem dokáže obsáhnout vše. Ale i ticho má své odstíny. Není ticha bez zvuku a pak přichází skutečně naše filosofie, aby tohle ticho dokázala pochopit, tedy ne tichem, ale tím zvukem, kterým se ticho projevuje.
Myslím, že toto téma je velice obtížné na pochopení. Není ticha a není jednoty, ale je něčeho tak vysokého, co dokáže posunout samo sebe k nám.
Ano, je tomu tak. Kdo jednou pochopí ono ticho, navždy bude polapen tichem, které prýští ze všeho, dalo by se říci jediné. Kdo najde ticho v sobě i ve všem, ten najde odpověď na vše, kdy odpovědí je filosofická otázka, kdo vlastně jsem a co mám za úkol na tomto světě. Ne to, co si myslím, ale to co tvořím. Pak pochopím i onu filosofii, která dává pochopit ticho, protože mezi mnou a ním tedy tichem je ona filosofie, která se nazývá jednota.
Myslím, že přes mé nedokonalé vysvětlení, které kolísá, bych byl rád, abyste mě pochopili i v této rané fázi poznání. Že není poznatků vyšších, než ticha to víme všichni, však jak poznat filosofii ticha to znamená jediné, stát se oním tichem.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v tomto životě.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu
Jsou slova o jednotě vysoká? Jsou i nejsou. Jednota je naším konstruktem, kdy skutečná jednota je tím co zastáváme a čím žijeme. Podle tohoto klíče najdete poznatky nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny
Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a
Jiří Herblich
Která jednota je ta nejvyšší?
Je to jednota života, nebo život sám, který žijete jako lidé, kteří pochopí, o čem jednota je. Tímto předávám slovo, které bude i vaším slovem.
Jiří Herblich
Světlo přišlo v tento den na zem
Aby potvrdilo naši duši, která otevřela se světu. Takto najdeme v tento čas poznání světa v nás i v tom co tvoříme. Nebojte se v tento čas dát svou lásku a poznáte jí tím, že se otevře ve vás, vaším srdcem.
Jiří Herblich
Které slovo zažijeme v moudrosti?
Které slovo zažijeme v životě jako jedno? Jsou to slova poznání jako Božství v nás, a i My jsme tím slovem. Takto se rodí skutečná moudrost.
