Slovo štěstí je zakořeněno hluboko v nás

Štěstí je něco tak efemérního, přesto může být skutečné, záleží vždy na člověku, co považuje za štěstí. Kdo jej však hledá v majetku bude zklamán.

Slovo štěstí je tak blízko (pracovní název)

Na počátku štěstí stojí myšlenka, co se bude dít, když se stane to, čemu věřím? Tato myšlenka se nedá odbýt běžným udělám to a bude to stačit. Kdy pocit štěstí bude ten, že myšlence uvěříte a půjdete za ní. Takto funguje štěstí.

Štěstí není o tom, že konám něco, co mám rád, ale že jsem uvěřili myšlence, která přišla s láskou. Bez lásky tak štěstí poznat nejde. Co je tedy štěstí? Štěstí je poznatek duše, že vše je jedním a dává to stejným způsobem najevo. Kdo tedy prožívá štěstí většinou prožívá i pocit jednoty, která štěstí provází.

Zde bych odbočil. Co je pak, když štěstí se nedá najít nikde? To znamená, že štěstí jsme nepochopili jako činnost, kterou musíme činit s láskou. Bez lásky štěstí nepochopíme a neuděláme nic v lásce, štěstí nám uteče mezi prsty. Však kdo z lidí dnes dělá vše s láskou? Je pravda, že dnešním krédem je jiná věta a to tato:

Nehledám, protože mám vše, co potřebuji, mé štěstí je to, co mám. Takto jedná člověk dnešní, který je tak spokojený sám se sebou a má strach, aby o to, co má nepřišel, že se připravuje o skutečné štěstí.

Zatím co lidé, kteří přijmou myšlenu štěstí si řeknou:

Přijímám tě jako jednotu života a tvořím to co mám. Nehledím napravo ani na vlevo a konám, protože vím, že tvá láska je to, co nás provede životem.

Tímto se dělí lidé na ty, co věří a jdou a ty co vydělávají peníze, proto aby byli šťastni.

Celý tento článek vznikl na popud jednoho člověka, který si myslí, že zažívá štěstí. Ano zažívá ho, protože uvěřil lásce a láska přináší štěstí. Kdo z lidí takto konal? Již dlouho nikdo, a každý si myslí, že štěstí nestojí za námahu, protože jsou bytelnější věci, které dává pocit štěstí, obzvláště když je vlastním. Ovšem takto žádné štěstí nevzniká, právě to vlastnění je překážkou štěstí, kdy štěstí nevlastní nic a žije z podstaty světa jako zdroje bez konce. Kdo vlastní jen to má vlastnit, aby naplnil svoje potřeby a zbytek oddá štěstí, které roste z nás jako květina, která se nedá zastavit. Dostane ve výsledku tolik, že o štěstí se může dělit, protože ho má tolik, že neví, co s ním.

Tento iluzorní příběh je však jiný, kdy tento člověk stojí na počátku štěstí a záleží jen na něm, co udělá a jak se zachová, protože štěstí si může projít i mezi prsty bez toho, že vytvoří ono štěstí.

Tohle je vše, co jsem chtěl říci a budu se těšit na další vstupy.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně štěstí v tomto dni.

J.H.