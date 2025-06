Slovo růst, je v dnešní době sprosté

Aneb kdo pochopí růst jako růst duše k Božství, ten pochopí i smysl života věčného, který proudí stvořením a ve všem jako mantra života.

25.09.2024

Růst ekonomiky, růst do nebes? Aneb kde jsou nebesa (pracovní název)

Jakýkoliv růst je škodlivý i dobrý, záleží na úhlu pohledu, jak se na takový růst podíváte. Jeden druh růstu je trvalý, je jím potřeba konat a ta potřeba je opodstatněná. V ekonomice zatím tato potřeba nemá jméno, proto ji budeme nazývat terminologií růstu. Zatím to, co dnešní vlády i lidé přímo zbožšťují, ale hru na růst. Tato hra má svá pravidla a není s to pochopit, že růst je omezený velikostí a ta velikost je omezena tím čeho bychom rádi dosáhli. Jakmile se přiblížíme k tomuto pomyslnému bodu, začneme klesat ať se nám to líbí ano, či ne.

Růst je tak brzdou i pokrokem. Růst je tak podmíněn vnějšími okolnostmi a ten kdo si myslí, že ovládá růst, toho ovládá nezdravý úsudek, že mohu vše. Kdežto pokorný člověk si je vědom toho, že růst je tu od toho, aby vykonal to, proč tu je a aby dosáhl cíle doplnění ekonomiky o chybějící části.

Není to ovšem jen o ekonomice. Na růstu jsme závislý všichni, poznamenal jeden člověk. A já ptám, kdo byl tento člověk? Byl vyvrhel ze společnosti, protože jeho povaha mu dovolovala být růstem samým a zlobil, když jej lidé nepřijímají a říkával, kdo mě nepřijme, nepřijímá ani růst. Jenže lidé ví své. To ví je skutečně malé, protože lidé nepochopili, proč je růst tak důležitý.

Důležitost růstu je z pohledu ekonomiky diskutabilní, ale z pohledu člověka je jediná správná. člověk dosahuje růstu tehdy, když jeho vjemy života dokáží zpracovat vše a o vše znamená toto:

Kdokoliv přijme růst své osobnosti jako výjimku z růstu všeho a bude spokojen, když se pohybuje po kružnici. Ten pochopí růst jako nekonečný proces, který nemá vítězů ani poražených, na rozdíl od současné ekonomiky.

Jak se tedy dívat na růst co nám předhazují politici? Dívejte se na něj očima moudrého člověka, který již Ví. To Vím je skutečně velké, protože jste pochopili o čem je růst. Není to o hmotném bohatství, ale o záležitostech duše, která roste po oné kružnici, kdy vše je jedno.

Kdo skutečně pochopí tato slova, dojde na samý vrchol tím, že se odevzdá Bohu. Jiná cesta výš není, pak se kružnice změní ve spirálu a duše stoupá ke stvořiteli. Proto bych si přál, aby i Vaše duše našla onoho Boha v sobě ne tím, že budete slepě věřit, ale že se oddáte životu jako mantře Božství, který chce být poznán jedině prostřednictvím Vámi.

Tímto bych se rozloučil a budu si přát, aby vaše kroky byli i mými kroky, které budou nakonec kroky společnými. Od tohoto okamžiku je dáno vědomí světa tímto článkem o růstu do rukou lidí a záleží jen na nich, jak se zachovají k růstu, který je růstem jejich duše k Bohu.

J.H.