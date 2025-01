Slovo ruce není z tohoto světa, však kdo chápe ruce?

Slovo láska není v nás poznaná. To jen My dáváme světu lásku ze zdroje, který je vším, proto i naše láska není naše, ale to nevadí, protože víme, že dávat je milovat, a to znamená být vším.

Znovuzrození jako základ povýšení

Co slovo, to pravda, takto zní zákon znovuzrození. To jen My lidé, netušíme, co stojí za tímto slovem, však Váš život vám ukáže, čeho je slovo schopné dosáhnout.