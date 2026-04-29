Slovo pyl, budiž poznáno
12.3.2025
Pyl, jako zdroj alergií (pracovní název)
Jsou témata, ač nevypadají jsou vzletná jako vítr, který ovívá koruny stromů. Co je však oním tématem na počátku? Na počátku se Bůh rozhodl sdělit lidem svoji lásku pomocí přírody. Byla doba podobná naší, ale jiná. V čem byla jiná, zeptal se jednou člověk? Jiná byla v tom, co tvoří v nás. Zatímco svět je neměnný a stálý, lidé se mění. V podobě doby zobrazujeme pravdu života. Takto odpověděl ten, kdo Ví. Od těchto chvil se lidé mění, ne proto, že chtějí, ale protože bylo vyjádřeno to, co zastává Bůh, že není změny bez pochopení. To pochopení se dá chápat dvouznačně, přesto jej charakterizuje jednota. A o té jednotě si musíme nyní pohovořit.
Pyl, je to jednota světa? Je to jednota světa. Nevydá to tak, ale reprezentuje pochopení lásky v samém podstatě problému, co je to láska? Láska nezní nijak, protože je vším, ale prostřednictví pylu dokáže přinést vzrušení situace, která vyplynula z toho, jak konáme, když lásku nechápeme. Co je tedy příčinou toho, že dnes lidé houfně přicházejí na alergie, které se charakterizují jako alergie na pyl? Hlavním zdroj této alergie je poznatek lásky, která není vyslyšena. Je to láska tak niterná, že kdo pochopí její hlas, ten najde odvahu jít za ní. A o to tu právě jde.
Lidé by si měli uvědomit kudy by měli jít. Že to není cesta mamonu a cesta majetku, ale je to vše cesta lásky, která říká toto:
Kdo pohlédne za sebe a pohlédne do očí toho koho miluje, ten nalezne lásku jako trám. Nebude to tím, že ses ohlédl, ale že jsi našel, co jsi přehlédl ve svém životě. Takto odpovídá láska.
Ano, chápu lásku, odpověděl muž. Jenže co nemohu pochopit, jak mám pochopit situaci, kdy jsem v lásce, a přesto tak trpím. Ano, je to parafráze na příměr dvou pánů. Kdy jeden pán je láska, která rozdává dary života a ten druhý pán jste Vy sami, kteří nejdete s prvním pánem, ale místo něj si myslíte, že jdete. Tohle je celé tajemství tohoto problému.
Přál bych ti zažít co zažívám, přesto ti nevěřím, že tohle je hlavní příčina, odpověděl muž. Je tomu tak a dám ti příklad:
Jeden muž pochopil, kde hřešil a přestal hřešit. Co následovalo? Nejde o to, že přestal hřešit, ale o to, že pochopil slova lásky, která říkají toto:
Kdo najde v hříchu i odpovědnost a ji dá co zastávám, ten najde v životě míru, která obejme vše jako jedno. Tímto častuji stvoření. Má láska je právě taková, ne tím, co vytvoří ze sebe, ale tím, co vytvoří ze všeho. odpověděl muž.
Děkuji Vám za rozhovor a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
28.4.2026 napsáno ve vlaku, ráno
Jéminkote
Výkřik života, který zní podobně a člověk si láme hlavu, co vlastně znamená. Význam tohoto slova je prastarý a je kořenem slova mám. Je to obdoba mít, a to tak, že jsem zaskočen. Tímto považuji za vysvětlené toto slovo.
Ovšem co si ceníme nejvíc není jen slovo, ale poznání slova. Ono poznání slova je jiné a zde se zeptám, proč lidé používají řeč? Lidé namítnou, vždyť přeci musíme, abychom si rozuměli. Jenže zde panuje zmatek, a to tak velký, že lidé již nevěří slovům. Jejich ponížení tak nastalo v době, která je přelomová. Přelomová doba nastavuje zrcadlo životu, který žijeme. Kdo jej žije v lásce, poznává lásku, kdo jej žije ve zmaru, poznává zmar, abychom našli to, o co usilujeme. Vím, že lidé namítnou, vždyť kdo by miloval zmar? Přesto tak lidé žijí.
Je tedy smyslem pochopit vše s láskou? Ano, je to základ každého života a dotváří tak kostru stvořitele. Ale lidé namítnou, copak nežijeme v lásce? Ano, žijete, ale té hrubé, která dává odpovídající dary. Lidé by měli pochopit poznání lásky, jako soubor všeho, od jemného po hrubé. Kdo se upne jen na její jednu část a nevidí druhou, pak život mu ukáže onu druhou část jako poškozenou. Proto je tolik křiku kolem lásky, která nám chybí. A jak znám lidi, tak si poradí. Ano, poradí, ale ta bolest je k uzoufání, dodávám. Proto i Vy lidé v lásce měli byste vědět, jakou její část zastáváte, jestli tu hrubou část nebo jemnou, kterou nazýváme Božství. Pokud obsáhnete obě strany lásky, poznáte ráj i zde na zemi. To Vám mohu říci jako člověk.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Motto na dnešní den
Jakkoliv se oddáte lásce, nepoznáte ji dříve, dokud nepochopíte vše v jednotě.
Vysvětlení textu: Ona jednota znamená, že vše, co obsáhnu je mnou i stvořitele, který je vším. Tato jednota, pokud je čistá v lásce, dokáže pozvednout vše. A takto vše roste do jednoty.
Jiří Herblich
Hledáte-li možnost se vyléčit
Pochopte lásku tím nejniternějším způsobem. Vím, že tato činnost je na roky, ale stojí to za to. Protože na konci poznáte jednotu
Jiří Herblich
Hledáme přítomnost v tom světě tím
Že vše omezujeme a vytváříme prostředí k nežití. Kdy tímto nežitím vytváříme poznání druhé strany Božství, které přenášíme všude kolem sebe.
Jiří Herblich
Slovo muž je jako nůž
Které proniká vším. Kdo je tedy mužem pozná svoji mužnost tím, že pochopí lásku jako jednotu, která proniká vším jako jedno, které není obyčejnou jednotou, ale vším.
Jiří Herblich
Jednání pokročilo a člověk neví
Jsou slova vysoká jako vítr a bujná jako les. Kdo pozná v těchto slovech ono nevím, pozná vše jako jednotu všeho.
Jiří Herblich
Naděje je zmařena, zobrazena pravda o životě
O životě toho vím víc než dost, ale tohle jsem nečekal. Tvůj stvořitel zobrazil tvá slova, jak se zdají být láskou a tvojí láskou je tak stvořitele.
