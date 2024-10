Slovo práce bylo a je, tím dokonáno jest

Slovo, které jsem otevřel tímto článkem je poslední, není to jen mé rozhodnutí, ale poznatek práce tak musím udělat i tak bezprostředně, stejně jako jsem udělal dříve.

Práce vyzdvihovaná i zatracovaná (pracovní název)

Na počátku každého pojednání stojí práce, byť pomyslná, přesto je to práce. Jenže jaký je poměr práce ke stvoření? Ke stvoření je poměr práce takový to:

Nechtějte poznat práci, ale zábavu, která je prací. Jen tímto poznáte skutečný stav práce, který je zábavou pro toho, kdo věří. Ta víra je v práci stejně důležitá jako v životě. Lidé však neví a myslí si, že práce ať je jakákoliv je utrpením. Není tomu tak, Utrpením je pro ty lidi, co nedokáží dát v práci Bohu co je zapotřebí, tedy že podíl práce na člověku vidí jen z části, pokud člověk věří. A odkud se bere ona pomocná ruka? Bere se tam odkud přichází Bůh, je to celý systém, který reprezentuje a jako takový se díváte-li se správně uvidíte Božství ve všem nejen v práci a při práci, ale i v životě, které bude ovívat vás jako vánek, který dává sílu. Taková síla není z naše kraje, řekl jeden člověk. Ano je tomu tak, protože jsme se již odnaučili dívat se na práci jako slovo Boží, které říká zhruba toto:

Práce je dar dávaná k tomu, aby člověk se všestranně rozvíjel v duchu i těle. To jen Vám se zdá práce jednotvárná, protože nevidíte Boha, který stojí za každou prací, která je vám dána.

Práce tak povyšuje toho kdo ji koná v lásce. Ta láska je Boží produkt jako láska se nedá koupit ani získat jinak než vírou a od toho byl napsán tento článek, aby objasnil vztah k práci a víře, kde láska je moderátorem toho, že vše půjde tak jak má. Bez lásky ke stvořiteli nedokážeme ani dát v práci to co máme. Teprve v lásce, dokážeme vše tak abych na samý závěr vyzdvihl slova toho, kdo je i není:

Bytujete a pracujte v lásce, kdy práce je pro vás odměnou za to, co jste si předsevzali. Víc nemám co dodat.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.

Úvodní slovo k sérii článků, které uvedou v platnost slova našeho pána

Perex: Bytujte, je slovo našeho pána, je to slovo, naším i jeho, proto dejte všemu, co mu přísluší, protože doba říká právě toto.

Jak zní moudrost (pracovní název)

Celá moudrost vložená do jednoho slova, jaké je to slovo? Slovem dokáže být cokoliv, pokud se vyřkne v pravý čas. Slovo je tedy časem ve kterém je obsažena moudrost. Takto zní zákon moudrosti. Moudrost nemůže postupovat jinak, než takto a my lidé dávající svou moudrost na odiv očekáváme, že ji takto i pochopíme. Pochopit ovšem znamená stát se moudrým.

A nyní nastává doba na projev takové moudrosti, která vypluje na povrch v den, který je určen dobou, která je. Tento den a není to dnešní den, ale den, který přijde, dá odpovědi na všechny moudrá slova, která v sobě nosíte. Jak to myslím?

Je to však otázka, na kterou dám odpověď na konci článku, kdy život jde tím, jak má jít, proto se oddejte moudrosti pochopené tím, co zažíváte v běžný den.

Co celým článkem vlastně myslím? Je toho hodně co mám na mysli a myslím, že právě tento článek bude první, který má uvést novou dobu, která přichází v tento čas. Lidé si ovšem řeknou, jaký čas máš na mysli, když vše plyne pořád stejně? Je tomu tak, ale v myšlenkách lidí neplyne vše stejně a stejně jako dokáže být moudrý Bůh, dokáže být moudrý i člověk, když jeho myšlenky dají světu, v co daný čas potřebuje. Proto mé myšlenky budou jak vítr a budou klátit stromy, které rostou do nebes, protože žádný strom není tak velký, ale jen my lidé dokážeme být oněmi stromy.

Tento úvod byl nutný a bude počátkem dalšího poznání země i ducha, který zde bytuje.

Není to tak, že si řeknete, k čemu taková slova, když vše je, jak má být? Anebo je tomu tak skutečně, skutečně jdeme tam, kam máme jít? Ano jdeme podle předem připraveného scénáře, kdy život není neznámou, to jen my lidé nedávajíc všemu, co potřebuje jsem překvapeni, když se vše dostane tam kam má.

Proto omluvte tento úvod, tento článek je vlastně úvodním článkem k sérii, která bude napsána a nebude to jen jeden článek, ale celý houf článků, které budou sdělovat pravdu, a to ne s tím přízviskem dočasná, ale trvalá, která plyne světem jako moudrost.

Myslím, že tento úvodní článek byl napsán, jak nejlépe dovedu a budu se těšit na další vstupy, které budou prozatím sporadické, ale jak půjde čas budou četnější, a to z toho důvodu, že čas je to, co máme a moudrost, čeho bychom rádi dosáhli.

V těchto slovech je ukryta moudrost světa, kdy čas náš je moudrostí toho, kdo nás poslal, proto nezoufejte, že vše nejde tak ji si představujete, ale nastavte se zrcadlu modrosti tím, že dáte všemu, co mu přísluší.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně pěkný den.

J.H.