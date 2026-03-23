Slovo poznatku, který je v experimentech premisou
21.2.2025
Calhounova teorie, úpadku, která proběhla na myších „Vesmír 25“ (pracovní název)
Na počátku každého experimentu se tvořili dějiny. Tyto dějiny, které si musíme připomenou znamenají pro lidstvo dvě základní premisy. První premisa nám říká, že lidstvo není dokonalé a druhá premisa je tvořena poznáním svých vlastních chyb.
Jsou však mezi námi lidé, kteří dokáží jednat i v těch nejtěžších a nejsložitějších událostí, které by mohli ohrozit společnost. Takoví zdroje myši nemají. Jenže jak postupovat v úvaze, kdy lidé přesto se nedokáží spojit do jednoho, jak se říká, co člověk vytvoří svou myslí, je zrada, na rozdíl od Boha, který spojuje.
Na počátku každé úvahy uvedu fakta, která musí vyplynou ze situace, která takový experiment stvořila. Důvodem k tomuto experimentu bylo prokázat, že zhrocení civilizace je možné jen se nevědělo, jak to může probíhat. Ta paralela s myšmi a dnešní situací mezi lidmi je obdobná, ale příčina je jinde. Zatímco myši tvoří jednotu v tom, že jsou rádi, že tvoří to co musí. Člověk je na tom jinak, člověk tvoří to může a musí. Jednání člověka je tak mnohem vyšší, jenže jak vysvětlit připodobnění experimentu s dneškem?
Připodobnění je dílem náhody, prohlásil člověk, přesto musím přiznat, že nedokáži odpovědět proč. A nyní přichází druhý člověk, který Ví víc. To Ví, je skutečně velké ne proto, že je velké a dokáže víc, ale je velké proto, že dokáže spojovat věci, které se lidem zdají být nespojitelné. Takto oblaženi lidé koukají jak na tele, když jim přinese řešení, které nechápou. Proč jej nechápou, protože Božství, které má v nich přinést odpovědi je mrtvé a to doslova. Zkrátka lidé jsou výš než myši, přesto podobnost je čistě náhodná v tom, že lidé nedokáží pochopit podměty pro život. Každý člověk čeká na výslednici, aby pochopil zdroj. Jde to však jinak?
Ano, jde i jinak. Co znamená Bůh v podstatě člověka? Je to moudrost, do které se my lidé noříme. Není to dědeček ve slavnostním hábitu, ani to není mladý člověk, která dosáhl svého cíle. Je to moudrost, která plyne vším. K takové moudrosti se nedá připojit jinak než přijetím Božství. A co to obnáší, poznání Božství? Obnáší jediné, lidé musejí sami přijmout kvalitu tím, že uvěří, ne tím, že je budeme nutit, ale že dojdou do stavu, kdy jim bude tak mizerně a nikdo z lidí jim nedokáže pomoci, ani psychiatři to nedokáží. Až tehdy lidé pochopí, co je příčina jejich stavu. Většinou je to tím, že nedokáží nabídnout stvořiteli svůj život. Takto začíná totiž láska a ta láska musí se vyvíjet tak, že obě strany zasáhne jak povodeň, kdy vše je strženo, aby na nové a čisté pláni vybudovali ten nejkrásnější zámek, který bude jen jejich.
Tato přesmyčka není příběhem, ale hrubým nástinem situace, do které se člověk poznávající Božství dostane. Co nabídne Bůh člověku? Moudrost, která nevybledne. Co nabídne člověk Bohu? Nabídne mu svůj život, který není životem jeho. Z tohoto spojení vzniká tak nový život, v tomto životě a dovolím si nesouhlasit s lidmi, že život je přeci jejich, zde malé odbočení je nutné.
To odbočení znamená poznat svůj život. Jaký život vlastně žijeme? Ano, žijeme Božský život toho, koho milujeme. To, že to lidi nechápou to nic nemění na situaci, že člověk se musí naučit jednat jak ten, koho miluje. Právě od toho je ono splynutí životů, které přináší jednoznačně vyšší pochopení než na počátku. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že člověk má být povýšen v tom co tvoří. Je to zákon Božství, který dává život, že život, který stvoří bude výš než na počátku. Od tohoto zákonu se odvíjí vše, co můžete zažít jako svůj život. Proto tedy, kdokoliv z vás se může přesvědčit, že život, který žijete je Váš. Dejte mu jednu otázku a podle toho, jak odpoví, poznáte, na které straně stojí. Co je to život? Tohle je ta otázka, na kterou existuje jediná odpověď. Ta odpověď vám přinese Bůh v momentě narození a my lidé ji tvoříme odpovědí života, tím, jak životem jdeme. Proto konejte život tak, že vše dostane, co má, tohle je nejvyšší poznání člověka v Bohu, a tohle je zároveň nejvyšší poznání Božství v životě.
Nejlepší bude se vrátit k experimentu a zhodnotit jej několika slovy. Co je podobné na myších a lidech? Je to tělo, které máme obdobné a stejně se tak můžeme o něj starat. Od tohoto fenoménu vytvoříme jediné poznání. Kdo se zabývá tělem jako jedinou schránkou života, bude jako ta myš. Jedině, že lidé pochopí tělo jako nosič životů dalších. Takto by lidé měli chápat tělo. Nic jiného nemohu v současné situaci říci, jen to, že kdo pozná skutečná těla, kterými žije. Ten člověk bude pomazaný ne tím, že vystoupá na vrch všeho, ale že se stane víc člověkem. Vlastně ti nejhumánnější lidé Ví, co nesou svým životem. Nejednají tak z toho poznatku, že jsou přeci lidé, ale jednají z poznatků těl, které nesou. Od tohoto poznání se utváří jejich život a nedokáží jednat jinak, protože by zradili ty, co nesou svým životem. Doufám, že v některých další vstupech Vám vysvětlím víc.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Etér je sloučenina Božství a života
Kdo pochopí Etér jako sloučeninu, která obsahuje vše jak z duchovního, tak fyzického, ten pochopí její přínos v těle člověka. Není tedy lásky bez Etéru, to jen láska se skrývá ve všem.
Jiří Herblich
Které slovo poznáme na konci života
Je to slovo poznání a lásky, které objevíme svým životem. Kdo vykoná to, co má vykonat v Bohu tím způsobem, že bude jako on. Ten bude dotvořen svým životem k jeho obrazu. Tímto rosteme do stvořitele a tímto roste on do nás.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje hydru
Kdokoliv otevře život svůj a pozná onen okamžik života co v něm co žije jako on, jen ten život není jeho. Pak poznal onu hydru, která je jeho životem. Poznatek lásky ji dokáže zpacifikovat tak, že bude krotká jako beránek.
Jiří Herblich
Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
Jsou to slova moudrosti nebo projevem moudrosti. Kdo nalezne odpověď v sobě na tuhle otázku, ten nalezne moudrost Boží stejně jako šedivý vlas na své tváři.
Jiří Herblich
Které slovo provází světlo
Jsou to druhy světla, přesto každé světlo je jiné. Kdy naše společné světlo je Božství, které musíme objevit ve chvílích nejtěžších. Pak nalezneme to, proč jsme tady na zemi.
