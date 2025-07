Slovo poznání nebylo výše. To, že jsem člověk znamená mnoho

To že jsem člověk znamená tolik, že dokáži vše. Od tohoto tématu se postupuje výš jen ztuha, proto přijměte ode mne ruku, abychom spolu vystoupali výše.

30.09.2024

Lék na dnešní dobu, která se zdá být beznadějná (pracovní název)

Slovo útěchy i poznání tvoří život sám. Život však není osamocený, ale jedná s dalším životem, protože v jednotě je síla, poznání duality nám nastavuje zrcadlo života, které není zrcadlem, ale životem, kterým žijeme. Po každém slově poznání, co musí následovat? Musí následovat jednota projevená v nás i My v ní. Takto musí lidé postupovat a nyní popíši spíš polopaticky, jak postupovat.

Na samém počátku se zeptáme sami sebe, kdo jsem? A odpověď bude znít takto:

Jsem ten člověk, který věří životu a věří lásce, která žije s ním. Takto postupuji a takto tvořím vše. Podepsán člověk.

Na druhou otázku se musíme podívat podrobněji, a jak zní? Zní takto:

Hledejte život tam, kde se rodí, tedy ve Vás i v životech dalších, kteří jsou životy všech.

Tato věta bude pro mnohé lidi naprosto nepochopitelná. A jak zní odpověď na tuhle otázku? Jediná odpověď zní takto:

Hledám lásku a nalézám lásku ve všem. Takto tvořím skutečnost, ve které žiji a lidé netvořící tuhle skutečnost miluji stejně jako ty co ji tvoří. Proč? Protože jednota všeho musí obsahovat vše i nejmenší částečku života budeme potřebovat k tomu abychom mohli jít dál. Proto má každý život velkou cenu a záleží jen na nás co dokážeme pochopit a co přinést světu.

Slova znějící nepochopitelně jsou pochopena, jenže mezi těmito slovy jsou bílá místa a jsou tvořena tím co my lidé nevíme či neznáme. Jak postupovat dál? Jediný postup je ona místa objevovat v nás jako místa hodná pro stvoření a dáváme všemu co mu přísluší, protože tohle je mantra života dalšího, který zaplní ona bílá místa v životě každého člověka.

Bílá místa bych řekl, že máme také probrány, jenže nám zůstává nerozlišený život. A ten odolává jakémukoliv poznání. Jsou tu lidé tvořící vše. Jenže ani tito lidé nechtějí jít dál. A proč? Protože život nechce sdělit své tajemství života zadarmo. Je to hodně vysoká hra, přesto je to život a tento život tak tvoří ona bílá místa ve Vás tak, že je poznáte životem a ten život je oním bílým místem. Takto vzniká z života život a takto vzniká poznání nejvyšší.

Prozrazení tohoto tajemství bude kvitováno s povděkem, protože Božství si přálo sdělit lidem pravdu o životě, a to takovým to způsobem. Jsou však entity, které by mohly onen životní zákon života zneužít. Jenže jak půjde čas poznají, čeho se dopustili a třeba i ztratí život věčný, protože podlehli vábení, jak se říká Májinu závoji, který zrodil se ve Vás a bude dávat právě Vám rady jak postupovat, abyste došlí tam, kam se nedostala živá duše, bohužel nakonec vás zahubí. Tohle dokáže ona síla, která prorůstá životem a není láskou. Proto konejte vše v lásce, protože ochranný účinek lásky je takový, že cokoliv se vám na této cestě stane, stane se láskou, a to je míra, která stojí za to vykonat, protože lásky není nikdy dost a vytvořit lásku z bílého místa dokáže jen duše čistá jak padlý sníh, nebo génius hodný lásky, kterou promění v lásku.

Tímto bych se rozloučil, ne proto, že se téma vyčerpalo, ale že důležitost tohoto tématu je tak vysoká, že vyžaduje pauzu jak ode mne, tak i pro Vás.

J.H.