Slovo poznání, je leckdy skryto
8.3.2025
Perex: Kdokoliv může otevřít Boží moudrost, však jen člověk moudrý pozná, že ji otevřel, kdy ostatní si budou myslet, že otevřeli vetešnický obchod s obnošenými hadry. Kdy každá maličkost má převeliký význam v tomto hemžení. Proto i Vy tvořte s láskou vše, jak má být.
Měnit věci kolem sebe, znamená měnit sebe (pracovní název)
Takové téma je fata morgána mezi lidmi, kdy každý člověk zastává opačný přístup, však se mi přizpůsobí, protože jinak nikam nejdu. Takto zní závěr s lidmi, kteří propadli materialismu a propadli tomu, že matérie života je hmotná. Nikdo z těchto lidí již nechápe důvod, proč tohle pravidlo patří k základním úhelným kamenům.
Ten základ pochází z Božství, které ač je to neuvěřitelné se řídí stejným principem. Nejde říci nic jiného než to, že Bůh je ten, kdo koná v duchu všech, přesto dokáže mnohem víc než jen konat. Dokáže být kýmkoliv a tento postoj zesiluje tímto přístupem. A takto když působí Bůh na svět a na celý prostředek svého zájmu, musíme si vysvětlit co znamená milovat vše jako jedno, podle tohoto pravidla.
Toto pravidlo skýtá jedno nebezpečí. Tím základním nebezpečím je poznat sám sebe jako stvořitele. Co by si lidé pomysleli, říkají si lidé, vždyť je to utopie a nemožné, ale tito lidé si neuvědomují sílu, o kterou se připravují. Jít se životem je jako jít se stvořitelem a pokud dáme všemu co mu přísluší a k tomu dodávám to, že pokud něco chci a dokáží proto něco udělat, že se změním, pak je věc dokonána ve své dokonalosti. Takto působí však jen pár lidí a zbytek se, jak se říká veze. Nelze nic namítnout na složitosti postojů lidí, však co by řekli druzí a Já sám o sobě, kdybych se měl měnit je jasná zpráva pro zlo, aby konalo. Tito lidé nemohou být šťastni, ne protože že by nemohli, ale protože zlo je pohltí, a to úplně celé. Být pohlcen zlem znamená jediné, nikdo mě nebude mít rád, proto jaký jsem, ale jen proto, že mu bude líto lidství, kterého jsem zahodil.
Na samý závěr mám jednu prosbu. Nečtěte tyto řádky tak, že dokonalost provází ty, co se neustále mění. Není tomu tak, kdo se mění podle pravidla, kam vítr tam plášť, ten nebude o nic lepší než ten, co se odmítá měnit.
Jakkoliv je tento článek poučný něco mu chybí, prohlásil člověk. A co mu chybí? Chybí mu rada, co vykonat, aby naše změna byla takovou, abychom poznali Božství ve svém životě? Ano, máte na mysli, poznat Boha v jednotě a životem. Takto odpovím:
Kdo bude chtít a dá si práci pro vykonání dobrého, ten najde i zdroj pro posouzení toho toho koho miluje. Není-li to Bůh pak to může být člověk, na čemž nesejde, protože milovat můžeme kohokoliv, jen se mějte na pozoru, komu věříte, protože láska bývá mezi lidmi takového rázu, že pokud dostává je spokojená a tvořivá, ale běda, pokud nedostane, co má dostat, pak se mění ve vichřici.
Změna je tak na nás lidech. Je to změna posloupnosti nebo poznání? Je to změna jak posloupnosti, tak poznání, kdy, kdo dokáže být se stvořitelem v lásce i životem, toho miluje vše jako jedno a kdyby to byl člověk nehodný zájmu? Ano i to se může stát, přesto je nepravděpodobné, že se to stane, protože lidská povaha je taková, že konají-li dva totéž není to vždy totéž.
Tímto se loučím a předávám Vám své slovo.
Jiří Herblich
Jednou opakovaná rada zní
Jedině moudrým se otevře brána nebeská. Jsou to ti lidé, co tvoří vše jako jedno, pro ostatní je otevřené jen nebe, které přijímá ty co nemohou nebo nechtějí dostát svým závazků stvořitelovým.
Jiří Herblich
Co nabudeme jako lidé až poznáme pravdu
Pravda jako zdroj všeho. Takto jednají lidé, co poznají tu skrytou pravdu v sobě samým, tedy sobě. Tato pravda se nedá umlčet, ale dá se znovu šířit jako pravda stvořitele, který mi dal sílu jít.
Jiří Herblich
Slovo jednota je pomyslná
Přesto skutečná. Tou skutečností jsem My sami, nejen tím, co tvoříme, ale tím, že dokážeme jednat jako lidé. Od tohoto článku se promění každého život, pokud si uvědomí kvalitu svou jako jeho, toho, koho miluje.
Jiří Herblich
Kdo nabyde jednoty
Pochopíte-li jednotu, pochopíte i život, který žijete. Jen chtít podívat se za okraj toho co vnímáte jako jednotu, ne tím, co vytvoříte, ale tím, čím jste.
Jiří Herblich
Rodina, která netvoří základ
Co je to za rodinu, která netvoří základ všeho? Jsou ti lidé, co tvoří volný pár netvořící rodinu v pojetí Božství, tedy lásky poznané v každém člověku jako jednota. Právě takto rodina degraduje a pozbývá své funkce.
