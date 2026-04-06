Slovo poznané je slovem nepoznaným

Což platí tehdy, kdy My lidé nedokážeme poznat naše chyby v tom co tvoří naše podstata. Naše podstata tvoří jedinou chybu, je tím nejvyšším, co žije a tím je v područí všeho. Nechtějte své chyby odstraňovat, ale mírnit.

3.3.2025

Jaká je rovnováha tohoto světa, a jak se jí zhostit (pracovní název)

Na počátku takové úvahy si člověk musí odpovědět na dvě důležité otázky:

První otázka zní takto: Jsem ten, kdo si myslí, že jsem?

Druhá otázka zní: Kdo pochopí tento svět, když ne Já.

Po tomto, co si odpovíte na tyhle otázky musíme začít s malou úvahou, která osvětlí tento problém v mém případě. Co říci na počátku? Na počátku se zodpovědně zeptáme sami sebe, co jsme a co dokážeme, když jsme tím, kým jsme. Po tomto úvodu bude následovat samotná úvaha.

Taková úvaha má spoustu pokračování, není to jen jedna úvaha, ale celý sled úvah, který nám odpoví a každá jinak na stejný problém, co dělat, když si uvědomím a to plně, že jsem člověk, který je jako člověk značně omezený.

Myslím, že po takové úvodu musí nastat rozuzlení. Tohle rozuzlení není z tohoto světa a co vám tedy napíši nebude platit pro každého. Bude tohle vše platit pro lidi, kteří žijí duchovním životem, pro ty všechny lidi, co čtou mé texty, které zdravím a předávám jim poselství, které je mým přáním, aby vše dostalo, co má dostat.

Nehledím na budoucnost a tvořím přítomnost, hledím do budoucnosti s tím, že konám vše v jednotě. Těmito slovy častuje nejvyšší člověk svět. A my se přidáváme, kdo jsme, a to co jsme objevili v sobě, že dáváme na odiv světu. Není to jen krása, ale je to poznání světa, které jsme udělali. K tomu dopovím jednu poznámku. Cokoliv uděláme a bude naším dílem, bude sdílené, ne tím, co vykonáme pro druhé a sebe, ale pro vše jako jedno. A nyní se můžeme s klidným svědomí dostat k podstatě článku, který má za úkol nastínit, jak postupovat, aby naše rovnováha v tomto světě byla co nejvyšší.

Být v jednotě, znamená být s Bohem? Ano, i ne. Podstata problému nezní, jak být s někým, ale být jako jednotlivec se vším. Kdo pochopí tato slova pochopí podstatu problému, na který si musíme odpovědět. Po takovém úvodu musí přijít Bé, to Bé znamená to, že cokoliv uděláme, uděláme sami sobě jako druhým. Kdo tedy zasel dobro a sklidí zlo, znamená, že dobro nebylo dobrem pro všechny, ale jen pro něj. Takto postupuje Bůh ve stvoření a takto postupuje Božství ve všem, že dává poznat naši účast na stvoření. Bez Boha by otázka zněla jinak, a to jinak dává odpovědi na otázku, kdo vlastně jsem. Jsem Bůh sám, nebo jeho pomocníci? Musíme se tedy pohroužit do života, který nám odpoví. Moje odpověď životu je tato:

Jsme jako On, přesto jím nejsme. To že jím nejsme znamená, že dokáži víc, protože být v těle, které je dočasné dokáži vše, když jsem s ním. Takto reaguje člověk, jenže my jsme dál, než člověk a myslím to upřímně. Mé myšlenky jsou čisté jako padlý sníh. Přesto nejsou tak čisté abych vyslovil větu, která zatím nedozrála. Musíte tedy omluvit současnost, ke které jsem zatím nedorostl. Má omluva je i konstatováním, že vše je dokonalé, jak My jsme dokonalý ve stavu ke všemu. Kdo nabídne dokonalost samou sobě i druhým, nebude sám dokonalý, ale uvědomí si chyby, které jej provázejí. Těmto chybám věnujte pozornost, protože tyto chyby jsou nejvyšším zdrojem poznání v těle. Nejsou to obyčejné chyby, které produkuje život, jsou to chyby, které produkuje stvořitel k nám, abychom naslouchali dokonalý život tím, že poznáme nedokonalost, která proudí od něj. Ta nedokonalost, jak bych podotknul je, tak dokonalá, že poslechnout si vlastní chyby v Božství je tak krásné, že poznáte díky nim sami sebe v područí toho, koho milujete.

Samozřejmým cílem není chyb se zbavit, ale zmírnit je a laskat se s nimi životem, protože z těchto nejvyšších chyb vzniká další život, který vám bude dán.

Myslím, že jsem vyčerpal téma pro tento čas a budu se těšit na další vstupy.

Děkuji

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 6.4.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Další články autora

Jiří Herblich

Slovo poslední budiž vysvětleno

Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.

3.4.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Ostatní

Jiří Herblich

Oslov Boha a dá ti život

Oslov život a dá ti život vezdejší, ne ten, co žijeme ve hmotě, ale v duši, která dodává všemu co mu přísluší. Takto reaguje nejvyšší člověk na zemi a takto reaguje Bůh na zemi i v nebi.

1.4.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo povznese člověka, když ne moje?

Jsou slova vysoká až tak vysoká, že všichni dokáží jediné, být tím co jsou. A takto hovoří Bůh o člověku jako poznavší života věčného v dočasném.

30.3.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 8x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Na počátku lásky stálo slovo člověka

Na konci onoho slova stál člověk, ne jako samostatný člověk, ale jako Bůh člověk, který prohlížeje si život, nadchnul se pro něj tak, že byl jen láskou po celý čas.

27.3.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo najde lidství i v dětství?

Jsou to zaběhnuté standarty života, že děti jsou obrazem rodičů, co když je vše tak, že standarty určují hlavně děti svým přístupem k životu.

25.3.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 24x | Diskuse | Ostatní
Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
31. března 2026  9:53

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
1. dubna 2026  14:40

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové
29. března 2026

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Festival Literární jaro Zlín představí odkaz Tomáše Bati i slovenskou tvorbu

ilustrační snímek
6. dubna 2026  7:58,  aktualizováno  7:58

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro...

Unikátní pašijový betlém najdete v garáži. Jeho součástí je i ukřižování Krista

Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní...
6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Velikonoční, postní či pašijový betlém. Přes dvě stovky vyřezávaných figurek z lipového dřeva....

Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice.
6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška...

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...
6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:53

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku...

Jiří Herblich

  • Počet článků 603
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 85x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.