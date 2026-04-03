Slovo poslední budiž vysvětleno

Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.

2.3.2025

Kdo přijde pozdě, je poslední? (pracovní název)

Když přijde pozdě? Jak je to myšleno tohle celé. Být posledním, co znamená z filosofického hlediska a co znamená z hlediska lidského?

Filosofické hledisko hledí na to být poslední ze dvou úhlů. Jeden úhel nám říká toto:

Kdokoliv se musí bránit tomu být poslední, však být poslední je i výsadou lidí, kteří Ví.

Ano je tomu tak. Lidé, kteří Ví jsou vždy posledními, co přichází až situace je beznadějná. Jsou posli lidem a ti poslové dokáží tolik o čem se normálnímu člověku nezdá. Jsou to poslové, jak by se řeklo z veliké dálky. Ta dálka zobrazuje jejich postoj k životu a tímto životem pak poměřují svět. Co říci závěrem k těmto lidem?

Tito lidé nedokáží být poslední, jsou jimi proto, že jsou od přírody jako ta třešnička na dortu, která je vždy poslední. Takto vzniká dojem, že poslední je poslední, ale není tomu tak, kdy poslední tvoří kostru věcí dalších, a to nejen tím co vytvoří v životě, ale i tím co dokáže jako člověk.

Myslím, že tento článek přináší změnu o posledním, přesto nemohu vynechat lidi co si myslí, že být poslední je nějaké stigma. Není, to jen nevědoucí lidé si myslí, že být první je výsada. Není to výsada ale schizma toho, koho miluji, protože poslední lidé Ví, co jiní neví, že Bůh nebyl prvním ani posledním, ale že je jedním. Od tohoto okamžiku i Vy Víte tohle tajemství, které jak si myslím tušíte celou dobu. Kdy to poslední je vlastně prvním z pohledu Božstvím.

Na samý závěr mám jednu prosbu. Co je to být poslední z pohledu člověka a Boha?

Je toho hodně co jsem zamlčel a to přiznávám, že poslední je první Ví přeci každý, jen ti co přichází poslední to neví, že jsou prvními. Tedy vědomí si věcích příští je v rukou Boha, který rozdává karty života. Kdo z lidí si myslí, že je první a poslední zároveň, ten člověk neví o Bohu nic. Neví, že Bůh koná podle mustru toho, koho miluje, že je jako My, jen s tím rozdílem, že jeho láska je tak dokonalá, že obsáhne vše jak jedno.

Co tedy říci závěrem toho všeho?

Být poslední je jako třešnička, která zdobí dort. Kdy to poslední není jen láskou, která se propůjčuje životu, ale že je i životem, který dává stvořitel.

Kdo pochopí tuhle větu poznal tajemství posledních, kteří jsou první.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdraví i úspěchů v životě.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 3.4.2026 6:30

Jiří Herblich

  • Počet článků 603
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 85x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.