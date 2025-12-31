Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
19.12.2024
Byli jsme průmysloví giganti, kde jsme dnes a co přinese zítřek (pracovní název)
Jednání má druhé dějství. Jsou věci mezi nebem a zemí, jsou věci mezi lidmi, které stojí za pochopení. Proč pomalu míříme k zemi, kde narazíme?
Jsou věci vysoké i nízké. Však když dojde k jejich promíchání je z toho zmar. Právě k tomu došlo. Lidé se snaží být na výši, jenže dávají jen to nízké. Ne všichni, přesto tato nízkost se týká materialismu, který proniká vším. Tato nízkost je tak nízká, jelikož duše spí. Kdybychom probudili duši, našli bychom v materialismu Boha, který je provázen materiálnem od počátku světa. Materialismus má tedy pevné místo ve světě, kde vše je jedním. To že My lidé to nechápeme a tvoříme zmar je důvodem proč tohle vzniká.
Co totiž přijde? Přijde zmar ne toho, koho jsme se zaprodali, ale náš zmar. Takto bude vypadat společnost a její ekonomika a hlavní důvodem proč k tomu došlo je to, že lidé nebyli povýšeni v tom, co činí, tedy nebyli s Bohem. Takto musím uvést na počátku jednu zmínku, která vyplyne v tomto čase na mysl lidí. Ta zmínka zní takto:
Kdo probudí Božství v tento čas, kým bude? Bude Bohem, který ač slepý bude vidět zmar, ve kterém žijeme. Bude Bohem těch, co nevidí nic, jen materiálno. Takto hovoří proroci o těchto časech a takto je chápou i lidé.
Jenže je zde otázka, kdy lidé tedy nakonec prozřou? Ano, je to důležitá otázka. Lidé prozřou tehdy, až jim poteče do bot tak, že nebude jiného zbytí, než s pokorou a vědomím si vlastní malosti budou prosit o pomoc. Takto se bude dělit doba na ty co vědí a na ty co přijímají Boha, právě tímto způsobem. Bude tu však třetí skupina, ne tak četná, ale téhle skupině se doba nijak nedotkne. Budou tihle lidé vítězi celé doby? Nebudou, tito lidé nepochopí nic a budou dílem v zajetí svých činů, které nebudou korespondovat s realitou života. Proto říkám naposledy, nedívejte se kolem jak žijí tito lidé, ale konejte tak, jako by nebylo zítra, ne z pohledu zoufalství, ale z pohledu lásky, která přichází.
To přicházení má jeden specifický prvek. Ten prvek zní takto:
Kdo bude se mnou v tento čas a tím myslím Boha, ten pozná vše jako jedno a nebude trpět při přechodu do dalšího stvoření, které je reprezentováno další dimenzí. Jsou lidé tvořící jedno, tito lidé budou vašimi očima a vaší duší, která oblažena jejich slovy dají vám podporu v životě. Proto poslouchejte vše nejen dobro a zlo, ale vše. Jen tímto pochopíte další kroky, které musejí přijít.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
Kdo jsi nemoci? Kdo jsi ty, která mě trápí? Jsem ta, co přináší dobro světa tím, že jsem láskou. Pochop mě tak i jako svou nemoc.
Jiří Herblich
Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?
Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.
Jiří Herblich
Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná
Pro koho je tedy tento článek určený? Jde o popsání principu co člověk vyjádří slovy jednoty, které se nedají vyjádřit, protože jednota nemá slov.
Jiří Herblich
Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství
Kdo se podívá na život z pohledu lásky, ten pozná vše jako jedno. Je to stejné jako s Božstvím, jen ten pohled je zdánlivě jiný.
Jiří Herblich
Slovo o vypití poháru tu padlo
Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.
