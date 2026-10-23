Slovo pohádka zaznělo z úst člověka
25.5.2025
Pohádka Naděje se musí prožít tak, že vše dostane, co má dostat (pracovní název)
Na počátku této pohádky si uvedu jednu zmínku, která každá pohádka provází. Že tento život nemusí být pohádkou, přesto jím bude, protože pohádka je život sama.
Kdo bude chtít poznat svoji pohádku života, ten nebude stát bokem snahy života a o tom je vlastně život, kdy pohádka vyroste ze života, aby byla opět životem, tedy pohádkou pro ostatní. A nyní k oné pohádce života.
Byl jeden chalupník, který ač nebyl bohat měl vše o potřebuje k životu. Jednoho dne si řekl tyto slova:
Kdo jsem to vím, ale vím taky kdo nejsem? A začal konat.
Jak to souvisí s pohádkou zeptal se člověk? Souvisí to tak, že pohádka je o druhých a jeho příběhu, zatímco příběh je pohádkou pro ty, co jej žijí. A tento člověk pozvedl oči k výšinám vyslovil onu větu, kterou pochopil život:
Jsem ten, kdo pochopil život, který žiji a nemám chuť jej měnit, ač by se mohlo zdát, že jsem neúspěšný v životě. Mým úspěchem je život, který žiji. Ne tím, že jsem tím, čím jsem, ale tím, že jsem tím, čím nejsem. Takto pohovořil onen chalupník a naděje jeho byla nadějí všech.
Tento příběh je iluzorní a nedokáže přinést ono poznání života, který udělal, přesto se o to pokusím.
Jednání má druhé dějství. Jaká moudrost vyrostla ze života, povzdechl si chalupník, když ten můj život není jen o moudrosti, ale i o strachu. O jakém strachu tu hovoříš, zeptal se sám sebe? Mluvím o strachu z budoucnosti, která nám zobrazuje pravdu, ve které žijeme. Ano, rozumím ti, odpověděl život. Je to těžký kříž takový život, přesto ti pomohu a stvořil život jak z pohádky tím, že dával všemu, co mu přísluší. Šel tak daleko, že člověk si neuvědomil, že je člověkem a začal si myslet, že je v ráji. Jaký ráj to obývám, zeptal se sám sebe? A odpověď přišla vzápětí:
Jsou dny života, kterými poměřuješ život, však tento život se nedá měřit pro čistou jeho. Proto dostaneš dar života dávat svoji moudrost lidem, kteří ji budou chápat jako poznání. Takto odpověděl život, který mu přinesl nejedno poznání.
Tímto příběhem, který je iluzorní, přesto pravdivý se přibližujeme jako lidé k sobě. Kdy jeden jde a druhý jej následuje ne tím, že jej kopíruje, ale tím, že jej chápe a jejich činnost povyšuje Bůh, který jde s nimi společně. Takto jdou lidé, kteří mu uvěřili. Nejen já sám, ale jako jedno, které dává ve světě všemu, co mu přísluší.
Tahle moudrost života naučí vše jednomu, abychom my lidé našli to, co jsme ztratili za života a tím je láska a pokora k životu jako jednomu.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů.
J.H.
Jiří Herblich
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