Slovo pochopení nebylo výše
17.4.2025
Jsou slova pochopení, přesto jsou nepochopená (pracovní název)
Co je oním slovem, které nelze pochopit? Nelze pochopit podstatu. Což je slovo, které jsem tu neotevřel. Co je ona podstata? Ona podstata je zdrojem života všeobecného. Není to jednota ani to není slovem Bůh, ale je to podstata. Slovo podstata nevychází z tohoto světa a myslím, že MY Češi máme toto slovo ve svém slovníku ne náhodou. Podstata je totiž slovo, kterému rozumíme. Ne tím, co dokáže vytvořit, ale Víme, co dokáže být. Že toto slovo není obyčejným slovem jednoty, ale že je zde mnohem víc. A o tom víc bych chtěl trochu pohovořit.
Slovo podstata se nedá popsat, přesto bylo vymyšleno a to proto, aby zobrazovalo počátek. Ano tohle je skutečným počátkem života, řekl jeden moudrý muž. Kdo je tedy podstata? Podstata není jen slovo, ale zdroj, jak se říká všeho. Je to nevyslovitelné slovo, které dává na odiv to, čím procházíme. Pokud se nám tak zdá život bohabojný a mírný jako vánek, máme šanci pochopit onu podstatu. Co je to za život, který má takové atributy, zeptal se znenadání jeden muž.
Ano, takové atributy nese jméno naše stejně jako jeho, a takto odpovídá Bůh:
Jsou slova Boha a jsou slova člověka, které tvoří kostru života. Těmito slovy budete měřit všemu, a nejen tím co přijímáte ani tím co vydáte, ale jednotou, která Vám prozradí, co je vším. Ano, to vším se nedá popsat, ale každý život jej zažije jako deja vu moment, kdy si uvědomí svůj život jako život toho, kdo jej poslal. Tento moment se nedá popsat slovy, ale musí se prožít. Proto vězte, že jej zažijete, ne proto, že se tak musí stát každému životu, ale že vytryskne z lásky, která bude mezi námi všemi. Takto hovoří Bůh.
Jsou slova a slova, ohradil se člověk. Jak můžeš vědět co říká Bůh? Ano, vím to ne z podstaty světa, ale podstaty mého života, které je na takové úrovni, že dokáže jednat s tím koho miluje jako jednotou světa. Ano, tohle tajemství se nedá popsat, ale musí se žít. Proto Já bych Vám popřál ono tajemství poznat ve svém životě. Kdy naše kroky, kterými kráčíme k výšinám budou úplně obyčejné, jako život, který žijeme. Nebude pozlátkem ani životem dalších, ale bude naším životem, který byl stvořen pro pochopení všeho.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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