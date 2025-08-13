Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
19.10.2024
Slovo, které je pochopeno je slovem mým (pracovní název)
Na počátku každého slova stojí ten, kdo je i není. Na počátku každé úvahy stojí ten, kdo přijme slovo Boží tímto způsobem:
Jsem ten, kdo dává své plody a nejsem sám. To že jsem sám ve své podstatě znamená, že my všichni jsme jedno, které tvoří kostru všeho a pak bych dodal toto:
Slova vyřčená a pokora přijatá vytvoří takovou kostru v životě člověka, že bude jako Já, nejen v tom, co tvoří, ale i v tím co netvoří. Takto jest dokonáno vše jako jedno.
Po takových slovech se nemusíme dívat na budoucnost jako něco čeho se máme obávat. Protože naše moudrost bude toho, kdo je námi a my jsem jím. Takto pojatá moudrost se netvoří světem, ve kterém žiji, ale vším, co obsahuje onu modrost. Takto se má přistupovat ke světu a takto se má přistupovat ke všemu, kdy slovo mým je slovem vaším.
Myslím, že tato úvaha je svou povahou zlomová, jenže jak ji mají pochopit lidé? Lidé dokáží mnoho, dokáží to proto, že jsou Božími dětmi v podstatě světa a tímto budou poměřovat svět. Tímto Božství, které je tvořeno mnou a jejich kvalitou. Od tohoto okamžiku, kdy vyjdou ve známost tato slova, bude život lidí jak jedno, pokud tuto jednotu přijmou ze slov našeho pána, který bytuje v nás.
Tímto se dostáváme k samému počátku bytí. Jenže jaký je to počátek? Je to počátek života, který ač stvořen není stvořen, ač skutečný, přesto není skutečný. Jak to chápat? Jediným způsobem:
Kdo přijde k Bohu v lásce a pokoře, ten bude sbírat plody moudrosti života, který bude jeho i toho, koho přijal. Takto postupuje moudrost Boží a takto postupuje moudrý člověk, který si řekne:
Slova pochopená tebou jsou mými a to tak, že dokáži jediné, být tebou jako ty mnou. Od tohoto okamžiku stojím na straně tvé a na straně mé je díra hodná poznání. Ano díra poznání, která bude zaplněna tebou Božskou emanací života.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v životě i v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
Volnost je dána tomu, kdo pochopí život jak v životě, tak ve smrti, proto dávejte všemu, co si zaslouží, ne podle sebe, ale podle toho, koho milujete.
Jiří Herblich
Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
Přesto se nedá pochybovat co je příčinou oné moudrosti, která sídlí v Bohu. Je to naše míra pokory a lásky, která dává všemu, co si zaslouží. Ne podle našeho mustru, ale podle toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Slovo děti, je poznáním duše
Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána jen povrchně
Paměť slouží k čemu? Slouží k tomu, abychom tvořili realitu právě tímto způsobem, jakým ji tvoříme. Kdo je tedy pamětí? Pamětí je vše, co obsahuje vodu.
Jiří Herblich
Láska je dar, a je vůbec darem?
Kdo pozná lásku jako dar, bude zklamán, protože dar je odměnou, jenže láska není odměnou, ale principem světa, že vše je jedním ne z pohledu Božství, ale i lidství, ke kterému patříme.
