Slovo počátek a pokus o jeho vysvětlení
14.3.2025
Perex: Kdo pochopí počátek? Jsou to ti lidé, co dokáží pochopit Boha ve svém poli působení. Kdo tedy najde cokoliv v Božství a není to z Boha může to být jeho poznatek, nebo někoho jiného. Bůh totiž přijímá naši kvalitu tím, že se jí otevírá jako schránka toho nejcennějšího, co má.
Slovo počátku bez počátku (pracovní název)
Na počátku, ale vlastně jaký je to počátek, když není přeci. Tedy na počátku, který není počátkem, jenže co vlastně onen počátek je? Je tím, čím jsme My. Kdo chodí do lesa vidí stromy a dotvoří ve své mysli, celý příběh lesa. A my působíme stejně, vidíme počátek a dotváříme ho do počátku, přitom počátkem nikdy nebyl. Co je příčinou počátku? Počátek tak jak je definován lidmi není počátkem, protože skutečný počátek nezačíná a nikde nekončí. To jen na okraj. A proč si to myslím? Je to z toho důvodu, že cokoliv u Boha vzniká, vzniká jako počátek bez počátku. A nyní dovolte mi vysvětlit, jak je to celé z pohledu Božství myšleno.
Co je tedy počátkem? Počátkem vidíme bod, který je vidět, ale dříve tam nebyl. To je oním počátkem. Kdo je tedy na počátku, je to bod, který vytryskl z Božství a stal se počátkem. Kdo je tedy na počátku? Na počátku stojí tak každý život, dalo by se říci, že každý život je počátkem a tento počátek není ukotven nikde jinde než v Bohu. A proč? Protože byt tohoto ukotven by to nebyl jen počátek, ale i konec. Kdo tedy si myslí, že bez Boha by dokázal žít, mýlí se. Jsou to hluboké věci, o kterých mluvím, jsou to poslové nových počátků, jak říkám. Kdo tedy stojí svým bytím na počátku a zůstane tam, což dokáže jen ta nejvyvinutější bytost zde na zemi, ten nepozná smrti, protože smrt není koncem, ale dalším bodem počátku.
Myslím, že jsem to vše řekl příliš složitě, kdo tedy jsme, když jsme definováni počátkem i koncem? Jsme těmito bytostmi, kterým budeme poměřovat svět a ten svět se nedá popsat. Cokoliv použijeme na popsání tohoto světa, jak jsem naznačil, zklameme tvůrce, a to ne tím, že nebudeme sním, ale, že objevíme počátek tam kde není. Je totiž důležité správně pochopit svůj počátek. Dokonce i Bůh to tak chápe, kdy jeho počátek je zdrojem našeho počátku.
Tento článek není s tím, co bych vyslovil, nedokáži totiž říci celou pravdu, ne že by to nešlo, ale myslím, že v mých náznacích ji najdete sami. Počátek totiž není definován ničím jiným než Vámi.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
4.5.2026 napsáno ve vlaku
Radost ze života
Chybí nám radost ze života? Je téma jako řemen, však jak jej vyjádřit v pár větách? Pochopte vše s láskou, kterou reprezentujete a kterou by jste měli předat, pak pochopíte i onu radost ze života. Ona radost ze života se nedá měřit, ale vidíme ji všude, jenže jaká je to radost? Je to radost, která něco vlastní, nebo ovládá či dobývá? Ano, dnes je doba nové pochopení radosti života, z té hrubé stránky života, která dokazuje kam jsme dospěli a kam jdeme. Jsou výjimky z tohoto hmotného pohledu?
Není jich mnoho, bohužel. Ani ženy nejsou ty jemné bytosti plné lásky, spíš plná přání, které nejsou vyslyšena. Proč se to děje?
Pochopit lásku života životem, jde totiž tak, že nic neočekávám ani nebažím po rozmarech života. Rozmar života je dnes vše co lidé tvoří, přitom neví co stojí za láskou života.
Za láskou života stojí střípek nejčistší, který pochopíme-li dodáme všemu lehkost bytí i radost ze života. Kdo tohle dnes dokáže, aniž by o něco usiloval? Je to schéma doby mít přání, přitom ti největší lidé dokáží žít bez nich. Ale jak potom konají, otázal se člověk?
Konají v lásce, kterou pochopili. Nic není pro ně nemožné, protože vidí zdroj, ze kterého se vše rodí. Proto jsou šťastni životem v lásce, která neovládá, ale tvoří. Je to zcela jiná liga, než jak žijí lidé dnes.
Můžeme i My lidé pochopit takovou lásku? Můžete, ale připravte se na to, že projdete krizí. Proto se nikdo nehrne do poznání lásky, která nabízí úpadek, aby nakonec vše povýšila. Bohužel mohu říci, že lidé tomuto osudu stejně neutečou, protože co Vím si ponechám pro sebe.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Hledáte-li poznání v lásce, připravte, že projdete zkouškou. Hledáte-li poznání bez lásky, připravte se, že upadnete na holou zem.
Jak vysvětlit tento text? Mohu-li pochopit vše láskou, udělám to, protože bez lásky nedává nic smysl, jen budu trpět jako kůň, abych si ji uvědomil.
Jiří Herblich
Poznání sama sebe, jako samo naplňující poznání života
Kdo jedná s výjimkou jednoho jako vše, ten najde vše jako jedno. Každému radím, poznejte sami sebe (pracovní název)
Jiří Herblich
Slovo láska, nemá rozměru
Protože Vy jste oním slovem. Kdo tyhle slova pochopí zde na úvod, nemá cenu číst tento článek, přesto nabízím možnost jej pochopit svou láskou.
Jiří Herblich
Naděje nebyla zobrazena více
Protože co vše je nadějí? Je jím život v lásce, nic jiného nemá cenu, než toto. Na konci života poznáte lásku, na kterou, když odpovíte svojí, poznáte ráj, který jste zažili ve svém srdci.
Jiří Herblich
Které slovo vysloví jednotu?
Bude to slovo lásky či pokory či nevědomosti? Budou to všechny slova jako jedno, kdy vědomí si postavíme na odiv jako poznámku nejvyšší, ne tím, co vytvoří či pochopí, ale tím, co neví.
Jiří Herblich
Hledající, nacházející v dnešním dni
Slova zastávají střípky všedního dne. Kdo je pozná jako život svůj i toho koho miluje? Jsou tak střípky života společné, nejen pro vše, ale pro každý život.
