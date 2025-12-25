Slovo o vypití poháru tu padlo
14.12.2024
Co Bůh Ví o nás, konáme, taky tak? (pracovní název)
Jednání má druhé dějství. Co konáme v Božství je známé, jenže to Víme i My? Takto zní celá otázka, která pochopena životem dá nejedno rozřešení. Jsou duše vysoké a jiné nízké, však jedno a tím myslím skutečné jedno je nám společné. Nejde tedy o Božství, které koná tohle vše v nás, ale o to jedno, které je vším. Ano, tohle Vším je jednota všeho, která Ví o všem. Není to však Vím s velkém V, ale s V, které samo v sobě obsahuje to Vím jako velké. Nyní bych to měl vysvětlit. Tohle vysvětlení bude specifické a dokáže vše díky tomu, že jsem pozvedl číši, která naplněna životem spočívá na životu samém.
Nyní k onomu vysvětlení:
Vysvětlení života, jak jej chápeme je takové, že Bůh je vykonavatel toho, kdo vládne všemu. To není Bůh, jak se mylně mezi lidmi smýšlí. Ale je jím jednota. Ano, ta jednota, která je zároveň ničím. A otázka tedy zní jakou funkci má ve stvoření Bůh? A nyní si myslím, že poprvé co stojí lidstvo před problémem jednoty postavíme čelem k Božství a pozvedneme s ním pohár, který je naším pohárem.
Takto zní úvod do problematiky, a Bůh se dívaje se na svět koná, ve smyslu dávání braní. Takto jedná Bůh a takto jedná jednota, jak tedy rozlišit kdo nebo co je od koho. Tohle členění nebylo nikdy zobrazeno. Jednota tvoří svým postavením a Bůh koná svým postavení. Je mezi tím rozdíl? Ano je a velký. Konat vše v postavení je Božské a konat vše v místě jednoty, a tedy vědět vše jako jedno, konám stejně jen s tím rozdílem, že vše, co vykonám nebude z jeho pera, ale toho koho miluji a jednota miluje vše, tedy i Božství, které je mu nejbližší. Proto až my lidstvo překonáme pojem, že kdo je tedy Bůh, a poznáme, že to jsme My sami a konáme tak na popud jednoty, poznáme i úhelný kámen a pozvedneme k Božství pohár moudrosti, která nás provede jednotou.
Takto vznikne vše v daleké budoucnosti jako jednota života, který ač poznán nebude poznán. Ač viděn nebude viděn, ačkoliv vše bude jedním nebudeme Bohy dříve, dokud nepozvedneme onen pohár s Božstvím.
A jak se pozvedává onen pohár s Božstvím? Onen pohár se pozvedává životem, kterým žiji. Jsou lidé, kteří tak konají neustále a jsou lidé, kteří tak konají zcela výjimečně. Rozdíl v tom celém je to, že být Bohem stanovuje životu mnohem vyšší pravidla, které život sám nemusí unést. Proto se nezlobíme my Bohové, že onen pohár je dočasný, kdy ona trvalost je ve znamení času, který máme.
Myslím, že jsem vysvětlil vše, jak nejlépe dovedu. Doufám, že budu pochopen což nebývá snadné to přiznávám, ale na druhou stranu uvidíte, že čas přinese nejedno překvapení i rozluštění toho o čem píši. Oddejte se tedy času, který je velkým učitelem, která dodává životu, co potřebuje.
Tímto se skutečně loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc
Jsou úkoly, které lidstvo odmítá. Jsou poznatky, které nechce poznat. Jedině, když je donuceno je poznat svou duší, povznese tak, že pochopí o co tu jde.
Jiří Herblich
Které slovo o Vánocích musíte pochopit
Jsou to slova lásky, pokory a moudrosti. Nic jiného Vás v příštím roce nezasáhne víc než toto sdělení, které musíte pochopit již nyní tím, že dáte všemu co mu přísluší v tento čas Vánoční.
Jiří Herblich
Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
Kdokoliv může pozvednou číši toho, koho miluje, nic se však nedá dávat bez toho abych měl. Proto se čiňte poznat svět z pohledu toho koho milujete, protože ono poznání bude Vaším, stejně jako Jeho.
Jiří Herblich
Které slovo poezie nezaznělo?
Bylo to slovo duše, která se rozhodla dodat duši, která cítí a Ví, dokáže dodat co vytrysklo ze života. Takto budou postupovat budoucí generace.
Jiří Herblich
Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.
