Slovo o vypití poháru tu padlo

Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.

14.12.2024

Co Bůh Ví o nás, konáme, taky tak? (pracovní název)

Jednání má druhé dějství. Co konáme v Božství je známé, jenže to Víme i My? Takto zní celá otázka, která pochopena životem dá nejedno rozřešení. Jsou duše vysoké a jiné nízké, však jedno a tím myslím skutečné jedno je nám společné. Nejde tedy o Božství, které koná tohle vše v nás, ale o to jedno, které je vším. Ano, tohle Vším je jednota všeho, která Ví o všem. Není to však Vím s velkém V, ale s V, které samo v sobě obsahuje to Vím jako velké. Nyní bych to měl vysvětlit. Tohle vysvětlení bude specifické a dokáže vše díky tomu, že jsem pozvedl číši, která naplněna životem spočívá na životu samém.

Nyní k onomu vysvětlení:

Vysvětlení života, jak jej chápeme je takové, že Bůh je vykonavatel toho, kdo vládne všemu. To není Bůh, jak se mylně mezi lidmi smýšlí. Ale je jím jednota. Ano, ta jednota, která je zároveň ničím. A otázka tedy zní jakou funkci má ve stvoření Bůh? A nyní si myslím, že poprvé co stojí lidstvo před problémem jednoty postavíme čelem k Božství a pozvedneme s ním pohár, který je naším pohárem.

Takto zní úvod do problematiky, a Bůh se dívaje se na svět koná, ve smyslu dávání braní. Takto jedná Bůh a takto jedná jednota, jak tedy rozlišit kdo nebo co je od koho. Tohle členění nebylo nikdy zobrazeno. Jednota tvoří svým postavením a Bůh koná svým postavení. Je mezi tím rozdíl? Ano je a velký. Konat vše v postavení je Božské a konat vše v místě jednoty, a tedy vědět vše jako jedno, konám stejně jen s tím rozdílem, že vše, co vykonám nebude z jeho pera, ale toho koho miluji a jednota miluje vše, tedy i Božství, které je mu nejbližší. Proto až my lidstvo překonáme pojem, že kdo je tedy Bůh, a poznáme, že to jsme My sami a konáme tak na popud jednoty, poznáme i úhelný kámen a pozvedneme k Božství pohár moudrosti, která nás provede jednotou.

Takto vznikne vše v daleké budoucnosti jako jednota života, který ač poznán nebude poznán. Ač viděn nebude viděn, ačkoliv vše bude jedním nebudeme Bohy dříve, dokud nepozvedneme onen pohár s Božstvím.

A jak se pozvedává onen pohár s Božstvím? Onen pohár se pozvedává životem, kterým žiji. Jsou lidé, kteří tak konají neustále a jsou lidé, kteří tak konají zcela výjimečně. Rozdíl v tom celém je to, že být Bohem stanovuje životu mnohem vyšší pravidla, které život sám nemusí unést. Proto se nezlobíme my Bohové, že onen pohár je dočasný, kdy ona trvalost je ve znamení času, který máme.

Myslím, že jsem vysvětlil vše, jak nejlépe dovedu. Doufám, že budu pochopen což nebývá snadné to přiznávám, ale na druhou stranu uvidíte, že čas přinese nejedno překvapení i rozluštění toho o čem píši. Oddejte se tedy času, který je velkým učitelem, která dodává životu, co potřebuje.

Tímto se skutečně loučím.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 25.12.2025 22:43

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.