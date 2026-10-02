Slovo o pohádce zazní z úst Boha
18.5.2025
Pohádka Kdo probudí lásku (pracovní název)
Žil, byl jeden člověk, který se rozhodl, že nebude sám. Jenže jak si najít ženu, přemítal a slova jeho zachytil stvořitel a dal mu poznat ženu, kterou miloval, a jak šel čas přinesl mu spoustu dětí. Tímto začíná skutečný život, přitakal muž a žena odpověděla: Můj život byl v troskách, ale po poznání tohoto muže mi vlil sílu do žil, protože jsem poznala Boha.
Celý příběh však pokračuje životem a ten život zobrazíme jejich životem jako společný. Co příčinou společného života? Příčinou je poznání, které je vytvořeno oním společným životem. Takto hovoří Bůh, který se stvořil do příběhu, který žijete.
Oním příběhem byla událost, která zahýbala vztahem. Ta událost se rozumí samo sebou rozdmýchala vášeň na obou stranách.
Zeptal se muž, co je onou vášní ve vztahu? A žena odpověděla, přece můj život. A muž moudře přitakal, kdy ten tvůj život je moudrostí pro společný život, který žijeme. Od tohoto okamžiku oba pochopili svoji úlohu ve společném životě. Nebylo však dáno, aby žili v ráji, který tvoří společný život, ale aby poznali skutečný život, který onen ráj vytváří.
A na počátku tohoto ráje bylo poznání jeho a na konci života je jeho poznání jako Božství, které žilo s námi po celý ten čas. Takto vysoká hra však vytváří potřebu mírně zasahovat do života tím, že vytvářím podměty pro život, hovoří Bůh, a takto jednám po celý čas, kdy dávám podměty pro život, který je moudrostí po celý čas.
A takto odpovídá muž:
Jsem dokazujíc, že moudrost existuje a je stvořena tak, že dokáži být v lásce.
A žena mu odpovídá:
Jsem ta, co přináší život. Ten život, který je v lásce a dotvořím tak život všech jako život jediný, který se probudí v nás všech. Takto mu odpověděla žena.
A společný život zažal jiskřičku, která se stala životem. A tak vznikl jeden život, který přináší poznání, které jako lidé musíme pochopit svým životem.
Jaký příběh měl být zobrazen? Měl to být příběh života, který žije každý člověk, jen o tom neví. Tato pohádka je tak vysoká, že člověk neuvěří, dokud ji nezažije a my Bohové dotváříme Váš příběh těmito slovy:
Slova padající z nebe na zem, jsou slova Boha v nás. Takto hovoří ten, kdo je i není. Takto dotvářím sen života, který žijete abyste se na konci probudili do života skutečného a řekli tyto slova:
Není důležité, čím jsem žil, ale je důležité, co jsem poznal jako život a, že jsem v tomto životě dal to, co jsem měl předat. Od tohoto okamžiku je náš život společný.
Takto odpovídá Bůh i člověk jako jedno.
Celý tento příběh má mnoho rovin, však jen vnímavé duše dokáží tento příběh naplnit životem. Kdy většina si řekne zhruba toto:
Není to důležité pro život přeci, to jen chiméra života, kterou žiji je důležitější a žijí stále stejně ve hříchu všedního dne tím, že nedávají ze sebe to nejlepší pro život, který je i není.
Tímto se loučím a předávám svým příběhem pohádku dál.
J.H.
Jiří Herblich
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