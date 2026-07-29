Slovo o Božím přikázání, miluj vše
21.4.2025
Slovo, které poznavší vystoupí výše (pracovní název)
Kdo jednou otevře své srdce Bohu, ten nebude nikdy strádat. Jeho život se změní tímto okamžikem a to takto:
Které slovo jsem přijal Bože všemohoucí? Přijal jsem slovo tvé jako své, které miluji jako svůj život. Tímto povyšuji vše jako jedno a tímto dávám na odiv tvůj život ve mně a ve všem.
Byla doba podobné této, kdy lidé si žili na vysoké noze a místo přiblížení k Bohu a využití snadného života jen živořili. Tímto se nastává doba zmaru, kdy lidé, kteří neuvěří v tento čas stvořiteli, ti půjdou příkladem, a to příkladem nejvyšším, ve své smrti. Nikdo nedokáže ve smrti dát Bohu co jest jeho. Ale naopak povýší svůj život, proto konejte vše tak abyste ve smrti byli s Bohem a dokázali svůj život povýšit k jeho životu i v tento čas.
Tento čas netvoří kostru života dalšího, ale povyšuje vše. Proto smrt povyšuje i dává své podstatě to co zastává a tím je povýšení všeho ne smrti, ale životě dalším, který ve smrti nalézáme. Tímto bych mohl skončit, jenže jsou tu myšlenky, které zavedli člověka dál, než by kdokoliv čekal, a proto uvedu několik příkladů, které osvětlí celou situaci.
Byl jeden člověk, který dokázal se stvořitelem hovořit. A stvořitel mu jednoho dne řekl: Budu rád, když přijmeš můj život tak, že vše dostane, co má dostat. A tuhle myšlenku člověk pochopil jako Bůh a dával na odiv svůj život jako život Boha. Tento člověk není pomyslný, ale skutečný, kdy jeho život je povýšený tím, že věří a jde.
Tohle vše se může stát každému člověku, není to omezeno na jednotlivce či skupiny. Kdokoliv přijme mé slovo Boha ve svém nitru a dokáže jej následovat, ten nepozná smrti ani zmaru v životě svém. Takový život přeci není, oponoval člověk. Ano pro většinu lidí není a je to škoda, protože lidé se oddělují od Boha a Bůh koná prostřednictví živlů, pak bude následovat prozření a to takové, že každý člověk dostane, co má dostat ne z pohledu Božím, ale pohledu jeho druhé strany. Právě proto nadávají lidé na život, přitom netuší, kde je zdroj tohoto pochopení, že to jsou oni sami, kteří svou nečinností konající zlo, konají vlastně dobro i v posledním stádiu člověka. Co říci na konec těchto slov?
Na konci každých slov je poznatek nejvyšší, jsou to slova těch, co miluji jako jedno a oni mě taky tak milují. Těmito slovy a lidmi budu poměřovat svět a dokládat každému životu to co zastává. Nebudou to vznešení lidé těla, ale duše, která prostřednictví života bude probuzena a dokáže dát všemu co mu přísluší.
Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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