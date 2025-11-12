Slovo nízkost je v Bohu neznámé
28.11.2024
Dá se bojovat proti nízkosti, která zachvátila zem? (pracovní název)
Je tomu již dlouho a očekávaná doba přišla, všichni se těšili, a přitom nikdo nic nevěděl, jak bude tato doba vypadat. Nakonec to pochopili jen ti, co dokáží nalézt Boha ve všem, protože právě tito lidé jsou mírou tohoto světa a dokáží dát všemu co mu přísluší. Jsou však situace, které jsou horší či lepší a normální lidé jsou pohoršení, či nechápou proč se to děje. Tento článek vznikl na podmět, že izraelští vojáci představovali soulož v kostele před očima Boha (Nadpis: Izraelští vojáci simulují sexuální akt v libanonském kostele a vysmívají se Panně Marii), takto to chápou křesťanští věřící.
Však jak chápat tuhle situaci? Jednat tak jak velí zákon Boží, který dokáže dát všemu co mu přísluší. Tímto, když bude každý člověk přistupovat k životu dokáže dát všemu co mu přísluší, nejen v duši, ale i těle. Jsou situace, které vyžadují pochopení, a právě takto vám jej přichystám.
Situace by vyzněla hrozně pro věřící, ale musíme pochopit, jak vyzní pro ty, co dokázali tento akt vykonat. Tito lidé nejsou povýšeni, ale jsou poníženi tím, co vykonali. Takto se dá celá situace interpretovat. Jsou však daleko vyšší vibrace, které dodávají rovnováhu. Jaká je rovnováha v tomto případě? Rovnováha znamená, že dám všemu, co mu přísluší a Bůh v této situaci povyšuje věřící v jejich snaze překonat krizi ve které jsou. Vím, zní to nesmyslně, ale křesťanští věřící jsou skutečně v krizi a tahle situace má vybudit jejich cit a pochopení k tomu, aby obě situace přijali jako povýšení snahy pro nalezení otázky Boha a ponížení, že my lidé nedokážeme vše tak dokonale a na našem ponížením, vyroste povýšení druhých.
Takto jedná Bůh, který koná našimi činy a my jsme mu nápomocni a celá situace může být i ponížena mnohem víc, a přitom i mnohem víc povýšena. Jsou to jemné nuance života, který musíme nalézt v životě.
Po tomto se musím odmlčet, protože ne vždy je vše pochopeno, proto se omlouvám pro můj výklad, který neznamená v Božství vůbec nic. Jen další dílek ze skládanky života, který žijeme. A těmito dílky pak budeme tvořit život, nejen svůj, ale i ostatních.
Proto se nezlobte na ně, co vytvořili tento čin. Je to vše na Vás, jak vykonáte svou potřebu sdělit světu co cítíte. Tahle potřeba byla nízká, ale dokáže v nás lidech vytvořit vysokost, jen se nebát ji přijmout jako hozenou rukavici Božství.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den
J.H.
Jiří Herblich
Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
Ten pochopí i jeho úlohu ve stvoření, jako ochránce duše, která plyne světem. Rusové duši ctí a dokáží mnohé co jsme My lidé na západě zapomněli.
Jiří Herblich
Slovo pochopení jednoty nebylo nikdy blíž
Kdo je jednota? Jednota je nepopsatelný život, který žijete ne tím, že kopírujete život, ale, že jej tvoříte tím, jak jdete a čemu věříte. Jednota je tak vysoká ne proto, že je vysoká, ale proto je vysoká, že Vy jste vysocí.
Jiří Herblich
Které slovo přijmeme jako lidé
Jsou to slova lásky a pokory, stejně tak slova lásky a pokory, která vyplývá z toho, že milujeme a tím, že jsme milováni. Tímto se tvoří Božský život v každém životě.
Jiří Herblich
Který život je první
Je to láska, která je životem, nebo život, který je láskou? Je to obojí provázané do jednoho, kdy láska není schopna pochopit sama sebe, proto je obojím.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla výš
Slova pochopení a stejně lásky nedokáží popsat co člověk zažije ve smrti. Je to hodina oživení života, který je životem. Proto se nebojte umírání a dejte životu co potřebuje i ve smrti, která vás provází denně.
