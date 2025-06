Slovo nenávist má mnoho podob

Však skutečná nenávist visí až za hrob, kdy smrtí nic nekončí, ale pokračuje. Proto konejte tak, že nenávist nebude vaším motorem života.

Nenávistí způsobíte takový úpadek, že vám bude bědno (pracovní název)

Na počátku takového článku musíme zmínit fakta, která se v současné době naplňují. Naše životy nejsou s to pracovat s nenávistí a to jakoukoliv. Jakákoliv nenávist buduje v nás poznatky nejnižší, nižší, než je hmota, a tak má taková nenávist na nás rozkladný účinek. Poznatky, které takové lidi učiní jsou jasné všem, co se s takovými lidmi setkají. Tito lidé nejsou již schopni býti lidmi, takový to má rozkladný účinek na lidské tělo, duši i mysl. Je to jako jed, kterým se dobrovolně otravuje celé tělo. Je to nejen jed, ale i poukázka ke stvořiteli, který díky nenávisti a nyní odbočím, nenávisti k čemukoliv, dokáže dát všemu co si zaslouží z jeho pohledu, jenže ze strany nenávisti. Takto jednají lidé nebudící pozornost, ale jejich energie je jedem pro své okolí. Tento jed se snaží stvořitel eliminovat, jenže ona nenávist je skutečně tím nejhorším ve stvoření a pro to se to nedaří vždy správně, alespoň ne tak, jak bychom si přáli my všichni.

Takový článek tu ještě nebyl, zněla odpověď, ano nebyl, protože jak jde čas, mezi lidmi je nenávisti čím dál víc. Jedině láska je druhým přístavem, který dokáže milovat vše. Takto jedná ten, kdo koná v Božím jméně a dává všemu podle lásky, která bytuje v nás i na nebesích.

Láska na nebesích je termín, který jsem zatím nevysvětlil. Jedině láska na nebesích má atribut Božská a to tím, jak je pochopena. Není to tedy žádné, ze mě, žádné z něho, ale je to láska ze všeho, které obývá vše. Takto působí láska na výšinách mezi Božstvím i lidstvím.

Co říci k dnešní nenávisti určitý skupin? Jedině to, že budou trpět jako zvíře, které bude zraněno ve své podstatě nebude síla, která by mu mohla pomoci. Jedině oni sami mohou si pomoci a to tím, že začnou milovat vše jako to dělá Bůh. Tohle je jediný lék na nenávist, která učiní z člověka zvíře.

Myslím, že není víc co dodat. Jsou lidé mírní jako vánek a taky lidé skoupí, jak se jen řekne to slovo, jako člověk bez charakteru. Všechny provází slovo Boží a všichni mají být účastni na stvoření. Proto se nezlobte na jakéhokoliv, kdo koná v jméně mém i jeho.

Myslím, že tohle bude skutečný závěr.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.