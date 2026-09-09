Slovo nacismus nebují u nás
7.5.2025
Jak chápat pojem euronacismus, který dnes bují (pracovní název)
Je pravda jedna. Nacismus nikdy neumřel a je stále živ. Jak se ovšem projevuje onen nacismus? Onen nacismus nemůže umřít na Evropském kontinentě, a proč? Protože jeho povstání je alfou a omegou západní civilizace. Když řeknu tuhle pravdu, lidi začnou kamenovat kohokoliv i když může svůj názor doložit fakty.
První faktem je poznání pravdy. Nikdy nebylo důležitější než v současné době poznání pravdy. Co dělá celý západ? Dělá mrtvého brouka a potírá pravdu tím, že vystavuje lidi represím, aby pravda byla skryta, což dokládá onen nacismus, který neumřel. Příklad druhý. Co je příčinou onoho nacismu v Evropě? Evropa si užila své silné stránky, které byly o dobývání světa. Na tohle se nezapomíná a z tohoto poznání pramení onen nacismus, kdy by si opět nejraději podmanili zdroje, které jim dodají, co jim chybí. Již nechtějí obchodovat, ale chtějí výhody pro své kuplíře a nevěstky, které prodávají slovo demokracie v západním světě tak jak se říká dnes. A to, jak se o tomto říká dnes je chiméra života těch, co podlehli těm, co věří demokracii. Přitom slovo demokracie není vysloveně poznáno celým západem. Od počátku si jej vysvětlovali tak, že pokud Elita něco chce tak je to demokratické a pokud o tak nechtějí ti dole tak je to nedemokratické. Z toho pošel celý nacismus, kdy jednota této Elity se počítá na celé období, a nejen na roky. Kdo tedy tvoří onu Elitu dnes?
Jsou ti, co tvoří dějiny ne Evropy, ta již nepatří mezi jejich koně, ale patří tam poznání pravdy ve světě vzdáleném. Od tohoto poznání se určuje pravda vezdejší. Proto tolik pravd je nám cizí, protože je nám cizí i elita. Ano, tahle elita je s malým e. Elita s velký E se pomalu formuje.
Co říci v tento okamžik? Tento okamžik, který povznáší skutečnou Elitu je rozhodující pro budoucnost. Lidé již ví, co je čeká a není to nic krásného. Ale neví, jak bude vypadat budoucnost a zde stojí ona nová Elita s velkým E, která by mohla povznést situaci tam kam náleží.
Tahle nová Elita je však roztříštěná a chybí jí stmelující prvek. Proč je tak roztříštěná? Je tomu tak proto, že jí chybí láska. Ano, láska je jediná měna Elity, tedy té skutečné, kdy ta druhá strana vládne penězům a hýčká si svoji elitu. Takové podmínky nastanou, že Elita si uvědomí to, co ztrácí, nikoli však svojí láskou. Problém lásky totiž pramení z neznalosti západu. Západ nedokáže dát lidem lásku, ale poznání lásky. Tohle je jeho hendikep. Kdežto my Slované dokážeme dát onu lásku. Proto je velice důležité, že naše Slovanství bude povýšeno lidmi, kteří věří životu.
Jsou věci, o kterých bych řekl, že se nemohou stát, přesto se stanou a nyní poodkryji roušku tajemství národa Českého. Co je na nás Češích tak zajímavého? Ona touha a láska k pravdě, která provází lásku. Kdo tohle v sobě objeví, ten nebude nikdy zklamaný tím, co zažije, ale v každý okamžik jej to posílí v jeho životě. Tito lidé jsou alfou a omegou národa Českého. Nejsou to lídři, ale jsou to stálice, podle kterých se určuje běh dějin. Lidé totiž v Česku nedokáží následovat vůdce, protože jejich vůdci dost často jim byli cizí, proto se naučili dávat všemu co mu přísluší tím, že si našli svoje lídry, kterým věřili. Takové lidi poznáte snadno. Dokáží oblažit svět o slovo, které je láskou, a přitom i moudrostí, které dosáhli. Tohle si Český národ cení nejvíc a tohle je činí premianty mezi národy. Není v Evropě jediného národa, který by se řídil těmito principy.
Jediný závěr z tohoto poznání je jediný. Když se spojí národ s Čechy, kteří Ví. Tito povedou Evropu ne přímo, ale pomocí druhých lidí bude Evropa vzkvétat. Toto spojení neprobíhá na politické bázi, ale na té pracovní, které je všudy přítomné. Proto jsou Češi tak ceněni, výše než jiné národy v zahraničí. Pro svoji loajálnost, možnosti díky své pravdě, kterou posvětil čas, přinést nové poznatky lidem, kteří jsou v jejich styku. Takto ovlivňujeme Evropu a takto povznášíme druhé.
Tímto bych tohle pojednání ukončil slovy:
Co je cizí to je nám blízké ne proto, že je cizí, ale protože vidina dálek probouzí v nás fantazii života, kterým dáváme všemu, co mu přísluší, nejen životem, ale i naší fantazií.
Tímto se loučím a přeji hezký den.
J.H.
Jiří Herblich
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