Slovo muž je jako nůž
11.3.2025
Povstav muž schopný všeho (pracovní název)
Jednání pokročilo. Co na počátku zdá se býti snem, na konci cesty je skutečností. Kde je však skutečnost? Je v tom, co jsme vytvořili svým životem, nebo tím co jsme dokázali svojí duší? Na tuhle zapeklitou otázku se podíváme pod drobnohledem.
Na počátku každé snahy stojí člověk, který Ví, anebo si to alespoň myslí, na konci stojí člověk, který neví nic. Takto postupuje moudrost, ovšem to nic neznamená, že je prázdný jak dutý bambus, ale že dokázal tolik, že již není místo pro další poznání. Co se uděje pak? Uděje se to o čem sní každý člověk. To že zemře je jedna s možností, protože svůj úkol splnil bezezbytku, ovšem takto Bůh nekoná, kdy tak vysoký život by dával do klidu. Naopak mu přihodí poznání ještě vyšší a nyní si probereme, jak to působí.
Na počátku se stal člověk velký a na konci byl nepatrný, ovšem život mezi tím byl skvostný. Nebyl jen člověkem, ale byl Bohem, který klesl na dno toho, čeho se dá klesnout, tedy života. Ovšem kdo nakonec získá takové poznání ten nikdy neklesl, jen byl ponížen, aby nalezl to, co měl nalézt. To, co Vám povím je z mustru tohoto příkladu, proto budu stručný.
Na začátku života každého člověka povstalo světlo, a to světlo svým životem oživujeme. Jaké to je světlo zvolal člověk? Je to světlo života, který žijete a nebýt toho, že to světlo nevidíte byli byste všichni Bohové. Jenže lidé neví, co znamená takové světlo života a konají jako by žádného světla nebylo. Konají ve víře a lásce dalo by se říci, jenže na poznání světla v mém případě to nestačí. Je potřeba udělat víc. To víc znamená toto:
Kdo jsi Bože, když ne ty mnou, ani já tebou? Kdo jsi Bože, kdy já jsem a ty nejsi?
Na tuhle otázku, hledáme celý život odpověď, kdy někteří lidé najdou odpověď snadno a někteří ji nenajdou. Co je tedy podmínkou života věčného? Najít odpovědi života, kterými žijeme. Kdo nalezne odpověď na tuhle otázku, a přitom bude člověkem, ten nalezne zlatý grál života.
Nenechte se zmýlit, kdo Vám říká, že grál neexistuje. To jen nevidoucí nevidí život, který jej naplňuje po okraj. Po naplnění tohoto grálu, který žijete najdete odpovědi života, který se probudil do života dalšího a to takto:
Slovo povstalo z nás ne tím, že slovo vyslovíme, ale tím, že jej pochopíme a pak nadejde okamžik pravdy, kdy slovo zapadne do života našeho. Takto postupuje Bůh se slovy, kterými tvoří svět. A takto bychom měli postupovat jako lidé, kteří jeho slovo oživují a takto bude postupovat člověk, který nalezl ono slovo v sobě takto:
Jsem ten, kdo pochopil slovo života, však jsem člověk, co s tím? A odpověď se nedá dohledat, jedině tím, že dokáži zázrak znovuzrození.
Takto jedná skutečný muž, který nalezl poznatky nejvyšší a jak jedná žena? Ano, že nesmíme zapomenout na naše polovičky, které dodávají odvahu našim životům. A takto musíme jednat:
Jsme ti co konají v lásce života, ač muž či žena konáme stejně v lidském pochopení jak jednota projevená. Takto působí ona láska v nás a takto působíme na stvoření svým tělem i duší.
Tyto slova jsou vysoká tak, že nikdo z lidí nedokáže je pochopit jinak než životem. Ale dodávám, že se nejdou lidé, kteří dokáží je pochopit jako slova života, které nebledne. Ale tohle je již jiný příběh, kdy ten nás současný se vyčerpal. Budu se těšit na další vstupy, které miluji stejně jako miluji i život.
Děkuji z pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Jednání pokročilo a člověk neví
Jsou slova vysoká jako vítr a bujná jako les. Kdo pozná v těchto slovech ono nevím, pozná vše jako jednotu všeho.
Jiří Herblich
Naděje je zmařena, zobrazena pravda o životě
O životě toho vím víc než dost, ale tohle jsem nečekal. Tvůj stvořitel zobrazil tvá slova, jak se zdají být láskou a tvojí láskou je tak stvořitele.
Jiří Herblich
Slovo poznání, je leckdy skryto
Kdokoliv může otevřít Boží moudrost, však jen člověk moudrý pozná, že ji otevřel, kdy ostatní si budou myslet, že otevřeli vetešnický obchod s obnošenými hadry. Kdy každá maličkost má převeliký význam v tomto hemž
Jiří Herblich
Jednou opakovaná rada zní
Jedině moudrým se otevře brána nebeská. Jsou to ti lidé, co tvoří vše jako jedno, pro ostatní je otevřené jen nebe, které přijímá ty co nemohou nebo nechtějí dostát svým závazků stvořitelovým.
Jiří Herblich
Co nabudeme jako lidé až poznáme pravdu
Pravda jako zdroj všeho. Takto jednají lidé, co poznají tu skrytou pravdu v sobě samým, tedy sobě. Tato pravda se nedá umlčet, ale dá se znovu šířit jako pravda stvořitele, který mi dal sílu jít.
|Další články autora
- Počet článků 612
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 84x