Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
15.10.2024
Co nám říká symbol stromu v dnešní době, když se vyskytuje jako symbol zdraví (pracovní název)
Strom v dnešním pojetí je jiný symbol, než býval dříve. Dřívější symbol znamenal moudrost, ale dnes znamená zdraví, což je podobné, protože udržet v dnešní době zdraví je o neskutečné moudrosti.
Moudrost se tak vyvíjí a člověk žasne nad tím co mu moudrost přináší. Skoro by se zdálo, že moudrost je obehraná písnička a nemá nám co nabídnout. Jenže tak tomu není. Moudrost se proměňuje jako život a poznatky moudrosti udělují skutečně moudří lidé, což i dneska symbolizuje onen strom.
Moudrost znamená tak jediné:
Podívej se na symbol stromu a bude ti jasné, jak je možné že rostu, jak rostu. Je to díky Božské moudrosti a prozřetelnosti, že dokazuji takových kvalit. Takto hovoří strom. A my lidé mu odpovídáme:
Nechce kopírovat tvou moudrost, proto věz, že tě použijeme jako symbol moudrosti, který by rád vynikl mezi námi lidmi. Takto hovoří lidé. A jak to vidí Bůh?
Bohem spřízněné duše tvoří krásu, která nemá hranic, kdo pozná kvalitu těchto hranic v sobě jako moudrost, ten najde v životě to, co hledal. Takto promluvil Bůh.
Na počátku každé úvahy stojí poznatek moudrosti, který jako člověk vezmu. Co stojí na konci takového poznatku? Stojí tam moudrost přímo Božská, protože mi ji tak chápeme. To že my lidé jdeme světem jako bez duše je dáno tím, že nevěříme životu. Ovšem ten, kdo uvěří životu a bude dítkem Božím, ten najde v životě poznatky tak vysoké, že nedokáže udržet slzu v oku a ta skrápne na zem, kde se stane moudrostí projevenou. Proto plačte nad vaší moudrostí, ne proto, že moudrost je hodna oplakání, ale že Bůh si Vás vyvolil jako prostředníky ke světu, kde je vše jedním. Takto hovoří ten, kdo je i není a takto mu odpovídá člověk:
Slovo, které pronesu znamená jediné. Budu potěšen jako člověk, když má slza bude tvá stejně jako celý život, protože Vím, že tvůj život je nade všechny životy a tvoje láska je nade všemi láskami, které země poznala. Takto promluvil vědomý člověk. Však co říkají ti druzí lidé?
Druzí lidé říkají toto:
Nechci nemohu, protože kdybych o sobě, jakkoliv zapochyboval zhroutí se mi svět a nemohu tak dát Bohu co jest jeho, protože můj život si nenechám vzít. Podepsán člověk.
Jak jste pochopili, lidství je známkou vysokosti i nízkosti, kdy vysokost znamená jediné, dát všemu co mu přísluší, tedy prostřednictví Božství, které žije v nás. A ti druzí si budou marně lámat hlavu, proč náš život je tak Bohabojný, když jsme tím nic nezískali. Nepochopili, že nejde o to něco získat, ale být s tím koho milujeme.
Myslím, že toto téma se pomalu vyčerpalo a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo děti, je poznáním duše
Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána jen povrchně
Paměť slouží k čemu? Slouží k tomu, abychom tvořili realitu právě tímto způsobem, jakým ji tvoříme. Kdo je tedy pamětí? Pamětí je vše, co obsahuje vodu.
Jiří Herblich
Láska je dar, a je vůbec darem?
Kdo pozná lásku jako dar, bude zklamán, protože dar je odměnou, jenže láska není odměnou, ale principem světa, že vše je jedním ne z pohledu Božství, ale i lidství, ke kterému patříme.
Jiří Herblich
Které slovo mám nejraději?
Je to slovo lásky a pokory k životu, které obsahuje vše, co člověk má obsáhnout. Tímto slovem je poznání duše, která ač není z pohledu slovem člověka, ale je slovem Boha.
Jiří Herblich
Slovo krize je tu proto, aby lidem nabídla cestu, jak se z ní vlastními silami dostat
Kdo pomůže těm, co trpí psychickými problémy na úrovni duše? Jsou to lidé nebo já sám? Odpověď je, že My všichni jsme nápomocni, ale ta hlavní síla spočívá na vašich bedrech, jen se nebát.
- Počet článků 493
- Celková karma 2,98
- Průměrná čtenost 96x