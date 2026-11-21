Slovo mistra o lásce nemá rozměr
21.11.2026 (20:14)
Cesta za pravou svobodou (pracovní název)
Byla jednou jedna kniha, která naznačovala onu skutečnou svobodu, ale lidé zapomněli její název a ten hledají životem. Doslova se snaží ji najít ve všem. Je to podstata této knihy? Ne, není. Lidé od přírody jsou zvědavý a cesta, po které jdou dokáže jediné, odhalit její původ i cestu. Lidé si však tohoto poznání neváží a nekonají-li v tomto poznání dál, jejich svoboda se rozplyne jako vítr na mořem. Jak tedy udělat, abychom našli onu svobodu?
S každou svobodou je to těžké. Řekněte někomu co je pro Vás svoboda a třeba se Vám i vysměje. Ten důvod, proč tohle vše se dnes děje, je nepochopení stvořitele. Kdo pochopil jeho kroky ve všem, ten se nesměje světu a jeho dílu, který obsáhl svobodu, ale snaží se jej pochopit. Nejedná zbrkle, ale moudře, kdy dostat příležitost poznat svobodu druhých, odpovím, Děkuji.
Ona svoboda má jeden aspekt, dokáže člověka inspirovat. Ale většina lidí hned vidí onu práci, která v této svobodě je, a neprojde tak sítem této svobody. Ale neznáte lidi, snaží se poznat svobodu bez práce. Jak je to možné v dnešní čas?
Ona svoboda dnes má jeden aspekt. Čím víc toho chci, pak musím o to víc dělat. Tohohle se bojím, řekl muž. Proto nekonám nic, tedy téměř nic a prochází mi to. Jsem svobodný jako pták, protože nic nechci a nemohu ani chtít, protože mé pochopení je tomu úměrné. Pochopí dnes lidé tento vztah? Ano, a chápou jej velice dobře, aniž si jej uvědomují. Činnost dnešní svobody jakoby oproštěná od práce, dokládá život v radovánkách, kde svoboda je vykoupena penězi či Bohatstvím, které nemáme, ale aktivně se jej zbavujeme.
Ona svoboda má tak atributy sebe prodávání za peníz. Kdo toho umí víc, dokáže se lépe prodat. Takto zní motto dneška. Ale co na to moudří lidé, kteří hledají svobodu zcela jinak?
Svoboda je záludná, řekl jednou muž, pochopil jsem ji tak, že jsem na to doplatil zdravím. Nemáš pravdu, vůbec jsi ji nepochopil. Onen střípek svobody se skrývá u stvořitele a ten ji dává skutečným lidem, těm co nekolísají v každý okamžik, ale chápou vše svoji láskou. Svoboda stvořitele se tak stane jejich. Jakmile tohle pochopí ostatní lidé, což doufám, co se stane? Nestane se nic, protože dnes se nedá již přijmout stvořitel, protože již nemáme klíče k jeho srdci. A naše srdce se obalilo až hrůza proti tomu všemu co je jemné. Ano, chceme poznat lásku, ale bez bolesti a bez okolků, skoro jako tu prodejnou, kde jediné slovo pokory je: děkuji, a běž.
Ale takto žádná svoboda nevzniká, říkali lidé. Ano, ale v současnosti je tolik svobody, jako v minulosti nikdy nebylo. Lidé se tak musí vzchopit v poznání stvořitele. Vede ke svobodě i jiná cesta? Ne, nevede. Jedině jeho srdce Vám dá poznat svobodu srdce a potažmo i života. Jedině ti lidé co přijmou ve svém srdci lásku tak jemnou, že nemá rozměru, stanou se tak svobodní, že ostatní lidé nepochopí. Vždyť přeci není vůbec svobodný, říkají druzí lidé a nevidí jeho srdce, které žije svobodou stvořitele.
Je tohle příklad pro budoucnost? Ano, zcela. Jediná svoboda, která je trvalá a nemá omezení ve světě, má přídomek moudrá, která se získává poznáním života svou láskou. Kdo tohle dokáže a na své cestě přijme stvořitele, ten pozná lásku jako výslednici sil ve svobodě života. Říkejte lidem, že jste svobodní, jde to, nebo nejde? Nejde, samozřejmě. Moudrý člověk nikdy nemluví o svobodě, ani o práci, ale o lásce, která jej naplňuje. Naslouchejte těmto lidem, ne proto abyste je kopírovali, ale pochopili jejich srdce, které bije se stvořitelem. Tohle je to tajemství jejich života, který nevidíte, a proč? Protože necítí v dnešní době dávat na odiv jeho srdce, které již lidé nechápou, tak nabízí své. Je to podobné a stejně nepochopitelné pro většinu lidí. Inu taková je doba.
Svoboda je tak niterná jako náš život, který žijeme. A podívat se na svobodu, jde nebo nejde? Nejde, protože naše moudrost se oddává poznání života v lásce, ne svobodě. Jedině takto naplníme smysl života, který žijeme.
Poslední slovo, dělá muže:
Svoboda nemá jméno, ale nese to Vaše, pokud dokážete to co On, ve smyslu srdce i života v lásce.
J.H.
Motto na dnešní den
Až zhasnou světla a přijde tma. Moudrost zakusí svoje plody. Co naleznou lidé?
Vysvětlení toho textu: Vysvětlit lidem pokoru ani moudrost nejde, proto trpí. Kdo ji pozná, jeho sny budou společné se stvořitelem.
Jiří Herblich
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