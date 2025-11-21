Slovo míra světa bylo právě zobrazeno
30.11.2024
Co je ona filosofie života, která vzkvétá z nás do života (pracovní název)
Ona filosofie je neznámá věc. Takto ji budete chápat. Ona neznámá věc je tím, že pochopit ji budete moci jen tehdy, když budete v ní. Taková věc se neuděje automaticky, ale uděje se tím, že člověk přijme Božství. Ano, je tomu tak. Přijmout Božství ve své podstatě je nutné. A nyní již slyším slova, kterými častujete svět, že Bůh je tu pro nás, a ne My pro něj, přeci. Ano je tomu tak, ale jak budete poznávat, poznáte jedno, které vám dá kompletní poznání a tím je poznání Boha jako Já jsem, stejně tak Ty jsi, jako Já jsem. Ona jednota je tak poznaná slovy poznání onoho jednoho, které vzejde v ten okamžik poznání života.
Naděje mezi lidi přijde právě s touto filosofií, kdy lidé musí sami poznat co má a nemá cenu a jakou to má cenu. Svět se totiž zblázní a bude se tvářit, že jen Vy jste a tím budete muset poměřovat svět. Jenže lidé pochopíc tuhle filosofii budou tvoření tím nejvyšším, co existuje. Je to poznatek života jako Boha, který dá v pravý okamžik to, co má vydat. Tímto půjdete světem a takto budete snášet nepoměrné utrpení, které se nebude odvíjet od toho co zastáváte, ale tím, že budete vyvolený poznat pravdu, za kterou budete muset se naučit Bojovat.
Ano, tento Boj je s velkým B. Je tomu tak proto, že Boj je rozdílný od boje, který znáte. Bojovat s malým b, znamená boj na život či na smrt, jenže Boj s velkým B, znamená jiné postavení boje. Je to víra, která odloží zábrany a dává poznat život v jednotě a to takto:
Nehledím na svět jako místo poznání, ale jako místo potkávání duší, kde nelze realizovat boj s malým b ani Boj s velkým B. Ten Boj je jen pomůcka pro Vás, abyste pochopili život, že existuje cesta bez boje, jen tím, že pochopím pravdu, za kterou budu bojovat tak, že budu mírností a pochopením života, která bude vším. Takto zní zákon Boha, který sídlí ve Vás a tímto slovem jej poznáte.
Jsou tohle slova člověka, nebo Boha? Ano, jsou to slova člověka, který pochopil vše tak, že to jemné je jemné a hrubé je to hrubé. Dokázal oddělit jemné od hrubého a to takto:
Zvaž míru života v poznání života. Zvaž míru života v míře Boha. Výsledek je tvým životem. Takto postupují skutečné duše, které poznávajíc život, dokáží tolik, že jejich míra je mírou Boha.
Tímto se loučím a přál bych si nalézt mír v míře Vás, kteří jste mě pochopili.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?
Jsou věci hluboké, na kterých se pracuje roky, jsou však míry života, které pochopíte i bez systému. Je to míra člověka, který Ví, nejen to Vím je však jeho, ale celý život, který má přídavek Božský.
Jiří Herblich
Nový systém přinese probuzení
Jak poznáme, že jsme probuzení lidé? Věříme-li pravdě, která hýbe světem, jsme na nejlepší cestě poznat i nový systém, který se dá krájet.
Jiří Herblich
Uděje se změna s lidmi, když najdou svoji cestu?
Kdokoliv může najít onu cestu života. Tahle cesta se nevyhýbá nikomu. Jen naslouchat životu, který žijem s péčí člověka, který pochopil život v jeho niternosti, stejně jako pochopil Božství.
Jiří Herblich
Slovo nízkost je v Bohu neznámé
Jsou situace vysoké i nízké, však co je co z pohledu Božství? Jsou to ony situace života, která dávají lidem poznání a podle něj i jednají, proto konejte vše v lásce a pokoře. Protože jedině takto poznáte vše.
Jiří Herblich
Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
Ten pochopí i jeho úlohu ve stvoření, jako ochránce duše, která plyne světem. Rusové duši ctí a dokáží mnohé co jsme My lidé na západě zapomněli.
