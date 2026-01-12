Slovo matematicky přesné, co znamená?
3.1.2025
Matematické rovnice kopírují život, aneb co je víc rovnice nebo život? (pracovní název)
Na základě poznání, které jsem udělal se dá jednoznačně říci jediné. Co je život, je z Boha, který je i není matematicky přesný. Když si uvědomíme jeho velikost i obsažnost dojdeme k závěru, že pochopit Božství pomocí rovnic je nemožné. Kdo se o to pokusil, ten zaplakal nad výdělkem, dalo by se říci. Co tedy počít s takovou úvahou, na kterou se nedá jednoznačně odpovědět. Tady bych poprosil čtenáře o strpení a nabídl bych Vám jiné téma a stejně důležité, které zní:
Kdo najde rovnici, najde i život, je to mu tak i obráceně?
Zdánlivě je tohle téma podobné, přesto jak již tušíte je v tomto rozdíl. Zatímco první otázka se zabývala Bohem a jeho poznáním, zde stojí na počátku život, který sděluje to nejvyšší, co obsáhl.
Je tomu již dávno co jsem si řekl, že poznám život ze všech úhlů. Jaký byl výsledek tohoto snažení? Byl to výsledek poznamenaný jediným poznáním, kdy jsem zjistil jistou souvztažnost mezi rovnicemi a životem.
Život tak jak jej známe nejde definovat do rovnice, jenže je zde ale. To ALE, zní takto:
Zdánlivě se život nedá připodobnit rovnici, která má jediný výsledek, ano říkám zdánlivě, přitom jak poznat matematicky přesný život? Jedině tím, že mu nabídnu vstupy, které jsou měřitelné, bez jejich měřitelnosti nedokáži předvídat výsledek. Měřitelnost vstupů však nejde udělat u Boha, proč to jsem Vám již řekl. Není jisté, že by se někomu tohle povedlo a myslím, že Bůh si přeje, aby zůstal nepoznaný v tomto. Zatím vzdoruje jakémukoliv poznání, to je jediné, co mohu říci. Poznat tak život můžeme přes rovnici, když je měřitelný. Měřitelnost u Boha není. Jsou sice situace, které mají jednoznačný výsledek a zdají se být jednoznačně matematicky definovatelnými, jenže je tam tolik výjimek a výluk, které zná jen on, že nedokážeme ani při sebe lepší péči definovat vše. Protože co Bůh zastává, je Život? Ano, takto se musíme ptát, co je tedy Život s velkým Ž? Život s velkým Ž, je poznán jen tak naoko a matematicky jej vyjádříte celek snadno, ale ten vnitřní život, ani kdybyste sebevíc chtěli nedokážete vyjádřit. Jsou rovnice, které přibližují Božství k životu, jsou rovnice přibližující Božství k nám, ale všechny tyhle rovnice nedokáží pracovat s tím co dokáže Bůh a tím je míra pravděpodobnosti, která zachvátí každého, kdo najde klíč jakémukoliv pokusu o jeho zapsání.
Jaký je tedy závěr? Na samý závěr mám jednu dobrou zprávu. Nikdy Váš život nebude možné definovat žádným vzorcem, obzvláště když jdete se stvořitelem. Jen on Ví, co potřebujete a tímto bych uzavřel celé toto téma provoláním:
Když vezmu konec, co najdu na jeho konci? Přeci začátek.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v tomto dni. Kdo by si pomyslel, že takové téma spatří světlo světa, ale nebudu Vám lhát, kdo si myslí, že matematika je kvůli nedostatku poznání Božství bezzubá, mýlí se. Takové poznání udělá stejný život dvakrát. Jednou při narození a potom při smrti. Takže nemůžete říci nic jiného, než toto:
Kdo se skloní, ten jde rovně. Kdo zůstane stát v pozoru, ten se ohne, ne vlastní silou, ale silou okolností, které budou na něj působit. Toto je přirovnání k tomu nejvyššímu matematicky vyjádřitelnému, které jsem udělal.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pochopí jednotu podle tohoto článku
Ten pochopí i smysl života v jednotě, která reprezentuje jednotu tak vysokou, že život se stane tak nepatrný, že bude Božský.
Jiří Herblich
Kdo najde v tomto pojednání Boha, ten najde život
Život je jeho nebo náš? Tato otázka probudí lidi do života a pochopíc tuhle otázku budeme jako jedno, které září nade vším. Takto jednají lidé s otevřenou duší.
Jiří Herblich
Do nového roku plním slib
Tímto slibem, kterým jsem dal minulým článkem dodávám jediné. Poznáte Božství ve vás tím, že poznáte pravdu o Vás samých. Takto postupuje ten, kdo Vás miluje.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední v tomto roce?
Jsou slova poslední tím, že jsou první. Tyto slova jsou první tím, že je chápeme jako poslední, ne tím, že končí, ale že otevírají další etapu života.
Jiří Herblich
Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
Ale poroste s námi jako lidmi, kteří dokážeme jediné, stát se skutečnými lidmi tím, že věří a jdou životem s láskou a pokorou jako vítězové celého klání.
