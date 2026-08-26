Slovo lásky nebylo výše
3.5.2025
Na co myslíš člověče (pracovní název)
Na počátku takové úvahy se jednalo o poznání života, které bylo dáno životu. Kdo je tento život, zeptal se sám sebe? A odpověď nenechala dlouho čekat.
Jsem to Já, tvůj život, který dává dary života. Nejsem s to pochopit život, proto žiji s tebou v lásce a pokoře života. Takto odpovídá život na život tvůj.
Jsem ten, kdo dává i bere, přestože není z tohoto světa, jsem ten, kdo je. To, že se ti to nezdá, že jsem, je tím, že vše, co vidíš je jen chiméra. Jen nejvyšší bytosti tohoto světa tuhle chiméru pochopili, a přestože ji pochopili, dokázali dát všemu co mu přísluší. I ty budeš jeden z nich. Tyhle bytosti tak vysoké zastávají potřeby života tímto způsobem:
Dávají všemu, co mu přísluší a dokáží dodat všemu co jest jeho. Není to tak, že se vydám a budu jako žebrák, ani o tom, že nebude dávat nic. Míra je nejvyšším poznání života, kdy jediná míra je poznat Boha v sobě. Takto mluví ten, kdo poznal svět pomocí Boha, který je i není a takto jednají ty duše, které poodhalily závoj, který na světě leží. Nic jiného v tom nehledejte jen toto poznání, kdy tento závoj je onen Májin závoj, který se skrývá v hmotě. Tímto se loučím.
Onen zdroj je tak poznán vaším životem a onen zdroj je tak vysoký, jak vysocí jste Vy. Není to tak, že onen zdroj je vysoký jako nebeská věž. Ale tato věž je vždy vysoká, jak jste vysocí Vy. Toto tajemství života věčného i dočasného je zobrazeno v evangeliích v podobenstvích o chlebu a vodě, tedy vínu, které je potřebou pro život ve zdejší. Dalo by se pokračovat, jenže čas se naplnil láskou, která prozradila člověku poznatky daleko vyšší, kdo by chtěl poznat život ze všech stran a nebojí se jít tam, odkud vše vzniká. Toho nemine štěstí ne v podobě budoucího života, ale již současného, kdy současný život pochopíte jako štěstí pro celou dobu, kterou jste žili.
Jen slepý nevidí, co způsobuje, jen hlupák necítí, co dává i bere. Pokud jsme vědomou součástí stvoření a dáváme prostředí tak vysoké jako život sám, pak najdeme v životě takovou míru poznání, že bude vše jedním. Zkrátka nebudete stát bokem za žádných okolností. Tímto se skutečně loučím a nezlobte se za otevřenost života, kterým sděluji pravdy nejvyšší. To jen člověk ve mně by rád Vám sdělil pravdu, kterou žiji v tomto světě.
Děkuji za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na které slovo se dívám
Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.
Jiří Herblich
Na počátku Božství stojí člověk
Který si řekne miluji vše jako jedno. A podle tohoto mustru vytvoří svůj vezdejší život. Od těchto duší vzejde život další, život toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Střípky dne - Zvuk přírody
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska, jak ji neznáte
Kdo pozná lásku skutečnou? Je to ten člověk, který poodhalí tajemství lásky v sobě jako jednotě. Kdy jeho láska nabude dojmu, že je jedním a taky ve skutečnosti bude díky tomu, že obsáhne vše jako jedno.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Mám ještě řídit? Senioři často netuší, že mohou dostat podmínky místo zákazu
Obava ze ztráty řidičského průkazu patří mezi nejčastější strachy seniorů před zdravotní...
Silná komunita na 40 kilometrech čtverečních. Vesnice roku má sedm „podvesnic“
Stala se nejlepší obcí Ústeckého kraje a v září ji čeká celostátní finále Vesnice roku, kde bude...
V Česku vzniká první muzeum hlavolamů, otevře se na zámku v Bílovci
Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rébusů celých šedesát let. Jeho...
Živě: Předvolební debata Praha Inovační
Prodej výjimečné městské vily Na Bělidle, Ostrava Moravská Ostrava
Na Bělidle, Ostrava - Moravská Ostrava
32 600 000 Kč
- Počet článků 674
- Celková karma 3,95
- Průměrná čtenost 79x