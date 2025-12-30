Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
18.12.2024
Víra na viry, je realitou či vírou? (pracovní název)
Na počátku takové úvahy, která si myslím, že bude revoluční, dám do světa moje informace, které jsem nabyl životem. Pochopit tyhle informace je složité. Kdo si udělá názor bude vítězem, však poznat pravdu musí každý sám. Nejlépe tak, že dám všemu co mu přísluší.
Moje první myšlenka tohoto článku míří k těm co si myslí, že viry nejsou. Je tomu tak doopravdy? Je tomu tak, že pochopit viry a jejich úlohu ve stvoření jde jedině tím, že pochopíme proč tu jsou a jakou mají funkci. Na tohle se zaměřím předně. Poté pak dám vám argumenty, které mohou otevřít diskuzi na téma, věřím na viry či o nich Vím. To Vím je velké, protože jinak nejde k virům přistupovat.
Na počátku článku jsem slíbil nemožné, dám příklady toho, že viry jsou a nejsou. Podíváme-li se do mikroskopu co uvidíme? Uvidíme hmotnou realitu toho co zastává hmota, však každý zaměstnaný hmotou popírá informační stránku. Ta informační stránka je důležitější než ona hmotná. Pochopit vše tedy jako informační záležitost je první střípek do skládačky. Ano jsou lidé co nyní budou argumentovat, že viry přeci jsou a jsou dokázané, jenže není to přesto takto, že existuje informace, která je nesena tím, že projeví a to, že se projeví je něco tak malé co můžeme nazvat virem. Ve skutečnosti viry jako hmotné částice tuhle vlastnost nemají. Jsou to mrtvé útvary, které upozorňují na to, že může existovat problém. Kdo tedy najde útvar, který považuje za vir v těle či rostlině, bude si myslet, že daný objekt musí být nemocný. Nemusí, pravda vyplouvá na povrch tím, že pochopit nemoc jde právě tím, že přijmu informaci nemoci.
Nyní se podíváme na tu informaci, kterou nemoc nese. Jaká je to informace? Je to informace obalená aurou, která je samostatným životem. Tady zklamu ty, co si budou myslet, že taková informace je inteligentní a žijící. Není. Je tvořena obalem života, který přijímá. V neživém prostředí by tahle informace žádné takové tělo nedostala. Což znamená, že informaci si v sobě hledíme vytvořit a dát jí život. Takto postupuje každá nemoc a nejsou to jen viry, ale může to probíhat napříč vším.
Jsou to informace přímo revoluční, přesto známé. Proč jim však lidé nevěří? Nevěří jim proto, protože by lidé museli přijmout odpovědnost za to co se děje. Ne jen za svůj život, ale i za životy druhých, které poškodili tím, že do nich vložili špatné informace, které vedly k nemoci. Ano, taková je pravda. Vše probíhá na informační bázi. Kdo je tedy zdravý?
Zdravý je ten, co přijme informaci zdraví a to takto:
Jsou věci mezi nebem a zemí. Proto informace Božství je základní stavebním kamenem života. Kdo věří v Boha jediného, ten nedojde k tomu, že nemoc dokáže jej přemoci. Může přijít, ale člověk vlastními silami nad ní zvítězí. A proč nemoci přicházejí? Přicházejí proto, aby prověřili naši víru. Jsou nemoci slabé a silné tak, že nás zahubí, přesto zdroj této nemoci je tak malý a nepatrný, že jediný závan Boží prozřetelnosti jej zahubí, či uvede do rovnováhy. Takto postupuje uzdravování, které nejde vysvětlit. Jenže jsou tu lidé, kteří jsou chronicky nemocní, přeci? Ano, jsou nemocní tím, že nedokázali dát všemu co mu přísluší. Tahle mantra je tak vysoká, že člověk pověřen k její realizaci onemocní nemocí tak těžkou, že jej může potrápit po celý život, například. Jak ji tedy překonat je snadné, do zajista víte o smíření a lásce, která protíná vše. Ano, tato láska dokáže být vším, tedy i lékem na tuhle nemoc. Kdo tedy dá v nemoci všemu co mu přísluší, bude se postupně uzdravovat. Může to být pomalý proces, nebo rychlý. Záleží na člověku a jeho víře i na dalších okolnostech. Proto nespěchejte a buďte trpělivý. Nic jiného nemohu říci k nemocem, které nás provázejí.
Tímto se rozloučím a popřeji lidem hodně zdraví, ne tím, že budou fit, ale tak, že dokáží svoji vírou a láskou překonat, jako by nemoc ani nebyla.
J.H.
Jiří Herblich
Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?
Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.
Jiří Herblich
Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná
Pro koho je tedy tento článek určený? Jde o popsání principu co člověk vyjádří slovy jednoty, které se nedají vyjádřit, protože jednota nemá slov.
Jiří Herblich
Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství
Kdo se podívá na život z pohledu lásky, ten pozná vše jako jedno. Je to stejné jako s Božstvím, jen ten pohled je zdánlivě jiný.
Jiří Herblich
Slovo o vypití poháru tu padlo
Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.
Jiří Herblich
Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc
Jsou úkoly, které lidstvo odmítá. Jsou poznatky, které nechce poznat. Jedině, když je donuceno je poznat svou duší, povznese tak, že pochopí o co tu jde.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Mejdan na Silvestra v Praze? Žádný problém! Metro pojede déle, noční linky posílí
Cestování silvestrovskou nocí bude v Praze jednodušší. Metro pojede až do 2.30 ráno, noční linky...
Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?
Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem...
Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě
Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování...
Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko
Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji...
- Počet článků 560
- Celková karma 3,30
- Průměrná čtenost 89x