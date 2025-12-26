Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství
15.12.2024
Jak se dívat na odlišnou formu sexuální orientace (pracovní název)
Na počátku si řekneme, co je příčinou toho, že muži milují muže a ženy milují ženy. Rozdílnost je dána tělem i duší. Pokud rozdílnost splyne, jak se říká do jednoho, je na vině jednak výchova dítěte a jednak nastavení duše. Pokud duše je nastavena tak, že dokáže milovat stejné pohlaví jako by bylo opačné, nastává problém. Nejen ve smyslu naplnění života, ale i v Božím záměru. Nedá se tedy říci, že tato orientace je Bohem podporována a Bůh by rád vytvořil skutečnou dualitu ve světě, kde vše jedním.
Takto postupuje Bůh, jenže je zde otázka, jak pomoci těmto lidem, kteří uvízlí v osinech tohoto vzoru, který jim nic nedává. Ano říkám to upřímně, že jim nic nedává, protože jedině pomocí duality budete naplňovat svůj život. Takový člověk musí pochopit co je dualita a jak vypadá. Zde je problém k řešení na úrovni těla, kdy tělo musí být identifikováno jak ten, kdo se narodil, buď jako muž či žena. Zde musí začít rodina působit odpočátku na vývoj dítěte, že mu dá vzory, které jako mladý člověk přijímá. Nic jiného pro mladého člověka neznamená nic víc než vzory v životě, pomocí kterých se v životě orientuje. Jsou však vzory vyšší i nižší. Ty nižší jsou dány rozdílností a jejími vztahy, a vzory vyššími, které dává poznat Božství. V každém případě by měla nastat situace, že obě rovnice toho příkladu by měly být vyrovnané, tedy měl by člověk postupovat tak, že dá v každý okamžik to co druhá strana potřebuje.
Jsou situace vysoké, jako třeba přijmutí Božství i mladému, tedy útlém věku života. Pro tyhle lidi mám jeden vzkaz. Budete to Vy, co způsobíte povznešení lidstva. Kdy ti, co přijímají Boha v dospělosti nejsou již připraveni na život jako ti, co jej přijmou v útlém věku.
Druhý příklad nám osvětlí problém. Ten problém zní: Jak dodat všemu, a hlavně dětem co potřebují, když jejich povaha je nestálá nikdo kromě nich neví, co chce, tedy ani oni to vlastně neví, ale právě spolupůsobením ve vztahu rodič dítě, musíme nají rovnováhu, kdy onou rovnováhou bude vztah mezi námi, který by měl být láskyplný. Ona láskyplnost je dána tedy tím, jak chápeme potřeby dítěte s tím, co by mělo dostat v daný čas tak, aby pochopilo danou situaci. Každá situace vyžaduje jiné řešení, proto správná výchova dítěte je obtížná a je dána do vínku těm co Ví. Tedy těm lidem, co dokáží dát v každém okamžiku to co potřebuje. Tito lidé jsou připraveni na život v rodině jako málokdo. Dokáží dát všemu co potřebuje, aniž by chtěli cokoliv měnit, tedy kromě sebe samých. Takto postupuje nejvyšší řada člověka k tomu, aby naplnil úkol toho malého, který své místo teprve hledá.
Nalezení místa v útlém věku je pro dospívajícího životně důležité. Dá mu odvahu i lásku řešit věci ne silou, ani ústrky jiným, ale láskou, kterou dostává, předávat dál. Vlastně se učí příkladem člověka, který projde touto zkouškou jako mladý. Těmto lidem je otevřený svět a těmto lidem je otevřená budoucnost.
Díky těmto lidem se tvoří budoucnost lidstva lepší, než by měla být. Jak jste si všimli, jako průměrní lidé nedokážeme dát všemu co mu přísluší. Myslíme si v každém okamžiku, jen abych na této situaci něco neztratil, ale vydělal a když ne vydělal, tak abych byl vážený a ctěný všemi co jsem obdaroval. Takto ovšem nefunguje láska. Poznání lásky v sobě je poznání Božství, které plyne zemí i vesmírem jako jednota. Kdo tedy přijme Boha, přijme i jednotu, kterou součástí je i láska, která se neptá, co vykonat, aby neztratila květinku prvého. Ale aby dala skutečně co potřebuje, ten, kdo potřebuje, ne tím, že bude láskou a odměněn, ale tím, že dokáže přijmout lásku a já že ji dokáži dát. To že druhá strana si lásky neváží a je možné, že vás bude pomlouvat, že jste dali málo, např. Tak vězte, že tahle duše je v lidském těle naposledy. Nebude se více rodit do lidského těla, dokud nepochopí onen akt lásky v těle, které opustila. Takto jedná Bůh a takto jedná celý systém stvoření. Proto buďte láskou a nebojte se, že vaše pomoc není vidět. Bůh vidí vše a cítí s Vámi i vaší láskou, jedině tím povýšíte vše a vše bude jedním.
Myslím, že jsem opět odbočil od tématu, ale nezlobte se, člověk je nádoba a ta se plní láskou v každém okamžiku.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo o vypití poháru tu padlo
Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.
Jiří Herblich
Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc
Jsou úkoly, které lidstvo odmítá. Jsou poznatky, které nechce poznat. Jedině, když je donuceno je poznat svou duší, povznese tak, že pochopí o co tu jde.
Jiří Herblich
Které slovo o Vánocích musíte pochopit
Jsou to slova lásky, pokory a moudrosti. Nic jiného Vás v příštím roce nezasáhne víc než toto sdělení, které musíte pochopit již nyní tím, že dáte všemu co mu přísluší v tento čas Vánoční.
Jiří Herblich
Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
Kdokoliv může pozvednou číši toho, koho miluje, nic se však nedá dávat bez toho abych měl. Proto se čiňte poznat svět z pohledu toho koho milujete, protože ono poznání bude Vaším, stejně jako Jeho.
Jiří Herblich
Které slovo poezie nezaznělo?
Bylo to slovo duše, která se rozhodla dodat duši, která cítí a Ví, dokáže dodat co vytrysklo ze života. Takto budou postupovat budoucí generace.
