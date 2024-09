Slovo láska proběhlo životem

Kdo najde lásku, najde i život? Najdete-li v životě lásku, budete životem. Takto zní zákon lásky....

A byli láskou, kterou pochopili (pracovní název)

Jsou lidé a jsou lidé, mezi nimi je zásadní rozdíl. Ten rozdíl tkví v tom, co dokáží svojí láskou. Ne každého láska je tak bohatá a plodná jako ta jeho, šeptali do ticha a co je tou láskou? Zeptali se znenadání:

Jsem to Já a nejsem, protože láska mnou jen prochází. To že jsem podle vás láskou znamená, že mě tak chápete, ale já pro sebe jsem tím vším jako jedno. Těmito slovy jim odpověděl.

A jak to bylo dál? Dál bylo poznání lásky, které se projevilo jako láska skutečná. Kdy vše již nebylo láskou pomyslnou, ale skutečnou. Jak to chápali lidé? Lidé to chápali tak, že vše se změnilo, stejně jako oni sami. To, že byli láskou neznamená, že vše milovali, znamená to, že byli povýšeni a dokázali být vším, tedy i láskou. Taková láska má mnoho podob, jedna z podob je ta, že člověk získá tím, čím ztrácí. Je to podoba lásky, které nezobrazuje aktuální stav, ale budoucí, který nastane, až prožije vše. To prožít vše znamená jediné, budu vším tím, jak jej pochopím. To pochopení bude láskou.

Tudy cesta nevede, zněla odpověď, jak to, že nevede? Je to proto, že láska nedokáže dávat ze sebe, ale že je prostředníkem k něčemu většímu, co se nedá vyslovit. Lidé chápou lásku jako lásku a je to tím, že ji nepochopili. Kdyby lidé pochopili lásku, poznali by, že je ničím, a to tak vysokým, že překonává vše. To vše znamená toto:

Nehledej lásku, ale buď láskou, protože láska se nedá najít, ale můžeš se jí stát. Těmito slovy častuje láska svůj život, jako život toho, koho miluje.

Slova a zase jen slova, zaznělo od člověka. Ano jsou to jen slova, ale na Vás bude záležet kudy se vydáte a vaše láska může být vším, kdy tato láska překoná vše tím, že bude skutečně vším. To vším si musíme vysvětlit:

Být vším znamená jediné, nabýt lásku jako prostředník lásky. Žádná láska nebude nikdy naše, ale budeme jen prostředníci lásky, která námi proniká, jako životem. Takto se řídí zákon lásky života věčného. Tímto se posouváme dál nejen v lásce, ale i Bohu, který je životem všech.

Slova a zase slova, oponoval člověk, není mi jasné, jak láska dokáže změnit svět. Jde to třeba takto, odpověděl hlas:

Na počátku stvoření byl jen Bůh a jeho život. Ten život byl tak dokonalý, že nedokázal již být a rozštěpil se v mnohost, kdy jednota poznala mnohost i jednotlivost života. Takto začíná láska, zněla odpověď, protože láska je taky vším, kdy nežádá ničeho, jen být jím a ty jsi taky takovou láskou, protože dáváš všemu, co si zaslouží. Láska tedy žije a žije tak, jak žiješ ty. Není tedy lásky vysoké či nízké, ale uvědomování si ji, jako života dalšího, který obsahuje vše, co je potřeba k životu věčnému. Takto promluvila láska k nám.

Nebudu komentovat slova člověka, který si je vyslechl, nechci, nechci, znělo vzduchem, nemohu. Takto ovšem láska nekončí, ale začíná. Začíná odmítáním, aby na konci poznala vše.

Tímto se loučím a poznatky duše mohou být i vašimi poznatky, proto se čiňte v poznání lásky.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.