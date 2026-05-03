Slovo láska, nemá rozměru
2.5.2026
Disidenti doby vystrkují své růžky (pracovní název)
Na počátku dnešní úvahy se zamyslíme co je vlastně to disidenství. Jednání tak pokračuje životem, který obsáhneme a to nejen láskou, ale i svou moudrostí.
Na počátku dnešního tématu, opět stál jeden rozhovor a ten rozhovor končil slovy, však ono disidenství opět vzejde mezi lidi, abychom se potají scházeli, jako např. teď. Co je tedy téma v tuto chvíli, je ono disidenství.
Být disidentem doby znamená povyrůst. Znamená přinášet společnosti otázky i odpovědi na které společnost v současné chvíli nehledá odpovědi. Ano, takto je to např. dnes s láskou, ale mohu Vám říci, že za nějaký čas se vše obrátí a to tak, že lidé ji pochopí jako celek. Jenže co je potřeba k onomu pochopení lásky? K pochopení oné lásky je nutné ji zažít. A zde je kámen úrazu. V současné civilizaci se nedá říci nic jiného, než to, že doba Nám přinesla výdobytky o kterých se v minulosti nikomu nezdálo, ale cosi nám chybí. Lidé stále tápou a neví. To proč neví je tím, že tratili pojem ke slovu láska. Láska tak musí být znovuobjevena životem každého člověka. Takto bych se měl vyjádřit k zítřku, ale co dnešek, otázal se muž?
Ano, dnešek se nedá vyjádřit jednou větou, protože všichni lidé co prožívají lásku ve svém srdci jsou podle pravidel současného světa, disidenti doby. Ano, takto zní závěr dneška. Jenže je zde slovo, které když pochopíme svým životem a dodáme mu sílu, pozvedneme vše. A to slovo zní:
Znáte mě? A já odpovím, znáte, protože jsem vaším srdcem.
A takto bude láska postupovat světem. A zde se opět zastavíme. Jak je možné, že takto budou lidé reagovat? Je tomu tak proto, že jim nic jiného nezbyde. Jak se říká, budou přinuceni okolnostmi se přizpůsobit situaci, která bude panovat. Jsou lidé vysocí svou duší i nízcí, kdy ti vysocí, již dnes chápou výzvu lásky k pochopení a nebudou čekat na stav, kdy budou donuceni. Takto kdo jedná, povyšuje vše, nejen sám sebe, ale i toho, koho miluje. A zde se nabízí otázka? Co je tedy onou láskou, kterou žijeme?
Na odpověď se zamyslíme životem. Láska nemá rozměru, ale je každým životem, přesto se dokáže projevit jako láska pochopená. Právě takto musíme postupovat, uvědomovat si ji v každodennosti života a vytvářet její střed v sobě. Ano, láska je naším středem a vytváří kostru pro další život. Každému to říkám, ale ne mnoho lidí uvěří, že tyto řádky budou zobrazovat pravdu, kterou pochopí až nadejde čas poznání pravdy. A ta pravda zní:
Každý život je v lásce, jen o tom neví. Uvědomit si onu lásku je síla, která nás posune dál, nejen v životě, ale i jako společnost, se kterou kráčíme. Ona láska nemá jméno, ale má pocit spolunáležitosti a to tak, že vytváří onu jednotu všeho. Víc nemám co dodat.
Těmito slovy bych se mohl rozloučit. Ale jak to, že láska má tak vysoké atributy, je nepoznaná, v současnosti, otázal se jeden člověk? Naši oči přivykli hmotě a ta nevytváří poznatky tak jemné. Až uzříme duši a poznáme stvořitele v sobě, opět lásku pochopíme a najdeme klíč k jejímu životu ve všem.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Hledáte-li co nemůžete najít. Nakonec poznáte lásku.
Výklad těchto slov je takovýto: Slova plynou a svět se směje. Čemu se směješ světe, otázali se lidé? Směju se Vám jak jednáte, až mě pochopíte jako lásku, přijmete mě s láskou, pak najdeme společnou sílu pro celý život.
Jiří Herblich
Naděje nebyla zobrazena více
Protože co vše je nadějí? Je jím život v lásce, nic jiného nemá cenu, než toto. Na konci života poznáte lásku, na kterou, když odpovíte svojí, poznáte ráj, který jste zažili ve svém srdci.
Jiří Herblich
Které slovo vysloví jednotu?
Bude to slovo lásky či pokory či nevědomosti? Budou to všechny slova jako jedno, kdy vědomí si postavíme na odiv jako poznámku nejvyšší, ne tím, co vytvoří či pochopí, ale tím, co neví.
Jiří Herblich
Hledající, nacházející v dnešním dni
Slova zastávají střípky všedního dne. Kdo je pozná jako život svůj i toho koho miluje? Jsou tak střípky života společné, nejen pro vše, ale pro každý život.
Jiří Herblich
Slovo pyl, budiž poznáno
Nebude lásky větší než zrnko pylu. Takto definoval lásku Bůh a takto definoval lásku po věky věků, napříč stvořením.
Jiří Herblich
Hledáte-li možnost se vyléčit
Pochopte lásku tím nejniternějším způsobem. Vím, že tato činnost je na roky, ale stojí to za to. Protože na konci poznáte jednotu
