Slovo láska nebude poznáno dříve
15.8.2025
Co bylo tak důležité v roce 2024, že to ovlivní budoucí svět Čech (pracovní název)
Poznání zákonů života mi otevřelo dveře zapůsobit na lidi. Tímto prvním co vyzdvihnu v roce 2024 je fakt, že alternativa se spojila. Sice nepatrně, ale spojila. Tohle je ten hlavní mezník toho co nás čeká. Ostatní strany šílí při pomyšlení, co by se stalo, kdyby došlo ke spojení alternativy, přesto zvítězili ti, co hledají pravdu v tomto světě. Niko nedojde dál, ani na konec cesty bez pravdy. Teprve pravdou budete poměřovat svět a dodáte-li mu co mu chybí, najdete poznatky Boží v tento čas. A jak se dívat na pravdu z pohledu alternativy, která je i není alternativou?
První bod je stěžejní: Co musí alternativa udělat, aby dosáhla toho, že dojde ke spojení lidí a moudrosti?
Na tuhle otázku odpovím jednoduše. Budou muset přijmout Boha, protože bez Boží přítomnosti, není moudrosti ani pravdy. Je mnoho pravd, ale jediná je, to čemu věřím. Od toho se bude odvíjet vše. Lidé tak poznají pravdu těch lidí co Ví tím dílem, že dokáží předat ono Vím s velkým jako s malým vím. Obě položky jsou si rovnocenné, jen nevěřící neuvěří nikdy tomu, kdo horuje pro velké Vím, protože si myslí, že by byl obelhán. Proto alternativa přijala v minulém roce onen poznatek Vím, jako malé vím.
Druhý bod je důležitý pro pochopení dějinných událostí.
Co bude onou událostí? Bude jím zažehnutí plamene, který vzejde z jádra českého národa. Tento plamen již doutná a dotváří tak skutečnost, že musíme pracovat ze všech sil, aby tento plamen vyrostl do světa jako oheň, který nic neuhasí.
Tady budu skoupý na odpověď, protože je teprve vše na počátku a lidé tak neví, co vím Já. Že nakonec poznáte tento pramen ve smyslu dávání i braní? Ó ano, poznáte jej takto a to tak, že dáte všemu co mu přísluší.
Víc nemám co dodat. Tohle byla nejdůležitější událost v minulém roce, která probudí nás lidi do života, který budeme chtít žít. Takto začíná láska, kterou se budeme učit dávat svým životem.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
13.8.2025
Nehledejte pravdu ve válce
Perex: Ale v míru, který musíte najít. Kdo nenajde mír, ten pozná válku z jiného úhlu, kdy ten výsledek tak nebude odpovídat výsledku dosaženým.
Naleznou Ukrajinci k Ruskému etniku cestu? (pracovní název)
Tahle otázka je důležitá z důvodu dalšího směrování Ukrajiny. Ukrajina si klade za cíl vymýtit lidské populace, které mluví Rusky. Nic nezmění postavení Ruského obyvatelstva nová dohoda, která má vzniknout. Tento problém je v Ukrajinské populaci zakořeněný tak hluboko, že dodržet podmínky, které nastaví, jak takž rovnováhu budou obtížné. A proč to vše? Ano, tohle je důležitá otázka. Ta příčina tkví v tom, že lidé se chtějí odlišovat a Ukrajinci si myslí, že pochází z jiného vesmíru, jen ne z Ruského státu. Tohle nikdy nepochopí a nebudou souhlasit se závěry toho co dohodne Trump. Situace se tak v daleké budoucnosti bude opakovat. Nebude to vysloveně konflikt jak nyní, kdy se budou vybíjet lidé se zbraní v ruce. Tahle metoda ustoupí do pozadí, přesto zůstane v poklesu jeden významný milník. Nikdo nebude chtít uznat, že Rusko je jejich kolébkou a každý si bude myslet, že jsou následníci toho, co zde žilo před Ruskem. Ano, budou psát opět nové dějiny, které budou vyzdvihovat národ sobě, jak by se dalo říci. Jak tohle skončí, pomyslel si člověk. Ano, skončí to další perzekucí, ale již skrytou a lidé používající ruštinu budou mít těžký život. Co naplat situace však v daleké budoucnosti se vykrystalizuje, jak se říká sama. Ukrajina totiž jako stát nebude schopen existovat za podmínek, které po válce budou nastaveny, a nakonec skončí v Ruském náručí, i přes tu nevraživost lidí k Rusku. Nic jiného jim nezbyde, ale tohle je daleká budoucnost, kdy ta přítomnost bude hrozná stejně tak pro Rusko, které pochopilo, že si nesmí dát, jak se říká srát na hlavu, když jde o Ruské obyvatele. Tohle bude i pro Rusko zlomový okamžik a uvědomí si svoji národní svébytnost více než předtím.
Tímto bych se rozloučil a předal jsem vše, co mám předat.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pochopí moc jako lásku?
Slovo láska neznamená nic, pokud není mocí. Teprve poznáním lásky jako moci nejvyšší dokážeme překonat vše jako jedno, které tvoří vše a vytvořit svět dokonalejší jak v lásce, tak pokoře i moudrosti.
Jiří Herblich
Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
Kdo pochopí slovo nevyřčené? Jsou ti lidé, co jsou se mnou jako Bohem a stvoříme-li život další, dokážeme právě to, o co nám společně jde. Dávat všemu život.
Jiří Herblich
Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
Volnost je dána tomu, kdo pochopí život jak v životě, tak ve smrti, proto dávejte všemu, co si zaslouží, ne podle sebe, ale podle toho, koho milujete.
Jiří Herblich
Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
Přesto se nedá pochybovat co je příčinou oné moudrosti, která sídlí v Bohu. Je to naše míra pokory a lásky, která dává všemu, co si zaslouží. Ne podle našeho mustru, ale podle toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Slovo děti, je poznáním duše
Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.
