Slovo láska je přátelstvím

Právě tehdy, když člověk pochopí lásku. Láska totiž nedává naději poznat ji v celé šíři, jenže přátelství toto dokáže.

Přátelství je cennější než láska? (pracovní název)

Kdokoliv si položí takovou otázku ztuhne v kostech. Jakmile pochopí, co je příčinou přátelství a co je příčinou lásky. Láska je dar, který vzniká z porozumění, vzájemném porozuměním, které vytvoří kostru lásky. Kdežto přátelství je tvořeno jednotlivými body, které spojují člověka v tom, co tvoří. Pro pochopení uvedu dva příklady:

První příklad je za všechny. Jednejte jako lidé, snažili se nás přesvědčit v kurzu sebeovládání. Jednejte jako byste to byli Vy. Jednejte jako lidé, kteří jdou do tuhého a jednejte jako lidé ctící víc. Těmito slovy častuje přátelství, těmito slovy sdružuje přátelství lásku, která je přátelstvím.

Kdežto láska mezi mužem a ženou je tvořena na jiném základě. Ten základ zní takto:

Podobnost je čistě náhodná, přes tu je. Podobnost je čistě náhodná, přesto obsahuje vše, co obsahovat má a jsme to my dva, co ji obsahuje. Tohle nás spojuje a tohle tvoří náš pár. Těmito slovy začíná většina vztahů. Kterýkoliv vztah může začít i v lásce, jenže to bývá zcela vyloučené v současné společnosti, která uznává jen mamon a láska je zdánlivě na druhé koleji.

Skutečně říkám zdánlivě, přitom je to ona, která tvoří vše. Dokud lidé tak nepochopí lásku ne mezi mužem a ženou, ale lásku jako princip, který buduje a dává vše nejlepší ze sebe, nepochopíme onu lásku nikdy. Budeme stát vždy na počátku a říkat si:

Kdo jsem, že miluji a vím, že skutečně miluji?

Těmito slovy se láska dere ven, však lidé nechtíc lásku poznat ji dávají okovy, moci, peněz či ocenění, přitom láska je tak jemná, že nedokáže žít v takovém prostředí. To pak skončí špatně a láska nebude tvořit jednotu, která má proběhnout námi, mezi mužem a ženou. Ta jednota, která říká zhruba toto:

Kdokoliv přijme mou lásku, bude jako já, a já budu jako ty. Pokud budeme jednotou skutečnou. Takto zní zákon lásky a takto zní i poselství lásky mezi lidmi.

Láska je nekonečný zdroj, jenže lidé se naučili ji chápat ne srdcem, ale tělem a dokud jim přináší vzrušení či slast jsou schopni udělat pro ni cokoliv, jenže tohle není láska. Tohle je mix hormonů a chtíčů, a ty určují dnešní společnost, kdy skutečná láska se nezadá s tím nejniternějším poznatkem lásky, který zní takto:

Můžeme být spolu, protože se máme rádi. Tohle je pravá láska, která nedává naději, ale slova jsou láskou jako nadějí. Od této chvíle jsme spolu a jednáme jako jednota projevená. Od této chvíle jsme spolu na věky věků, kdy dočasnost projevujíc svoji tvář v těle, nám bude útěchou v naší lásce, která proudí mezi námi.

Těmito slovy se rozvíjí láska mezi lidmi a těmito slovy se láska tvoří.

Co říci závěrem? Na samý závěr mám jednu prosbu. Nechtěj být v lásce, a přitom být i tělem, které miluje. Láska je milost poznání Božství a tělo jen zdůrazňuje svoji nízkost, ač vysoké, přesto nízké v lásce. Proto konejte v lásce to nejvyšší tím, že dáte všemu, co potřebuje a nebude tělem.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.