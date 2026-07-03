Slovo láska je poznána v mnohosti
9.4.2025
Láskyplné děti, jsou již minulostí? (pracovní název)
Láskyplné děti jsou stále, ale děje se něco, k čemu bych měl něco říci. Byla doba, kdy děti dostávali to, po čem toužili a tím byla láska, však dnes je láska zaměňována za hmotný majetek a děti tak trpí. Nedávají rodiče a nedávají ani děti, to, co je v životě lidském to nejcennějším. To nejcennějším je totiž láska, která prýští ze všeho jako jedno. To jedno tvoří kostru tak vysokou, že člověk ani Bůh neodhlédne na konec, a proto žijeme na počátku a konec se dozvídáme z našich kroků. Taková je to síla a tokový je to postoj k tmu, že cokoliv přijme kvalitu lásky uvidí záblesk naděje na konci. Ano záblesk a to tím, že onen záblesk prověří život člověka a to tím, že mu dá, co mu přísluší. Ano, čtete správně i jednota dává stejnými atributy jako by měli dávat lidé, přitom jednota je tak vysoká, že Bůh se sklonil a člověk i Bůh koná podle tohoto poznání. Co je však špatně na dětech dneska?
Lidé si neuvědomují, co potřebuje ten nejmenší. Lidé si myslí, že stačí mu něco koupit a mám splněno, jenže tak to nefunguje. Láska se nedá koupit ani prodat, jen penězi vyjádřit, a to je vše. Kdy vyjádření lásky probíhá takto:
Jednám-li v lásce nemám potřebu peněz, protože vše je láskou. Peníze tak dodávají, co lásce chybí a tím je poznání hmoty. Takto reaguje láska na život a pokud budete reagovat stejně dojdete na samý konec stvoření, kdy vše bude láskou. Vaše láska.
Tento vzkaz je velice niterný dokazuje to, proč tu všichni jsme. Nejsme tu proto, že mám konat něco jako, že musím, ale že je vše láskou, kterou dokazujeme tím, že dáváme na odiv naši lásku života tím, že dokážeme vše přijmout. Tohle je základní předpoklad lásky. Nic jiného v tom nehledejte. Vaše láska bude tak povýšena na konci i na počátku a vaše láska dozná změny, kdy nebude ta, co tvoří povrchnost, ale sílu ze stvořitele i toho kdo zastává vše. Takové poznání udělá každý člověk, který žije v lásce. Kdy láska se nezdá, ale je skutečná tím, jak zažíváme svět. Pro jednoho může být láskou cokoliv pro druhého jen něco, proto konejte vše v lásce, pokud se naskytne příležitost dojde všemu, co mu přísluší.
Na počátky lásky stál člověk nebo Bůh? Na počátky lidské lásky stál stvořitel, přesto si musíme uvědomit co je onou láskou. Ona láska znamená to, že cokoliv přijmu bude další láskou pro ty, co milují. Neděláme vše tak pro sebe, ale pro druhé a láska tak dojde k naplnění. Takto se chová láska, která nic nechce jen chce být tím čím je a tím je čistý princip, který je vším a je tak dokonalý, že dokáže vše. Tohle však lidi nepřesvědčí k tomu, aby věřili lásce. Bude se muset udát mnoho jiných akcí, aby lidé si uvědomili lásku, kterou prožívají.
Přesto nekončím. Slovo láska u těch malých dětí je definicí způsobu života. Definice nám říká toto:
Láska nemůže být spoutána, přesto, že se nám zdá, že je, není, láska překoná vše tím, že miluje a nedokáže-li to pak není láskou. Jedině láska překoná vše tím, že ozdobí korunou podstaty, co miluje, a ne tím co vytvoří, protože koruna není od toho, aby krášlila, ani aby se nosila, ale je tu od toho by dávala povýšení mezi všemi. Taková koruna je nošena životem těmi, co dbají na lásku a jejich koruna je jejich životem.
Tímto bych se pomalu rozloučil a připomenul lidem, že kdo lásce odolá neznamená, že vyhrál, ale prohrál nejdůležitější bitvu svého života. Láska totiž buduje světy další a ty světy otvíráme prvně onou láskou, kterou dodáváme podstatu světa i života jako jediného, který bytuje v nás.
Tímto se skutečně loučím a předávám svoji podstatu dál, ne v lásce, která je tichá a skromná, ale životem, který doufám dokáže dodat všemu co mu přísluší.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo najde v tomto čase pokrok
Ten najde v životě sílu, ne tím, že uvěří lžím, ale že pozná pravdu světa tím, že přijme jednotu. Takto působí jednota, dodává lidem odvahu vykonat co má člověk vykonat.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo živ
Jiří Herblich
Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká
Však práci vykoná s láskou v životě a tímto životem povýší vše jako naději všech. Takto postupuje naděje Boží v nás a my jen kopírujeme onu podmínku života, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slovo, které probudí vesnici do života
Hledáte-li poučení co je to vesnice, zatím Vám nedám odpověď, za to můžeme společně hledat odpovědi na otázku, co je město či vesnice, které jsou probuzeny životem.
Jiří Herblich
Kdo bude na konci jako na začátku
Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme.
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