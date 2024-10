Slovo láska, jak nebylo řečené

Kdo pozná lásku řekne si, dobrý jsem to člověk a člověka povznáší vše počínaje sebe, tak tím, koho miluje. Ovšem láska může jít dál, jak naznačuje tento článek.

Život je víra, nebo život je náboženství (pracovní název)

Na počátku každé víry stojí láska a Bůh. Taková láska je však zřídkavá. Většinou se stává toto:

Kdo najde v životě lásku, bude většinou jako ten, co ztratil vše, předtím. Neboť láska je skryta na samém dně života.

Taková láska je i není, zněla odpověď. Ano je to tak, je i není, a to proto, že skutečnou lásku, když prožije člověk je šťastný a nešťastný zároveň. A zde musím vysvětlit, jak to myslím:

Celé je to myšleno takto. Když láska v člověku se probudí a člověk nabude lásky, pak jeho láska se zmocní jeho i jeho života. Takto se ovšem nemá postupovat, protože i Bůh ví co láska dokáže. Kdy mírnost je v lásce tou největší mantrou. Kdy míra lásky je nejvyšší a lidé ji ctí jako rovnováhu života. Kdo tedy bude rovnováhou bude i mírností v lásce, nemyslím tu mírnost, která se zdá být pasivní či studená. Tahle mírnost hřeje tak, že dokáže přetavit kámen do stavu bytí a bytí je ten nejvyšší dar pro každého. Tedy i onen kámen bude povýšen, nejen skutečně, ale i symbolicky.

Proč se to děje právě takto? Děje se to právě proto, že láska musí být poznána jako láska všech a jako jedno. Právě takto musí být láska poznána v životě, kdy vše ostatní není čistou láskou, ale šklebem. Kdy se zdá, že je to láska, ale je to šklebem toho, koho nemohu zmiňovat.

Láska je tak vysoká, že ani Bůh ji nedokáže obejmout celou. Zůstává v ní tajemství, o které stojí všichni, kteří dávajíc životu, co mu přísluší, říkají o lásce zhruba toto:

Nehledím na oběť a jdu, jak mám jít, protože vím, že jedinou obětí bude naše láska, která bude onou obětí poznána. Takto zní odpověď vědoucích lidí a lidé ji přizvukují tím, že dávají všemu, co ji přísluší.

Proto se nezlobte na ty, co jsou v lásce tak, že nedokáží být nikým jiným, vím zdá se to bláznivé, ale i tací lidé jsou a tito lidé nedávají to nejlepší ze sebe, ale z Boha, který jde s nimi životem, jako by byli jedno.

Takto zní zákon lásky:

Najděte pozlátko a budete jím. Najděte víno a buďte vínem. Najděte poznatek života tak nepatrný, že dokážete být vším. Pokud splníte tyto podmínky, pak vězte, že budete tím nejvyšším z lidí, co dokáže být v lásce.

Nyní si rozebereme toto poselství, protože bych nerad vás nechal tápat. Prvním důvodem lásky je poznat sám sebe. Takto zní první přikázání lásky. To druhé je o lásce, která našla sebe a je jako víno, které dává poznat čistotu duše. Ten třetí zákon byl vytvořen pro Bohy. Jedině ti dokáží být posledním článkem v řetězu a ten zní zhruba takto:

Kdo pozná lásku jako nejvyšší dobrodiní, ten najde lásku ve všem ne jako lásku, ale jako poznání, které mu bude láskou.

Po těchto slovech si myslím, že se rozloučím a nezlobte se, že se loučím, protože poznat lásku jde jedině tím, že se na chvilku odloučíme, abychom pak byli již navždy spolu.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.