Slovo láska, jak ji neznáte
30.4.2025
Na počátku slova stála láska (pracovní název)
Na počátku všeho stála láska. Na počátku čeho, že stála láska? Láska stála na úplném počátku, kde nebylo nic, jen láska a láska si řekla, že takto nemohu přeci žít a bylo jednoho dne, který se vyskytl v lásce prozřením tak hlubokým, že stvořila samu sebe ze sebe. Takto počalo vše. Co je onou láskou? Onou láskou je vše, co je stvořené, protože vše je jejím tělem. Dokonce i jednota je tvořena z větší strany láskou, ale není to na sto procent. Je tomu tak proto, že jednota byla zárodek lásky, který si uchoval své vědomí. Byl to zárodek nového, který prodchnul vše jako jednotu. Takto počalo vše, kdy láska se podívala sobě samé, jak je nádherná díky jednotě a jednota dokázala odolat lásce tak hluboké, že stvořila vše jako jedno. Od těchto časů je zápas mezi jednotou a láskou vyřešen po věky věků, protože obě strany dosáhly toho stavu, kdy jsou ve všem jako jednota. Nemělo by se tomu tak říkat, že to je zárodek oné duality, která je ve všem. Ovšem duality tak vysoké, že nikdo z lidí ji neprohlédne. Ani láska ji neprohlédla ani jednota, je nemožné se dostat na samý bod počátku. A proč tohle vše říkám?
Říkám to proto, že láska, jak ji známe znamená mnoho, přesto není vším. Kdo zanedbá jednotu a nevidí lásku, která protíná vše, bude ochuzen. Kdo uvidí jednotu a neuvědomí si lásku, která je vším, bude rovněž ochuzen. Skutečně vyrovnaný člověk dokáže nemožné. Dokáže tyto dva principy jednoty, který jsou počátkem i koncem spojit od jednoho a to tak, že vše dostane, co má dostat. Tato operace je tak niterná, že lidé si řeknou, jaký to blázen nám to radí, jenže je zde poznatek tak vysoký, že jednota i láska může splynout od jednoho, a to právě díky Vám. Ano to Vám říkám právě Vám, protože poznat tenhle díl skládačky dokáže jen člověk a nikdo jiný. Jsou duše tak vysoké i mocné, co se o tuto operaci pokusili a skončili špatně.
Proč to tedy říkám? Říkám to proto, abyste věděli, co je příčinou všeho a dokázat stvořiteli že jste hodni jména člověk znamená přijmout onu kvalitu v sobě. To, že třeba v této jednotě neuspějete, je zdánlivé, protože ono zdání je novou jednotou pro další čas, proto konejte vše v lásce, která je jednotou proto, že vše je jedním.
Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Komu svítá, tomu svitlo
Aby našel to, co hledá, což je naděje pro každého. Kdy každý život prosí o naději, kterou ztrácíme životem proto, že nemůžeme jít dál.
Jiří Herblich
Naděje lidí bude naplněna
Nový systém zapustí kořeny tehdy, až lidé poznají pravdu o systému, který jim vládne. Nic jiného se nemůže stát, jen lidé se probudí ze sna, aby zjistili, že jsou sami a nic jim nepatří.
Jiří Herblich
Slovo hluboký stát
Vysvětlen bude následovně, kdy následovně bude pochopeno až poté co všichni lidé projdou oběma stavy jak dobrem, tak zlem. Bez tohoto poznání nedokážeme přijmout jednotu a bez jednoty nepochopíme nic.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
Které dodá všemu, co mu přísluší právě tak jak jednají tyto dvě bytosti, tedy ve vzájemném porozumění lásky, které není láskou, ale láska vykvete z tohoto vztahu jako kvítek nejvyšší.
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