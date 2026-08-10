Slovo láska byla rozklíčováno jako poznání
28.4.2025
Co udělat, aby svět byl lepší (pracovní název)
Na počátku takové malé úvahy se postavíme na skutečnost, že vědět co vykonat je lidské a Božské zároveň. Kdo jednou ochutná plody lásky Boha i těla, ten pozná lásku, která překoná vše. Jak toto rozklíčovat? Jediná odpověď je tato:
Jsme lidé proto, že dokážeme poznat lásku i dobro jako zlo a stejně tak dokážeme manipulovat se vším. Co je tedy dobrem a zlem? Dobrem je to, co tvoříme láskou a zlo tvoříme to co nemůžeme nazvat jinak než chtíčem. Ten chtíč je skryt ve všem a možná se budete divit, kde všude se skrývá. Ale tohle je již jiné pojednání a lidé by měli pochopit tuhle otázku z počátku právě takto:
Být smělý a pohlédnout Bohu do tváře dokáže právě ten, kdo s láskou nešetří. Není to jen slovo Láska, není to jen poznání Láska, není to jen to, co Víme. Není to nic, protože to je vše. Od tohoto okamžiku se budující svět dozví pravdu o lásce z vašich úst tím, že budete láskou. Kdo jiný, než Vy může být láskou? Ano, je tomu tak, jste to právě Vy, kteří konáte-li s láskou dosáhnete všeho jako jednoho.
Svět se však točí dál a nemá vliv na lásku, která proudí světem. Proč se tedy snažit, zazněl hlas. A ten hlas odpověděl láskou. Co jsme není důležité, není důležité, co je i není láskou, ale důležité je to, co bude vykonáno právě nastupující láskou. Kdo tohle pochopí jako výzvu, ten pozná stvořitele v sobě. Pro ostatní je to jen hlas mámení, buď člověkem pro všetký čas. Není to nic jiného než mámení, kterému člověk uvěří a jde za ním. Tímto poznává lásku, která je vším.
Je mi jasné, že vysvětlit lásku právě tímto nejde, přesto se snažím o nemožné. Být láskou a mé mámení je i vaše tím, že věříte životu. Kdo tedy poznává ve svém životě lásku, uvěří ji, protože ji zná od stvořitele jako lásku nepoznanou. Právě tímto stvoříte vše jak jednotu, ne tím, co vytvoříte láskou, ale čím poznáte lásku, a tím je vaše láska jako jedno.
Omlouvám se za nepochopení, které vzejde z těchto slov. Je to příliš složité téma a nepochopitelné, stejně jako láska, která je i není. Kdo tedy pozná znovu lásku jako jednotu, ten nebude sám po věky věků, ale bude vším.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo vyřčené je nejvyšší
Je to slovo Boha ve Vás, že vše je jedním. Takto pochopíc svět pochopíc i realitu, která je vším. Takto jednají nejvyšší Bohové zde na zemi a takto může reagovat každý člověk, který přijme Boha ve stavu otevřenosti duše i těla.
Jiří Herblich
Kdo pozná člověka vědomého
Jsou to ti lidé, co poznali myšlenku jednoty. Jsou to oni lidé, kteří jsou se stvořitelem v každý čas, nejen v dobrý, ale i zlý, který je opět jednotou, která protíná vše. Proto si važte tohoto poznání, kdy tento článek je
Jiří Herblich
Na každý pád, člověk roste
Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.
Jiří Herblich
Slovo hmota bylo rozklíčováno z pohledu Boha
I toho, kdo ji miluje jako zdroj. Tento zdroj má svoje specifika a kdo je objeví a pozná, ten dokáže s hmotou zázraky, přitom může být člověkem. Takto se rodí skutečný člověk poznající hmotu.
Jiří Herblich
Slovo o Božím přikázání, miluj vše
Jsou to slova Boha nebo naše? Jsou to slova společná, která dokládají stvořitelovo slovo naše. Takto začíná společný život, který žijeme ne v nás, ale ve všem.
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