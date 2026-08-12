Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
28.4.2025
Na počátku každého vztahu stojí porozumění (pracovní název)
Na počátku skutečně stojí porozumění, aby na konci stála moudrost. Takto vznikají ty nejvyšší vztahy, které na zemi mohou vzniknout. Kdo vidí na počátku lásku, ten oslepl tak, že již neuvidí ono poznání na konci. Moudrost se tak tomuto člověku vyhne, na rozdíl od těch, kteří svým vědomím vybudují vztah nezaložený jen na lásce, ale i porozumění, které je ve vztahu moudrostí.
Jsou věci vysoké a vyšší, však tohle porozumění je ve vztahu tím nejvyšším, čeho může vztah dosáhnout a když se sejdou dva lidé rozumící si v těch nejvyšších chvilkách jako jedno, pak nadejde čas sklizně, kdy vztah dává poznat životu dalšímu a vyššímu, který definuje zemi.
Jak tohle celé sdělení chápat? Jediným způsobem jsem sdělil, jak se věci mají. Kdo buduje vše s láskou, ten buduje vztah mezi mužem a ženou jako porozumění, nezaložený na lásce. Láska totiž oba ponižuje, ač se to nezdá, láska musí tedy vytrysknout jejich vztahu jako výslednice a nesmí být jako jednotlivost. Taková láska však není, oponoval člověk. Ano, je velice vzácná, většina lidí si myslí, že dávat lásku je to nejvyšší co může dát. Bohužel tohle je mezi lidmi veliká neznámá. Každý se žene za pomyslnou láskou a pak se diví, když láska zmizí. Jak to, že mizí, ptal se člověk sám sebe? Je tomu tak proto, že láska nemá oporu v produktu Božím a tím je porozumění. Jen tímto porozuměním vyroste skutečná láska, která dodá všemu, co má. Takto jednají nejvyšší bytosti zde na zemi a takto jednají ti, co milují vše jako jedno.
Není větru bez ohně. Ano, je tomu tak, stejně tak ohně bez kouře. Protože vítr je oním prostředkem mezi tím vším. Dalo by se to přirovnat ke kouři, ale vítr je vyšším poznáním ohně. Vítr dodává poznání tak vysoké, že oheň je povýšen a každý kdo takto přistupuje k ohni dodává mu co mu chybí. Tedy jednotu v mnohosti. Takto reagují ty nejvyšší bytosti, kteří si uvědomují, že vítr dodává vyrovnanost ve všem tedy i v ohni. Dalo by se to přirovnat k pozemskému, že vítr rozdmýchává oheň, ale i taky Božskému, kdy vítr je vyrovnávacím prostředkem mezi tím vším. Ten kouř je dílem člověka, který pochopil jen část pravdy.
Na počátku bylo tedy poznání ohně a poznání větru. Na konci bude poznání onoho jako jednoho. Tímto si myslí, že celé téma bylo dostatečně vysvětlené, ale přesto mám jeden dotaz, ozval se člověk? Ano, jsem celý žhavý na tvůj dotaz. Můj dotaz zní takto:
Co by měl člověk dělat, aby vše bylo láskou, která dodává všemu, co má dodat?
Tohle je skutečně nejvyšší otázka, jakou jsi mohl položit. Bůh ti odpoví takto:
Jsou slova poznání lásky, kdy jedni, co tvoří lásku v konci jsou na počátku a ti na konci jsou počátkem. Jak to myslím? Myslím to tak, že oba konce se nedají od sebe oddělit a láska proniká vším. Kdo tedy nalezne lásku ve všem bude láskou nejen ve vztahu mezi lidmi, ale mezi vším, ten pozná vše jako jedno. Kdy láska mezi mužem a ženou, jak jsem řekl musí být postavená ne na lásce, ale porozumění, ze kterého vyroste ona láska. Taková láska povýší svět a dodá mu co mu chybí. Takto jednají, jak jsem řekl ti nejvyšší duchové.
Jenže jak zabezpečit, že láska mezi mužem a ženou vznikne jen na základě porozumění?
Může vzniknout a nemusí. Na vině mohou být oba dva, pokud nevznikne taky jen jeden. Kdy skutečná láska, která ovládá vše je postavena stejně jako láska muže a ženy, proto ji získat a udržet je nejtěžší. Kdo tedy pozná a najde onu lásku a udrží ji po celý čas života, ten najde kvítek, který mu otevře nebe ne z pohledu svého života, ale z pohledu lásky, která dodá všemu, co má dodat. Víc nemohu, co dodat.
Vše je jedním.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska byla rozklíčováno jako poznání
Které nedokáže nic jiného než být láskou. Proto se kroťte v poznání lásky, protože přestože je láskou vše. Není to vše jen láska, ale i druhá strana, která bere na sebe podobu lásky.
Jiří Herblich
Které slovo vyřčené je nejvyšší
Je to slovo Boha ve Vás, že vše je jedním. Takto pochopíc svět pochopíc i realitu, která je vším. Takto jednají nejvyšší Bohové zde na zemi a takto může reagovat každý člověk, který přijme Boha ve stavu otevřenosti duše i těla.
Jiří Herblich
Kdo pozná člověka vědomého
Jsou to ti lidé, co poznali myšlenku jednoty. Jsou to oni lidé, kteří jsou se stvořitelem v každý čas, nejen v dobrý, ale i zlý, který je opět jednotou, která protíná vše. Proto si važte tohoto poznání, kdy tento článek je
Jiří Herblich
Na každý pád, člověk roste
Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.
Jiří Herblich
Slovo hmota bylo rozklíčováno z pohledu Boha
I toho, kdo ji miluje jako zdroj. Tento zdroj má svoje specifika a kdo je objeví a pozná, ten dokáže s hmotou zázraky, přitom může být člověkem. Takto se rodí skutečný člověk poznající hmotu.
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