Slovo láska byla poznána jen povrchně

Paměť slouží k čemu? Slouží k tomu, abychom tvořili realitu právě tímto způsobem, jakým ji tvoříme. Kdo je tedy pamětí? Pamětí je vše, co obsahuje vodu.

15.10.2024

Paměť vody, je reálná nebo není? (pracovní název)

Paměť vody je postavená na modelu vědění, které obsahuje vše. Voda má tak přístup ke všetkému vědění a dokáže podle toho jednat. Cokoliv umístíte do její blízkosti, dokáže absorbovat, a to takovým způsobem, že její paměť se stane vědomím. Tohle nikdo na světě nedokáže, kdy vědomí vody je tvořeno pamětí.

Takové pojednání nebylo nikdy zveřejněno, jenže doba se mění a paměť vody by měla být vysvětlena. Jak je to však s pamětí člověka či dalších živočichů? Ano, paměť člověka a dalších živočichů je hodně podobná té paměti vody. Kdy voda je využíván jako medium pro práci s pamětí, proto má mozek tolik vody a plave doslova ve vodě. Je to z toho důvodu, že paměť je tvořena základním nastavení vody, kdy paměť, jak ji známe je otisk vody do objektu zájmu. Nejde se tedy dívat na paměť na jako něco jiného, ale vznikající paměť je právě tímto.

Dalo by se skončit, jenže fenomenálnost tohoto přístupu nemá hranic, jak je to tedy s rozumem? Rozum popírá paměť, je tedy na jiné frekvenci a paměť využívá jen jako spojnici. Rozum by mohl fungovat bez paměti, jenže voda má jiný názor a vlastně rozumu pořád podsouvá, co si má myslet. To že se vám honí dnes a denně tisíce myšlenek není práce rozumu, ale vody. Jak tedy dál? Jediná cesta je pochopit principy, které tu zazněly.

První princip je princip paměti, který znáte. Druhý princip je pamětí tím, že využívá rozum. Tohle je složitá otázka a tvoří jen to co má vytvořit v daný čas a pak na konec tu je intuice jako poznání skutečnosti. Ta se bere odkud, zazněla otázka? Intuice je poznatek niterný, kdy voda zachvívá se v nejniternějším a poznává samu sebe. Takto funguje intuice, kdy vyznění intuice se zdá být důležité pro daný čas, přesto to tak není. Intuice je chování vody v Božství, které ovívá jedině to, co ovívat má. Rozum tedy v tom nehledejte, nýbrž Božství, které se prostřednictví vody projevuje.

Co říci závěrem? Na samý závěr mám jednu prosbu. Kdo bude číst tento článek, pomyslí si, jak hloupé to vše je. Takový člověk neví o světě, ve které žije absolutně nic. Teprve budoucí doba ukáže, kde je pravda, že naše paměť je nekonečná díky vodě, která ovívá Božství, a to způsobuje to, že jsem si vědomi sami sebe ve hmotě. Tímto si uvědomujete opravdu sami sebe ne tím, co tvoříte, ale jak se dívá na vás Bůh. Nic jiného v tom nehledejte.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.