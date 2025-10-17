Slovo láska bude zobrazena
17.11.2024
Rytmus vesmíru pochopíme až tehdy, když najdeme lásku (pracovní název)
Na rozdíl od předešlých témat, zobrazíme toto téma jako poslání rytmu, které probudí lidi do života, lak by měli lidé se probudit? Jediné probuzení je probuzení takové, že člověk procitne ze lži, ve které žil. Tato davová hra a lež ve které žijeme dokážeme pochopit až tehdy, když pochopíme slovo láska nejen tím, že ji pochopíme, ale zažijeme v sobě i druhých. O tomto celém tématu tak budeme průvodcem láskou, která dokáže nás probudit do života.
Probuzení se nekoná, nebo koná? Koná se v lásce, která zasáhne zem. Tato láska konaná s vnějším a vnitřním bude poznána niterně, a to prvně a pak se stane naší realitou. Ta niternost pronikne do srdce a dokáže nemožné. Probudit nás do života, který to život bude hrozný. To jen malé děti žijí láskou a ti dokáží již dnes pochopit co znamená ona láska v nás. Zatímco my dospělý jsme na tom tak, že dokážeme-li pochopit slovo láska tak niterně, že bude námi, pak jsme na cestě k pochopení onoho probuzení.
Ono probuzení nebude jednoduché. Lidé lpí na věcech, které je obklopují a ty věci pak již ztratí význam. Budou jim připadat jako nezajímavé. Takto bude postupovat láska u lidí, kteří nežili s láskou. Na rozdíl od těch lidí, co jsou láskou již dnes. Tito lidé dokáží pochopit její poselství a budou tak vyslanci této láska světu. Nebude to ve formě já mám a dám, ale bude to dáno tímto:
Slovo, které vyřknu znamená mnohé a znamená toto: Jsem ne tím, že jsem, ale tím, že jsem láskou. To jsem je tvořeno vším tak jemným, že dokážu-li pochopit jedinou lásku v životě, kterou jsem dal, pochopím i zbytek. Takto bude postupovat láska a my lidé nebudeme chtíti poznat lásku tímto způsobem. Ne proto, že by ubližovala, ale proto, že se budeme muset naučit vzdávat věcí, které nám ubližují. Jsou to věci denní i všední a tyto věci musíme odložit, abychom dokázali žít v lásce.
Proto nastane doba zjednodušování. Vím zní to nesmyslně, však známe zákonodárce, ale ti nechápou, co my Víme. Že zákony jsou tu proto, aby byly naplněny tím, co tvoříme. Pokud do nich vložíme lásku, pak poznáme zákon z pohledu lásky. Kdo naplní zákon nenávistí, pozná tuhle nenávist jako lásku, která jej bude sdírat do konce časů, dokud ji nepřijme jako lásku.
Myslím, že jsme se rozpovídal o tématu, které za nedlouho někteří lidí poznají jako lásku. Jenže co s tím, přeci, že někteří lidé budou na výši. Co zbytek? Ano zbytek se přidá, ale hlavním úkolem lidí je poznat onu lásku v niternosti a tím bude poznat svoje nitro. Takto budou lidé začínat, protože tento svět se dočista zblázní a nebude naslouchat ničemu jinému než slovům lásky.
Takto si myslím, že můj úvod do poznámek lásky, která přichází, bude dokonána.
Ne tím, co vykonám, ani to co přijmu, ale co dokáži láskou opětovat. Takto postupujte životem a takto budete dávat všemu co si zaslouží.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v lásce i v tomto dni.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše
Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.
Jiří Herblich
Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední, a které první po smrti
To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt
Jiří Herblich
Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno
Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?
Jiří Herblich
Slovo volby může být i odpovědí na to
Jací Češi dneska jsou, jsou-li moudří či strašpytlové a dokážou-li volit skutečnou opozici, nebo jen tu, která se tak rýsuje na pozadí toho co se má udát.
