Slovo, které probudí vesnici do života
4.4.2025
Nalezení středu mezi městem a vesnicí (pracovní název)
Citace: „Už řadu let je celosvětovým trendem rostoucí koncentrace lidí ve městech“
Na počátku všeho se probudil člověk a chtěl víc. Kdo jsem, zeptal se sám sebe a odpověděl mu jeho život. Jsi stvořen k tomu abys chtěl víc. A proto konají lidé, protože chtějí víc. Jenže jaká je míra? Míra člověka není v tom chtít víc, ale dokázat životu, že dokáži být tím co tvoří jednotu. Není to zvrácená myšlenka, jak ji pojali někteří lidé. Kdy někteří lidé si řekli tohle:
Kdo najde v životě jednotu? Jsme to přeci Já sám o sobě, jednota projevená a tímto končím v hledání jednoty.
Těmito slovy častují skutečné masy to, co tvoří jednotu. Myslím, že když odbočím a řeknu jednu větu, která prozradí tento vztah jako nerovnováhu, prozradím mnohé, jenže lidé to budou cítit jinak, budou si myslet, že jednota je přeci Já jsem, a to ostatní je něco k čemu se přibližuji či vzdaluji. Právě v tomto je kámen úrazu tohoto světa, kdy tento svět nedává naději člověku a nedává ani odpovědi, protože hned na počátku se špatně zastavil a odpověděl všemu, tedy jednotě: Já jsem.
Takto se nedá definovat jednota. Já jsem je vyvrhelem tohoto stavu a lidé to ví, proto to říkají potichu a v ústraní. Jenže jak dál?
Ano, zde je rada, která Vás provede světem. Tento svět nebyl vybudován proto, že by si lidé měli něco plnit či získávat, ale je to ohromné hřiště, kde pravidla určuje každý sám. Tedy ten, kdo hraje a jelikož je tolik lidí je i mnoho pravidel. Jenže v těch pravidlech musí být řád, řekl jeden člověk. Ano, je tam řád, a právě tímto řádem pochopíte onu otázku jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem.
Ve skutečnosti by neměl být skoro žádný, kdy město by bylo o větší koncentraci obyvatel, ale to bylo vše. Nic jiného by v tom člověk nehledal. Jenže současná pravidla nám říkají toto:
Chtěli jste do města za snadným živobytím, tak si mě kupte.
Tato věta je vystřižená z dnešních měst a lidé toto pravidlo ctí svým životem.
Jaká tedy věta by měla zaznít? zeptal se opatrně člověk? Ta pravidla nedávají odpověď, ale jsou otázkou a ta otázka zní takto:
Jsem ten, kdo pochopil život, však co mohu dát všem?
Touto otázkou budujeme víru ve víru toho, koho milujeme a budoucnost se buduje na výsost toho, kdo najde odpověď na tuhle otázku.
Nejsme to My lidé, abychom nenašli odpověď, řekl jeden moudrý muž. Ano, musím s tebou souhlasit, proto mladí tolik hledají a nachází, a to nejen v podobě povrchnosti, ale i hloubky, která ve zralém věku vykvete v cíl jediný:
Spojení do života věčného, to, co tvořím.
Těmto slovy se pomalu loučím, a mohu říci, že tento první nový text, který již není o hledání Boha, ale života, bude ona prvnička, která se skrývá za cudnou sukeň toho, koho miluje. Není v tom nestálost, ale odvaha projevit co zastávám. Proto omluvte z počátku, že ony texty budou stále takové hledající, ale poté jakmile najdu onen kořen v sobě, naleznu zdroj, ze kterého se nedá žít, ale musí se o něj podělit.
Tímto se skutečně loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo bude na konci jako na začátku
Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
Následuje slovo, Děkuji
Které slovo je nejvyšší ve stvoření? Je jím slovo, které by jste měli používat každý den, ve svém životě jako slovo stvořitele. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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